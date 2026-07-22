Rendkívüli ülésszak kezdődik jövő héten a román parlamentben

Július 27. és 31. között rendkívüli ülésszakra hívták össze a felsőházat az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó törvénytervezetek és az Országos Kataszteri Hivatalnál kialakult helyzettel összefüggő jogszabályjavaslatok elfogadása érdekében.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A felsőház a PNRR-ben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatja meg és szavazza meg, hogy

Mircea Abrudean szenátusi elnök Facebook-bejegyzése szerint a szenátus házbizottságának szerdai ülésén döntöttek a jövő heti rendkívüli ülésszak összehívásáról.

Románia ne veszítse el a rendelkezésére álló európai uniós forrásokat

– írta a politikus az Agerpres szemléje szerint.

Abrudean szerint a rendkívüli ülésszak napirendjén két olyan törvénytervezet is szerepel majd, amelyek az ANCPI-nél kialakult helyzetet hivatottak kezelni. A kataszteri hivatal informatikai rendszereinek leállása ugyanis érinti a lakások adásvételénél alkalmazott kedvezményes áfakulcsot is.

korábban írtuk A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat Az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) informatikai rendszereit megbénító kibertámadás a lakáspiac élénkülésének időszakában történt, hatásai pedig az egész gazdaságban érezhetők – vélik ingatlanpiaci tanácsadók.

Szerdán az alsóház házbizottsága szintén arról döntött, hogy július 27. és 31. között rendkívüli ülésszakra ül össze a képviselőház. A testület határozata szerint a rendkívüli ülésszak július 27-én 9 órakor kezdődik, és július 31-éig tart.

A napirenden szerepel majd

az urbanisztikai törvénykönyv tervezete,

az egészségügyi reformról szóló 2006/95-ös törvény 652. cikkét módosító jogszabálytervezet,

valamint a pedagógusok és az oktatási segédszemélyzet szakmai pótlékáról rendelkező sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezet.

Ezeket a jogszabályjavaslatokat a szenátus már jóváhagyta, a képviselőház döntő házként szavaz róluk.

A munkarend szerint hétfőn 10 órától plenáris ülést tartanak, amelyen jóváhagyják a rendkívüli ülésszak napirendjét, ezt követően pedig a szakbizottságok üléseznek. Kedden bizottsági munka, szerdán plenáris ülés és végszavazás, csütörtökön pedig ismét bizottsági munka lesz.