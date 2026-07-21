Áramszünetek lesznek Csíkszeredában

Tervezett karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani Csíkszereda több utcájában kedden és csütörtökön.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Kedden 9 és 17 óra között szünetel az áramszolgáltatás a Szentlélek utca 53., 59. és 63. számnál, a számozatlan ingatlanoknál, a Zsögöd utca 61–99. szám alatt, a Natur Lakóparkban, valamint a Zsögödfürdő utca 85. szám alatt.

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Csütörtökön 9 és 14 óra között az Aratástető utcában végeznek karbantartási munkálatokat, ezért ezen a helyszínen is áramszünet várható.

A Villanyvállalat Rt. arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy