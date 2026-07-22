Rendkívüli ülésszak kezdődik jövő héten a román parlamentben

Képünk illusztráció
Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Július 27. és 31. között rendkívüli ülésszakra hívták össze a felsőházat az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó törvénytervezetek és az Országos Kataszteri Hivatalnál kialakult helyzettel összefüggő jogszabályjavaslatok elfogadása érdekében.
Mircea Abrudean szenátusi elnök Facebook-bejegyzése szerint a szenátus házbizottságának szerdai ülésén döntöttek a jövő heti rendkívüli ülésszak összehívásáról.
A felsőház a PNRR-ben vállalt mérföldkövek teljesítéséhez szükséges törvénytervezeteket vitatja meg és szavazza meg, hogy
– írta a politikus az Agerpres szemléje szerint.
Abrudean szerint a rendkívüli ülésszak napirendjén két olyan törvénytervezet is szerepel majd, amelyek az ANCPI-nél kialakult helyzetet hivatottak kezelni. A kataszteri hivatal informatikai rendszereinek leállása ugyanis érinti a lakások adásvételénél alkalmazott kedvezményes áfakulcsot is.
Az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) informatikai rendszereit megbénító kibertámadás a lakáspiac élénkülésének időszakában történt, hatásai pedig az egész gazdaságban érezhetők – vélik ingatlanpiaci tanácsadók.
Szerdán az alsóház házbizottsága szintén arról döntött, hogy július 27. és 31. között rendkívüli ülésszakra ül össze a képviselőház. A testület határozata szerint a rendkívüli ülésszak július 27-én 9 órakor kezdődik, és július 31-éig tart.
A napirenden szerepel majd
az urbanisztikai törvénykönyv tervezete,
az egészségügyi reformról szóló 2006/95-ös törvény 652. cikkét módosító jogszabálytervezet,
valamint a pedagógusok és az oktatási segédszemélyzet szakmai pótlékáról rendelkező sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénytervezet.
Ezeket a jogszabályjavaslatokat a szenátus már jóváhagyta, a képviselőház döntő házként szavaz róluk.
A munkarend szerint hétfőn 10 órától plenáris ülést tartanak, amelyen jóváhagyják a rendkívüli ülésszak napirendjét, ezt követően pedig a szakbizottságok üléseznek. Kedden bizottsági munka, szerdán plenáris ülés és végszavazás, csütörtökön pedig ismét bizottsági munka lesz.
Folytatódik a közműberuházások után felásott utak helyreállítása Gyergyószentmiklóson: a főtéren a hét elején aszfaltoztak, korábban a Kórház utcában zárultak le a munkálatok. Több utcában kátyúzással és burkolatjavítással haladnak tovább.
Háborúk, geopolitikai átrendeződés, bizonytalan európai jövő és regionális együttműködés: ezek a kérdések uralták a 35. Tusványos első nagypolitikai paneljét, ahol Magyarország, Románia és Lengyelország szerepét keresték a változó világrendben.
Rendhagyó módon immár harmadik alkalommal kerül vissza az erdélyi mozik műsorára a Hogyan tudnék élni nélküled? című magyar zenés vígjáték. A film vetítései előtt ezúttal a folytatás első, több mint háromperces exkluzív részletét is levetítik.
A Bisztraterebes–Bihar autópályaszakasz kivitelezője szerint a munkálatok a tervezettnél gyorsabban haladnak, így elképzelhető, hogy a 28,55 kilométeres részt már idén decemberben átadják a forgalomnak.
Folyamatosan szemerkélő, időnként erősebben eleredő eső fogadja a tusványosozókat szerdán.
Közzétette szerdán az oktatási minisztérium az országos képességfelmérőn részt vett nyolcadikosok középiskolai számítógépes elosztásának eredményeit.
Az alaptörvény 17. módosításával Magyarországon politikai önkényuralmi rendszer jött létre, és a Fidesz, mint ellenzéki párt ezzel szemben határozza meg magát – jelentette ki Orbán Viktor szerdán Budapesten.
Cáfolta szerdán a Facebook-oldalán Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter azokat a nyilvánosságban terjedő információkat, miszerint „Romániának azért megy rosszul, mert támogatja Ukrajnát”, illetve „a SAFE-hitelek külföldi vállalatokhoz kerülnek”.
A forma ugyan a megszokott, a hivatalban lévő magyarországi miniszterek és államtitkárok száma azonban közelít a nullához a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén. Idén zuhogó esőben zajlott hivatalos megnyitó a Lőrincz Csaba-sátorban.
A hétvégén is nőttek az üzemanyag-árak, a gázolaj ára pedig literenként 5 banival emelkedett keddtől – számol be az economica.net gazdasági hírportál. Szerdán ismét emelkedett az üzemanyagok ára.
szóljon hozzá!