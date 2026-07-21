Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a fekete-tengeri gázkitermelés Romániát az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé teszi.

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A kormányfő köszönetet mondott a Romgaz és az OMV Petrom képviselőinek a munkálatok ütemtervének betartásáért – számol be az Agerpres.

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Bejegyzésében Bolojan emlékeztetett, hogy a Romgaz és az OMV Petrom hétfőn befejezte a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform telepítését, azaz felszerelték és rögzítették a tengerfenéken a tartószerkezetét.