Rekordszámú utast fogadtak az év első felében a bukaresti repülőterek

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Fotó: Haáz Vince
Több mint 8,45 millió utast szolgált ki 2026 első hat hónapjában a bukaresti Henri Coandă és Aurel Vlaicu (Băneasa) nemzetközi repülőtér. Ez 5,08 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, és új forgalmi rekordnak számít.
Az év első felében összesen 8 459 576 utas fordult meg a főváros két repülőterén a Bukaresti Repülőterek Országos Társaságának (CNAB) közlése szerint. A légi forgalom növekedése a repülőgép-mozgások számában is megmutatkozott:
ami 3,37 százalékkal több, mint 2025 első hat hónapjában.
Bogdan Mîndrescu, a CNAB vezérigazgatója szerint az eredmények az új vezetési stratégia sikerét tükrözik, amelynek célja új légitársaságok bevonzása, a Bukarestből elérhető útvonalak bővítése, a járatsűrűség növelése, valamint a repülőtéri infrastruktúra minőségének és biztonságának fejlesztése.
A Henri Coandă nemzetközi repülőtér utasforgalma meghaladta a 7,7 milliót, míg a Băneasa repülőtér történelmi rekordot ért el, ugyanis az első félévben 745 674 utast fogadott, ami 50 ezerrel több, mint amennyit a repülőtér a teljes 2025-ös év során regisztrált – olvasható a News.ro portálon.
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