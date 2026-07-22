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Több mint száz tűzoltót és robotokat is mozgósítottak a ma reggeli brassói tűzvészhez

• Fotó: Országos Katasztrófavédelem

Fotó: Országos Katasztrófavédelem

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Több mint száz tűzoltót és huszonhét beavatkozó járművet mozgósítottak a hatóságok a szerda reggel egy brassói fafeldolgozó üzemben keletkezett tűz oltására – közölte a Brassó megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) vezetője.

Székelyhon

2026. július 22., 19:042026. július 22., 19:04

Iulian Marciu szerint kivezényeltek a helyszínre többek között tizenegy tűzoltóautót (kettőt Háromszékről), a katasztrófavédelem CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) szakfelderítést végző csapatát és egy robotokkal felszerelt különleges járművet is.

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Az ISU vezetője szerint nem zárható ki újabb robbanás, mert a technológiai berendezésekben éghető por és más gyúlékony anyagok maradhattak.

Idézet
Nem zárhatunk ki semmilyen kockázatot, egy újabb robbanást sem.

Kollégáink hűtik a területet, és eltávolítják a veszélyt jelentő anyagokat” – idézi az Agerpres hírügynökség Iulian Marciut.

• Fotó: Országos Katasztrófavédelem Galéria

Fotó: Országos Katasztrófavédelem

A tüzet reggel fél hétkor jelentették, és délig mintegy 6200 négyzetméteren terjedtek el a lángok. Az első robbanást nagy erejű, jelentős füsttel járó tűz követte, majd 9 óra körül újabb detonáció történt a gyár két csarnokát összekötő szállítószalagnál. A tűzben senki nem sérült meg.

Brassó Tűzeset
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