Történjen bármi, harmincötödjére is Tusványos. Veled teljes! A forma ugyan a megszokott, a hivatalban lévő magyarországi miniszterek és államtitkárok száma azonban közelít a nullához a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén. Idén zuhogó esőben zajlott hivatalos megnyitó a Lőrincz Csaba-sátorban. Székelyhon 2026. július 22., 11:072026. július 22., 11:07 2026. július 22., 11:582026. július 22., 11:58

Fotó: Pinti Attila

A forma ugyan a megszokott, a hivatalban lévő magyarországi miniszterek és államtitkárok száma azonban közelít a nullához a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén. Idén zuhogó esőben zajlott hivatalos megnyitó a Lőrincz Csaba-sátorban.

Székelyhon 2026. július 22., 11:072026. július 22., 11:07 2026. július 22., 11:582026. július 22., 11:58

Sok minden megváltozott a tavalyi szabadegyetem óta Magyarországon és Romániában: előbbiben földrengésszerű kormányváltás volt áprilisban,

utóbbiban pedig olyan szintű kormányválság alakult ki tavasszal, aminek kevesen látják a végét. Kétségtelenül új korszak előtt áll a 35 éves szabadegyetem is, ehhez képest a tusnádfürdői diáktáborban a megnyitó forgatókönyve gyakorlatilag köbe van vésve: a szerda délelőtti eseményen áldást mondott Szatmári Szilárd református lelkipásztor, Biró Attila unitárius lelkész, Bilibók Géza tusnádfürdői plébános és Nagy Adél evangélikus lelkész.

Fotó: Pinti Attila

Új korszak előtt a 35 éves szabadegyetem A megnyitón felszólalt David Campanale táboralapító is, ő egyébként 1989 decemberében, 25 évesen járt először Háromszéken; azóta évek óta visszatért a diáktáborba. Sokszor jelezte, hogy a tusványosi szabadegyetem számára attól egyedi, hogy itt sosem „a jobb vagy a bal, hanem a helyes vagy nem helyes az alapvető kérdés”. Hirdetés Campanale egyúttal egy rögtönzött történelmi kiselőadást is tartott, kontextusba helyezve a magyar történelem zivataros évszázadait a jelenlegi politikai helyzettel. Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere is köszöntötte a tusványosozókat, és azt mondta:

reméli, hogy az eső után majd kisüt a nap, ahogy minden völgy után majd hegy következik.

Fotó: Pinti Attila

A 35. alkalom ez, amikor itt, együtt vagyunk – jelentette ki Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség alelnöke. Szerinte ez elegendő idő ahhoz, hogy

legyen egy történelmi perspektívánk ránézni erre a folyamatra, amelyet már kilencszer sikerült beindítani.

„Most már azt hiszem, hogy egy nemzedéknyi idő eltelt, hogy megszülessen a Tusványos monográfia, tudományos alapossággal. Az alapítók: Németh Zsolt barátommal és David Campanale barátommal értékközösség hozott össze 1989 december végén, ami a mai napig megvan és barátsággá nemesedett.

Fotó: Pinti Attila

„Főleg az utóbbi néhány évben, az a kép honosodott meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetemről a felületes elemzők fejében, hogy Tusványos tulajdonképpen a Fidesz egyik nyári rendezvénye, egy pártrendezvény, ahol tulajdonképpen arról szól minden, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a párt elnöke minden évben eljön, és egy veretes beszédben megmondja azt, hogy merre van az előre, merre kell haladni. A szervezők tudják a legjobban, hogy ez a kép egy felületes kép, de az, hogy nem tudtuk ezt kellőképpen árnyalni, az a mi felelősségünk is.

Tudjuk jól, hogy Tusványos nem csak erről szól, és nem egy pártrendezvény”

– fejtette ki Toró. Mint részletezte, joggal merül fel a kérdés, hogy az április 12-i, földcsuszamlásszerű politikai változás után mi lesz a sorsa Tusványosnak.

Tusványos rendelkezik azzal a folyamatosan változó képességgel, hogy nagyon sok tartalék van benne, visszatérve az eredeti értékekhez, gyökerekhez, meghatározó tud maradni a Kárpát-medence vonatkozásában”

– jelentette ki Toró T. Tibor. Toró beszédében abban reménykedett, lesz hajlam a magyar nemzetben, hogy ki tudja beszélni az elmúlt időszakot, hiszen Tusványos mindig is a megoldáskeresésben volt erős, „Tusványos pedig nem lehet ellenzékben”.

Fotó: Pinti Attila

Németh Zsolt országgyűlési képviselő kétszer is aláhúzta, hogy:

„számunkra Tusványos, évtizedek óta, egy megtartó erő, szellemi, intellektuális és kulturális értelemben is”.

„Ez hozta el az elmúlt 35 esztendőben idáig, és ezt fogja elvinni a jövőben is, hogyha megtartó erő tud maradni.

Voltunk mi már nagyon nehéz helyzetben, volt már rá példa, hogy nem vett részt a magyar kormány Tusványoson”

– jelentette ki az Országgyűlés külügyi bizottságának korábbi elnöke.

Fotó: Pinti Attila

„Volt ilyen sokszor, és azt hiszem, hogy nem mindig bántuk, hogy ez így történt. Hiszem azt, hogy ez nem zárja ki azt, hogy mi nyitottak vagyunk, és nyitottak maradunk a párbeszédre. Nehéz helyzet volt 1994-ben, nehéz helyzet volt 2004-ben, emlékezhetünk december 5-re, és még sorolhatnám” – fejtegette Németh. Mint fogalmazott, Tusványos nem pusztán egy platform, hanem

van ennek egy műhely jellege is, ettől válik megtartó erővé, a résztvevőknek pedig vannak víziói a jövőre vonatkozóan.

Szerinte a vízióknak három vonatkozása van, ezek pedig a felzárkózás, az életminőség, a harmadik pedig a biztonság.

Fotó: Pinti Attila

Németh Zsolt végezetül fontosnak tartotta aláhúzni, hogy ahogy idén megrendezték Tusványost, úgy jövőben sem fog elmaradni.

Teljességre törekszik Tusványos, ahogy az idei mottó jelzi. És megtartó erő marad”

– zárta köszöntőjét. A 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programját itt lehet böngészni.

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila