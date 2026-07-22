Több mint száz tűzoltót és robotokat is mozgósítottak a ma reggeli brassói tűzvészhez

Több mint száz tűzoltót és huszonhét beavatkozó járművet mozgósítottak a hatóságok a szerda reggel egy brassói fafeldolgozó üzemben keletkezett tűz oltására – közölte a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) vezetője.

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Iulian Marciu szerint kivezényeltek a helyszínre többek között tizenegy tűzoltóautót (kettőt Háromszékről), a katasztrófavédelem CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) szakfelderítést végző csapatát és egy robotokkal felszerelt különleges járművet is.

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Az ISU vezetője szerint nem zárható ki újabb robbanás, mert a technológiai berendezésekben éghető por és más gyúlékony anyagok maradhattak.