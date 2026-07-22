Rekordszámú utast fogadtak az év első felében a bukaresti repülőterek

Több mint 8,45 millió utast szolgált ki 2026 első hat hónapjában a bukaresti Henri Coandă és Aurel Vlaicu (Băneasa) nemzetközi repülőtér. Ez 5,08 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és új forgalmi rekordnak számít.

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Az év első felében összesen 8 459 576 utas fordult meg a főváros két repülőterén a Bukaresti Repülőterek Országos Társaságának (CNAB) közlése szerint. A légi forgalom növekedése a repülőgép-mozgások számában is megmutatkozott:

január és június között 68 367 fel- és leszállást regisztráltak,

ami 3,37 százalékkal több, mint 2025 első hat hónapjában.

Bogdan Mîndrescu, a CNAB vezérigazgatója szerint az eredmények az új vezetési stratégia sikerét tükrözik, amelynek célja új légitársaságok bevonzása, a Bukarestből elérhető útvonalak bővítése, a járatsűrűség növelése, valamint a repülőtéri infrastruktúra minőségének és biztonságának fejlesztése.

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A Henri Coandă nemzetközi repülőtér utasforgalma meghaladta a 7,7 milliót, míg a Băneasa repülőtér történelmi rekordot ért el, ugyanis az első félévben 745 674 utast fogadott, ami 50 ezerrel több, mint amennyit a repülőtér a teljes 2025-ös év során regisztrált – olvasható a News.ro portálon.