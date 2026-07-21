A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat

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Fotó: Haáz Vince
Az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) informatikai rendszereit megbénító kibertámadás a lakáspiac élénkülésének időszakában történt, hatásai pedig az egész gazdaságban érezhetők – vélik ingatlanpiaci tanácsadók.
2026. július 21., 12:352026. július 21., 12:35
2026. július 21., 12:362026. július 21., 12:36
A Crosspoint Real Estate keddi közleménye szerint az év első három hónapjában 16,6 százalékkal csökkent a lakásügyletek száma 2025 azonos időszakához képest, de áprilisban, májusban és júniusban rendre 2,2, közel 16, illetve több mint 26 százalékos éves növekedést jegyeztek fel – ismerteti az Agerpres.
Egy héttel a kibertámadás után továbbra sem elérhetők a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezések, amelyek nélkül egyetlen ingatlanügylet sem zárható le. Az ANCPI informatikai rendszerei napokkal augusztus 1-je előtt bénultak le, amikor 9 százalékról 21 százalékra emelkedik az áfa azoknál az új lakásoknál, amelyekre 2025. augusztus 1-je előtt kötöttek előszerződést, és amelyek után 20 százalékos előleget fizettek.
– számolták ki a Crosspoint Real Estate szakértői.
A cég lakóingatlan-üzletágának vezetője, Oana Popescu szerint az ANCPI-nél kialakult válság már túlmutat az áfaemelkedéssel kapcsolatos kérdésen.
„Minden olyan irat beszerzése elakadt, amely telekkönyvi kivonattól vagy telekkönyvezéstől függ.
– idézte a közlemény Popescut.
Az ingatlanpiaci tanácsadó arra figyelmeztetett, hogy ha a fennakadás két hétnél tovább tart, jelentősen nő a kockázat:
Ezek az érzelmi reakciók szerinte olyan ügyletek meghiúsulásához is vezethetnek, amelyek egyébként lezárultak volna.
Az ANCPI július 15-én jelentette be, hogy kibertámadás érte, amely az intézmény történetének legsúlyosabb leállását okozta. A hivatal szerint az informatikai rendszereiben tárolt adatok biztonságban vannak, és nem sérültek az incidensben.
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