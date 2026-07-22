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Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás

• Fotó: Taylor Projects / A Vándormozi

Fotó: Taylor Projects / A Vándormozi

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Rendhagyó módon immár harmadik alkalommal kerül vissza az erdélyi mozik műsorára a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték. A film vetítései előtt ezúttal a folytatás első, több mint háromperces exkluzív részletét is levetítik.

Székelyhon

2026. július 22., 14:292026. július 22., 14:29

2026. július 22., 14:302026. július 22., 14:30

A Taylor Projects – a film romániai forgalmazójának közleménye szerint ilyenre korábban még nem volt példa: egy film

a bemutatását követő harmadik évben is ismét műsorra kerül

a filmszínházakban. A 2024 végén bemutatott alkotást 2025 őszén már egyszer újra vetítették Erdélyben, most pedig ismét visszatér a mozikba. A vetítések különlegessége, hogy

a nézők elsőként kaphatnak ízelítőt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című filmből.

A több mint háromperces jelenet kizárólag az első rész mostani vetítései előtt lesz látható, más felületen nem mutatják be. A folytatás romániai mozibemutatóját november 13-ra tervezik.

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A filmet már több erdélyi moziban ismét műsorra tűzték. A nézők megtekinthetik

  • a kolozsvári, marosvásárhelyi és brassói Cinema City mozikban,

  • a marosvásárhelyi és szatmárnémeti Cineplexx filmszínházakban, valamint

  • jövő hétfőtől a csíkszeredai Csíki Moziban is.

A szervezők szerint várhatóan további mozik is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Hogyan tudnék élni nélküled?

a rendszerváltás utáni időszak legnézettebb magyar filmje lett,

a Kárpát-medencében eddig több mint 1,2 millió néző váltott rá jegyet. A 2024-ben készült, 105 perces zenés romantikus vígjáték

Demjén Ferenc legismertebb slágereire épül.

A történet két idősíkon játszódik: a jelenben egy fiatal nő édesanyja régi leveleit olvasva ismeri meg egy balatoni nyár szerelmi történetét a kilencvenes évek elejéről. A főbb szerepekben Törőcsik Franciska, Ember Márk, Marics Péter és Brasch Bence látható, a filmet Orosz Dénes rendezte, a forgatókönyvet Goda Krisztina és Kormos Anett jegyzi.

Belföld Film Mozi Erdély
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