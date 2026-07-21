Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform

Fotó: Ilie Bolojan/Facebook
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a fekete-tengeri gázkitermelés Romániát az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé teszi.
2026. július 21., 14:202026. július 21., 14:20
2026. július 21., 14:272026. július 21., 14:27
A kormányfő köszönetet mondott a Romgaz és az OMV Petrom képviselőinek a munkálatok ütemtervének betartásáért – számol be az Agerpres.
Bejegyzésében Bolojan emlékeztetett, hogy a Romgaz és az OMV Petrom hétfőn befejezte a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform telepítését, azaz felszerelték és rögzítették a tengerfenéken a tartószerkezetét.
Az ügyvivő kormányfő emlékeztetett arra is, hogy a platformot a parttal összekötő 160 kilométer hosszú vezeték lefektetése a beruházás kulcsfontosságú szakasza. A munkálatok a következő hónapokban a csatlakozások kiépítésével folytatódnak, majd a berendezések tesztelésével zárulnak, hogy a földgáz kitermelése jövőre megkezdődhessen.
Bolojan stratégiai energetikai beruházásnak nevezte a fekete-tengeri földgáz kitermelését. Szerinte az új földgázmennyiségek hozzájárulnak az ipar újraindításához, biztosíthatják a mezőgazdaság számára szükséges műtrágya hazai előállítását az Azomureș vegyipari kombinátban, és stabil áron fedezhetik a lakossági fogyasztáshoz szükséges földgázt a következő években.
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