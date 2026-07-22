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Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies

Két, merőben más zenei élményt kínáló együttes váltotta egymást szerda este Tusványos nagyszínpadán: a Magyar Banda lendületes népzenei hangzásával, míg az Anna and the Barbies eklektikus, kemény rock alapokat elektromos zenei elemekkel ötvöző előadásával szórakoztatta a közönséget. Az egész napos eső és a keddinél jóval hűvösebb időjárás sem tántorította el a fesztiválozókat a tusnádfürdői nagyszínpad elől.

Székelyhon

2026. július 22., 22:572026. július 22., 22:57

2026. július 23., 00:362026. július 23., 00:36

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Két, merőben más zenei élményt kínáló együttes váltotta egymást szerda este Tusványos nagyszínpadán: a Magyar Banda lendületes népzenei hangzásával, míg az Anna and the Barbies eklektikus, kemény rock alapokat elektromos zenei elemekkel ötvöző előadásával szórakoztatta a közönséget. Az egész napos eső és a keddinél jóval hűvösebb időjárás sem tántorította el a fesztiválozókat a tusnádfürdői nagyszínpad elől.

Székelyhon

2026. július 22., 22:572026. július 22., 22:57

2026. július 23., 00:362026. július 23., 00:36

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Az estét a Magyar Banda nyitotta, amely táncra hívó dallamaival és közvetlen színpadi jelenlétével hamar felmelegítette az esőkabátokba és pulóverekbe burkolózó közönséget.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

A népzenei gyökerekből táplálkozó koncert után teljesen más hangulat költözött a színpadra. Az Anna and the Barbies energikus, érzelmekkel teli fellépése egyszerre volt magával ragadóan lendületes és egyben személyes. A sűrű eső azonban megtizedelte a közönséget, de a legkitartóbb rajongók ekkor sem mozdultak a színpad elől.

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• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Hagyomány és modernitás, népzene és rock, táncházhangulat és fesztiválenergia – szerda este a kontrasztokról szólt Tusványos. Csütörtök este érkezik Horváth Tamás, majd hosszú évek után ismét román zenekar lép fel: 22 órától a Holograf veszi birtokba a nagyszínpadot.

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Csíkszék Tusnádfürdő Tusványos
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
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