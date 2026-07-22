Volt külügyminiszterrel boncolgatták Tusványoson, hogy hol van Magyarország, Románia és Lengyelország helye a világban

A 35. Tusványos első napján, szerdán, mindenek előtt a nemzeti kérdések kerültek előtérbe
Fotó: Pinti Attila
Háborúk, geopolitikai átrendeződés, bizonytalan európai jövő és regionális együttműködés: ezek a kérdések uralták a 35. Tusványos első nagypolitikai paneljét, ahol Magyarország, Románia és Lengyelország szerepét keresték a változó világrendben.
A 35. Tusványos első napja esővel és a nemzetpolitikai-, illetve külpolitikai kérdésekkel indult. A Lőrincz Csaba sátorban a megnyitó után rendezett beszélgetés résztvevői arra keresték a választ,
A panelen Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, Marek Kuchciński lengyel politikus, Csoma Botond RMDSZ-frakcióvezető és Németh Zsolt országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait.
Jeszenszky Géza történész és volt külügyminiszter szerint a rendszerváltozás után sokan hittek abban, hogy a hidegháború lezárultával egy békésebb, kiszámíthatóbb korszak következik. A remények azonban nem teljesültek maradéktalanul. Felidézte, hogy
Szerinte a jelenlegi helyzet megértéséhez elengedhetetlen a történelem ismerete, mert a múlt ugyan nem ad kész válaszokat, de segíthet eligazodni a jelen dilemmáiban. Jeszenszky hangsúlyozta:
Megfogalmazása szerint minél több barátja van egy országnak, annál hatékonyabban tudja képviselni saját érdekeit és a határon túli magyar közösségek ügyét is.
Marek Kuchciński, a lengyel parlament korábbi elnöke és a lengyel–magyar baráti csoport vezetője első alkalommal vett részt Tusványoson. Felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy
Szerinte a térség országainak egyik legfontosabb feladata éppen az lenne, hogy egymásra támaszkodjanak, és közösen keressenek válaszokat a kihívásokra.
A lengyel politikus néhány kulcsterületet emelt ki:
Úgy véli, a közép-európai államokat közös történelmi tapasztalatok, hasonló gondolkodásmód és kulturális gyökerek kapcsolják össze, amelyekre hosszú távú partnerséget lehet építeni.
Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője arra emlékeztetett, hogy a régió országainak mozgásterét alapvetően meghatározzák a világpolitikai folyamatok.
A politikus szerint az elmúlt évek egyértelművé tették, hogy véget ért az a korszak, amikor Európa biztonságát szinte teljes mértékben az Egyesült Államok garantálta.
Csoma Botond úgy látja, hogy Európának egyszerre kell megerősítenie védelmi képességeit és megőriznie jóléti modelljét, ami komoly politikai és gazdasági kihívást jelent a következő években.
Németh Zsolt szerint Magyarország és a térség egyaránt új korszakhatárhoz érkezett. Megfogalmazása szerint „útkeresésben vagyunk”, ezért
A politikus fontosnak nevezte a külpolitikai konszenzus kialakítását, és hangsúlyozta, hogy a jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia az európai együttműködésnek, valamint a regionális partnerségeknek. Külön kitért a visegrádi együttműködésre is. Véleménye szerint
Hangsúlyozta, hogy a visegrádi országok, a Három Tenger Kezdeményezés és a Bukaresti Kilencek nem egymás versenytársai, hanem egymást kiegészítő együttműködési formák.
Németh Zsolt szerint a magyar–lengyel kapcsolatok megőrzése továbbra is stratégiai érdek, ugyanakkor ezeknek a kapcsolatoknak tartalmi alapokra kell épülniük, és a közös európai érdekek mentén kell fejlődniük.
A beszélgetés egyik visszatérő gondolata az volt, hogy a közép-kelet-európai országok egy olyan világban próbálnak eligazodni, ahol a korábbi biztos pontok meggyengültek. A résztvevők eltérő hangsúlyokkal, de egyetértettek abban, hogy
a régió országainak egyszerre kell megőrizniük szövetségi kapcsolataikat,
erősíteniük saját ellenálló képességüket
és szorosabb együttműködést kialakítaniuk egymással.
A panel végére nem született egyetlen válasz arra, hol van Magyarország, Románia vagy Lengyelország helye az átalakuló világrendben. Abban azonban konszenzus mutatkozott, hogy a jövő kihívásaira csak akkor lehet eredményesen reagálni, ha
Mindenek felett pedig hangsúlyossá vált, hogy nekünk, közép-kelet-európai népeknek számítanunk kellene egymásra, így a nagyhatalmakkal szembeni kiszolgáltatottságunk a jövőben átalakulhat.
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