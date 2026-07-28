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Tűzijáték nélkül, de megannyi programmal érkezik a Csíkszeredai Városnapok

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Három napon át, hat helyszínen zajlanak a programok

Fotó: Borbély Fanni

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Érkezik a Csíkszeredai Városnapok programsorozata: július 30. és augusztus 2. között hat helyszínen várják az érdeklődőket kulturális, zenei, gasztronómiai és sporteseményekkel. Az idei rendezvény egyik legfontosabb változása, hogy elmarad a tűzijáték.

Nagy Lilla

2026. július 28., 12:082026. július 28., 12:08

Hat helyszínen, több tucat programmal várják az érdeklődőket a 2026-os Csíkszeredai Városnapokon, amelyet július 30. és augusztus 2. között szerveznek meg. A rendezvénysorozat részleteit kedden ismertette a városvezetés.

Korodi Attila polgármester hangsúlyozta: az idei eseménysorozat összeállításakor arra törekedtek, hogy a helyi értékek kerüljenek előtérbe, miközben a programok igazodnak a jelenlegi gazdasági környezethez is.

Idézet
Olyan városnapokat szerettünk volna szervezni, amelyekben az öröm, az alázat és a szerénység egyszerre van jelen.

A legtöbb eseményt helyi közösségek, egyesületek, kulturális és sportéletünk szereplői valósítják meg” – fogalmazott a polgármester.

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Az események sora csütörtökön a Szent Ágoston-templomban tartott kamarazenei koncerttel kezdődik, amely egyben a városnapok hivatalos megnyitója is lesz. A Szabadság téren három estén át működik a nagyszínpad. Pénteken Lidia Buble román énekesnő és több DJ lép fel, szombaton a Néked, a This Is Us, valamint a közkedvelt Magyar Banda szórakoztatja a közönséget. Vasárnap az Abba Revival, a No Sugar és az Ocho Macho koncertje zárja a szabadtéri nagyszínpados programokat.

városnapok, tűzijáték, csíkszereda, csíkszeredai városnapok Galéria

Korodi Attila polgármester ismertette a városünneppel kapcsolatos tudnivalókat

Fotó: Borbély Fanni

A Mikó-vár udvarán jazz-, blues-, világzenei és népzenei produkciók váltják egymást, míg

a központi parkban ismét megszervezik a népszerű Pityóka Fesztivált.

A rendezvényen a gasztronómiai élmények mellett helyi előadók koncertjei, kézműves-foglalkozások, gyermekprogramok és szakmai beszélgetések is helyet kapnak. A központi parkban azonban a fiatalok sem maradnak program nélkül: pénteken és szombaton is lesz Beats in the park.

A Zengőtérben népzenei és néptáncos események, táncházak várják a látogatókat, a Kapocs teraszon pedig közéleti, kulturális, gazdasági és önismereti témákat érintő beszélgetéseket szerveznek.

városnapok, tűzijáték, csíkszereda, csíkszeredai városnapok Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A városnapok idején számos sporteseményt is rendeznek. A programban szerepel önkormányzati labdarúgótorna, streetball-bajnokság, tenisztorna, sportkóstoló, valamint egy közösségi hegyikerékpáros túra is.

A kulturális kínálat részeként kiállításmegnyitók és megemlékezések is lesznek. Többek között Zsögödi Nagy Imre halálának évfordulójára szerveznek emlékeseményt, emellett új tárlatok nyílnak a város galériáiban.

Az idei városnapok egyik legjelentősebb változása, hogy a szervezők nem tartanak tűzijátékot.

A döntés várhatóan sok állattartó és házi kedvenc számára jelent majd megkönnyebbülést.

A szervezők szerint a cél az, hogy minél több embert vonzzanak ki a közterekre, és olyan találkozási alkalmakat teremtsenek, amelyek erősítik a közösségi összetartozást. A teljes programkínálat a városháza Facebook-oldalán olvasható.

Csíkszék Csíkszereda
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