Kútba esett lovat mentettek ki Alcsíkon

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Tizenöt sürgősségi esethez riasztották kedden a Hargita megyei hivatásos tűzoltókat. A beavatkozások többsége egészségügyi segítségnyújtás volt, de közlekedési balesetekhez és más veszélyhelyzetekhez is kivonultak az egységek.
Összesen tizenegy embert részesítettek egészségügyi ellátásban a Hargita megyei SMURD munkatársai kedden – derül ki a Hargita megyei katasztrófavédelmi felügyelőség közleményéből.
A tűzoltók egy kútba esett lovat is kimentettek Csíkkozmáson, valamint két közlekedési baleset helyszínén – Székelyudvarhelyen és Maroshévízen – végeztek tűzmegelőzési és elsősegélynyújtási intézkedéseket.
A kedden reggel Székelyudvarhelyen, a Gábor Áron utcában történt baleset során egy gázvezeték is megsérült, ami gázszivárgást okozott. A veszélyhelyzetet a gázszolgáltató szakemberei rövid időn belül elhárították.
Kedden este a csíkszeredai hivatásos tűzoltók Tusványoson is biztosították a rendezvény tűzvédelmi felügyeletét.
A Ro-Alert rendszeren keresztül két figyelmeztető üzenetet is kiküldtek kedden Maroshévíz térségében, miután medvét láttak a város közelében.
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