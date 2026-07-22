Újra műsorra tűzik Erdélyben a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet – exkluzív előzetessel érkezik a folytatás

Fotó: Taylor Projects / A Vándormozi
Rendhagyó módon immár harmadik alkalommal kerül vissza az erdélyi mozik műsorára a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték. A film vetítései előtt ezúttal a folytatás első, több mint háromperces exkluzív részletét is levetítik.
2026. július 22., 14:292026. július 22., 14:29
2026. július 22., 14:302026. július 22., 14:30
A Taylor Projects – a film romániai forgalmazójának közleménye szerint ilyenre korábban még nem volt példa: egy film
a filmszínházakban. A 2024 végén bemutatott alkotást 2025 őszén már egyszer újra vetítették Erdélyben, most pedig ismét visszatér a mozikba. A vetítések különlegessége, hogy
A több mint háromperces jelenet kizárólag az első rész mostani vetítései előtt lesz látható, más felületen nem mutatják be. A folytatás romániai mozibemutatóját november 13-ra tervezik.
A filmet már több erdélyi moziban ismét műsorra tűzték. A nézők megtekinthetik
a kolozsvári, marosvásárhelyi és brassói Cinema City mozikban,
a marosvásárhelyi és szatmárnémeti Cineplexx filmszínházakban, valamint
jövő hétfőtől a csíkszeredai Csíki Moziban is.
A szervezők szerint várhatóan további mozik is csatlakoznak a kezdeményezéshez. A Hogyan tudnék élni nélküled?
a Kárpát-medencében eddig több mint 1,2 millió néző váltott rá jegyet. A 2024-ben készült, 105 perces zenés romantikus vígjáték
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