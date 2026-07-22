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Volt külügyminiszterrel boncolgatták Tusványoson, hogy hol van Magyarország, Románia és Lengyelország helye a világban

Múlt, Tusványos, politika, háború, konfliktusok, Németh Zsolt

A 35. Tusványos első napján, szerdán, mindenek előtt a nemzeti kérdések kerültek előtérbe

Fotó: Pinti Attila

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Háborúk, geopolitikai átrendeződés, bizonytalan európai jövő és regionális együttműködés: ezek a kérdések uralták a 35. Tusványos első nagypolitikai paneljét, ahol Magyarország, Románia és Lengyelország szerepét keresték a változó világrendben.

Nagy Lilla

2026. július 22., 14:452026. július 22., 14:45

A 35. Tusványos első napja esővel és a nemzetpolitikai-, illetve külpolitikai kérdésekkel indult. A Lőrincz Csaba sátorban a megnyitó után rendezett beszélgetés résztvevői arra keresték a választ,

hogyan találhatják meg helyüket a közép-kelet-európai országok egy olyan világban, amelyet háborúk, gazdasági bizonytalanság és a nemzetközi erőviszonyok átrendeződése formál.

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A panelen Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Marek Kuchciński lengyel politikus, Csoma Botond RMDSZ-frakcióvezető és Németh Zsolt országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait.

Egy korszak vége, egy új világ kezdete

Jeszenszky Géza történész és volt külügyminiszter szerint a rendszerváltozás után sokan hittek abban, hogy a hidegháború lezárultával egy békésebb, kiszámíthatóbb korszak következik. A remények azonban nem teljesültek maradéktalanul. Felidézte, hogy

a nyugati világ a kilencvenes évek elején a szabadság és a jogállamiság globális térnyerését várta, mára azonban új konfliktusok és biztonsági kihívások alakítják a nemzetközi viszonyokat.

Szerinte a jelenlegi helyzet megértéséhez elengedhetetlen a történelem ismerete, mert a múlt ugyan nem ad kész válaszokat, de segíthet eligazodni a jelen dilemmáiban. Jeszenszky hangsúlyozta:

Magyarország számára továbbra is a szövetségek és a baráti kapcsolatok építése jelentheti a legfontosabb külpolitikai eszközt.

Megfogalmazása szerint minél több barátja van egy országnak, annál hatékonyabban tudja képviselni saját érdekeit és a határon túli magyar közösségek ügyét is.

Közép-Európa ne várjon mindig másokra

Marek Kuchciński, a lengyel parlament korábbi elnöke és a lengyel–magyar baráti csoport vezetője első alkalommal vett részt Tusványoson. Felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy

Lengyelország, Magyarország és Románia gyakran a nagyhatalmak árnyékában próbálja alakítani sorsát, miközben sokszor külső szereplőktől várja a megoldásokat.

Szerinte a térség országainak egyik legfontosabb feladata éppen az lenne, hogy egymásra támaszkodjanak, és közösen keressenek válaszokat a kihívásokra.

A lengyel politikus néhány kulcsterületet emelt ki:

a kölcsönös tiszteletet, a keresztény értékek megőrzését, a gazdasági együttműködés erősítését és az infrastruktúra fejlesztését.

Úgy véli, a közép-európai államokat közös történelmi tapasztalatok, hasonló gondolkodásmód és kulturális gyökerek kapcsolják össze, amelyekre hosszú távú partnerséget lehet építeni.

A nagyhatalmak árnyékában

Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy a régió országainak mozgásterét alapvetően meghatározzák a világpolitikai folyamatok.

Az orosz–ukrán háború, a közel-keleti konfliktusok vagy az iráni válság olyan események, amelyekre Románia, Magyarország és Lengyelország csak korlátozott befolyással bírnak, következményeit azonban közvetlenül érzik.

A politikus szerint az elmúlt évek egyértelművé tették, hogy véget ért az a korszak, amikor Európa biztonságát szinte teljes mértékben az Egyesült Államok garantálta.

Az európai országoknak nagyobb felelősséget kell vállalniuk saját védelmükért, miközben gazdasági versenyképességük is egyre nagyobb nyomás alatt áll.

Csoma Botond úgy látja, hogy Európának egyszerre kell megerősítenie védelmi képességeit és megőriznie jóléti modelljét, ami komoly politikai és gazdasági kihívást jelent a következő években.

Új külpolitikai stratégia kell

Németh Zsolt szerint Magyarország és a térség egyaránt új korszakhatárhoz érkezett. Megfogalmazása szerint „útkeresésben vagyunk”, ezért

új külpolitikai stratégiára van szükség, amely képes alkalmazkodni a megváltozott nemzetközi környezethez.

A politikus fontosnak nevezte a külpolitikai konszenzus kialakítását, és hangsúlyozta, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia az európai együttműködésnek, valamint a regionális partnerségeknek. Külön kitért a visegrádi együttműködésre is. Véleménye szerint

a V4 továbbra is értékes politikai keret, amelyet nem felszámolni vagy felhígítani kellene, hanem a megváltozott körülményekhez igazítani.

Hangsúlyozta, hogy a visegrádi országok, a Három Tenger Kezdeményezés és a Bukaresti Kilencek nem egymás versenytársai, hanem egymást kiegészítő együttműködési formák.

Németh Zsolt szerint a magyar–lengyel kapcsolatok megőrzése továbbra is stratégiai érdek, ugyanakkor ezeknek a kapcsolatoknak tartalmi alapokra kell épülniük, és a közös európai érdekek mentén kell fejlődniük.

A bizonytalanság lett az új állandó

A beszélgetés egyik visszatérő gondolata az volt, hogy a közép-kelet-európai országok egy olyan világban próbálnak eligazodni, ahol a korábbi biztos pontok meggyengültek. A résztvevők eltérő hangsúlyokkal, de egyetértettek abban, hogy

  • a régió országainak egyszerre kell megőrizniük szövetségi kapcsolataikat,

  • erősíteniük saját ellenálló képességüket

  • és szorosabb együttműködést kialakítaniuk egymással.

A panel végére nem született egyetlen válasz arra, hol van Magyarország, Románia vagy Lengyelország helye az átalakuló világrendben. Abban azonban konszenzus mutatkozott, hogy a jövő kihívásaira csak akkor lehet eredményesen reagálni, ha

a térség országai nem csupán a múlt tanulságait értik meg, hanem képesek közösen alakítani saját jövőjüket is.

Mindenek felett pedig hangsúlyossá vált, hogy nekünk, közép-kelet-európai népeknek számítanunk kellene egymásra, így a nagyhatalmakkal szembeni kiszolgáltatottságunk a jövőben átalakulhat.

Külföld Tusnádfürdő Tusványos
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