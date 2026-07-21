Pénzjutalomban részesülnek a nyári országos vizsgákon tízes átlagot elért diákok

Az oktatási minisztérium közvitára bocsátott kedden egy kormányhatározat-tervezetet, amely szerint pénzjutalomban részesítik a 2026. június-júliusi országos vizsgákon tízes átlagot elért diákokat.

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A tervezet szerint az országos

képességfelmérőn tízes átlaggal végzett nyolcadikosok fejenként 2000 lejt,

az érettségin színtízes átlagot elért végzősök pedig 5000 lejt kapnának.

Idén nyáron összesen 93 végzős ért el tízes átlagot az érettségin: 70-en a júniusi vizsgaidőszakban, egy diák a speciális vizsgaidőszakban, 22-en pedig a német érettségin.

Az országos képességfelmérőt hét nyolcadikos diák zárta tízes átlaggal – ismerteti az Agerpres.