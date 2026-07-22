Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás

Rendhagyó módon immár harmadik alkalommal kerül vissza az erdélyi mozik műsorára a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték. A film vetítései előtt ezúttal a folytatás első, több mint háromperces exkluzív részletét is levetítik.

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A Taylor Projects – a film romániai forgalmazójának közleménye szerint ilyenre korábban még nem volt példa: egy film

a bemutatását követő harmadik évben is ismét műsorra kerül

a filmszínházakban. A 2024 végén bemutatott alkotást 2025 őszén már egyszer újra vetítették Erdélyben, most pedig ismét visszatér a mozikba. A vetítések különlegessége, hogy

a nézők elsőként kaphatnak ízelítőt a Hogyan tudnék élni nélküled? 2. című filmből.

A több mint háromperces jelenet kizárólag az első rész mostani vetítései előtt lesz látható, más felületen nem mutatják be. A folytatás romániai mozibemutatóját november 13-ra tervezik.

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A filmet már több erdélyi moziban ismét műsorra tűzték. A nézők megtekinthetik

a kolozsvári, marosvásárhelyi és brassói Cinema City mozikban,

a marosvásárhelyi és szatmárnémeti Cineplexx filmszínházakban, valamint

jövő hétfőtől a csíkszeredai Csíki Moziban is.

A szervezők szerint várhatóan további mozik is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Hogyan tudnék élni nélküled?