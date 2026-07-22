Eső áztatta téren hívott táncra a Magyar Banda és az Anna and the Barbies

Két, merőben más zenei élményt kínáló együttes váltotta egymást szerda este Tusványos nagyszínpadán: a Magyar Banda lendületes népzenei hangzásával, míg az Anna and the Barbies eklektikus, kemény rock alapokat elektromos zenei elemekkel ötvöző előadásával szórakoztatta a közönséget. Az egész napos eső és a keddinél jóval hűvösebb időjárás sem tántorította el a fesztiválozókat a tusnádfürdői nagyszínpad elől.
2026. július 22., 22:572026. július 22., 22:57
2026. július 23., 00:362026. július 23., 00:36
Fotó: Pinti Attila
Két, merőben más zenei élményt kínáló együttes váltotta egymást szerda este Tusványos nagyszínpadán: a Magyar Banda lendületes népzenei hangzásával, míg az Anna and the Barbies eklektikus, kemény rock alapokat elektromos zenei elemekkel ötvöző előadásával szórakoztatta a közönséget. Az egész napos eső és a keddinél jóval hűvösebb időjárás sem tántorította el a fesztiválozókat a tusnádfürdői nagyszínpad elől.
2026. július 22., 22:572026. július 22., 22:57
2026. július 23., 00:362026. július 23., 00:36
Az estét a Magyar Banda nyitotta, amely táncra hívó dallamaival és közvetlen színpadi jelenlétével hamar felmelegítette az esőkabátokba és pulóverekbe burkolózó közönséget.
Fotó: Pinti Attila
A népzenei gyökerekből táplálkozó koncert után teljesen más hangulat költözött a színpadra. Az Anna and the Barbies energikus, érzelmekkel teli fellépése egyszerre volt magával ragadóan lendületes és egyben személyes. A sűrű eső azonban megtizedelte a közönséget, de a legkitartóbb rajongók ekkor sem mozdultak a színpad elől.
Fotó: Pinti Attila
Hagyomány és modernitás, népzene és rock, táncházhangulat és fesztiválenergia – szerda este a kontrasztokról szólt Tusványos. Csütörtök este érkezik Horváth Tamás, majd hosszú évek után ismét román zenekar lép fel: 22 órától a Holograf veszi birtokba a nagyszínpadot.
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
Fotó: Pinti Attila
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