Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) informatikai rendszereit megbénító kibertámadás a lakáspiac élénkülésének időszakában történt, hatásai pedig az egész gazdaságban érezhetők – vélik ingatlanpiaci tanácsadók.

Székelyhon

2026. július 21., 12:352026. július 21., 12:35

2026. július 21., 12:362026. július 21., 12:36

A Crosspoint Real Estate keddi közleménye szerint az év első három hónapjában 16,6 százalékkal csökkent a lakásügyletek száma 2025 azonos időszakához képest, de áprilisban, májusban és júniusban rendre 2,2, közel 16, illetve több mint 26 százalékos éves növekedést jegyeztek fel – ismerteti az Agerpres.

Egy héttel a kibertámadás után továbbra sem elérhetők a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezések, amelyek nélkül egyetlen ingatlanügylet sem zárható le. Az ANCPI informatikai rendszerei napokkal augusztus 1-je előtt bénultak le, amikor 9 százalékról 21 százalékra emelkedik az áfa azoknál az új lakásoknál, amelyekre 2025. augusztus 1-je előtt kötöttek előszerződést, és amelyek után 20 százalékos előleget fizettek.

Hirdetés

A többletköltség lakásonként akár 14 000 euró is lehet

– számolták ki a Crosspoint Real Estate szakértői.

A cég lakóingatlan-üzletágának vezetője, Oana Popescu szerint az ANCPI-nél kialakult válság már túlmutat az áfaemelkedéssel kapcsolatos kérdésen.

„Minden olyan irat beszerzése elakadt, amely telekkönyvi kivonattól vagy telekkönyvezéstől függ.

Idézet
A késések nemcsak az adásvételi szerződések aláírását, hanem az engedélyezési dokumentációkat és az egész tranzakciós láncot érintik”

– idézte a közlemény Popescut.

Az ingatlanpiaci tanácsadó arra figyelmeztetett, hogy ha a fennakadás két hétnél tovább tart, jelentősen nő a kockázat:

a vevők kételkedni kezdenek, más ajánlatokat néznek, és felmerül bennük, hogy jó árat választottak-e.

Ezek az érzelmi reakciók szerinte olyan ügyletek meghiúsulásához is vezethetnek, amelyek egyébként lezárultak volna.

Az ANCPI július 15-én jelentette be, hogy kibertámadás érte, amely az intézmény történetének legsúlyosabb leállását okozta. A hivatal szerint az informatikai rendszereiben tárolt adatok biztonságban vannak, és nem sérültek az incidensben.

Belföld Gazdaság
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Majdnem 40 törvénymódosítás: sok minden megváltozott az egészségbiztosítási rendszerben
Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Székelyhon

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Majdnem 40 törvénymódosítás: sok minden megváltozott az egészségbiztosítási rendszerben
Székelyhon

Majdnem 40 törvénymódosítás: sok minden megváltozott az egészségbiztosítási rendszerben
Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Székely Sport

Új korszakot nyit a Gyergyói Hoki Klub: nagyobb szerepet kap a saját utánpótlás
Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Krónika

Románia száguld és eladósodik, Magyarország a nagy vesztes
Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Székely Sport

Emberelőnyben egykapuzott a Rapid, csak a hajrában törte meg a Sepsi OSK-t (videóval)
Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Nőileg

Fazakas Nóra: A tánc felszabadít
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 21., kedd

Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy a fekete-tengeri gázkitermelés Romániát az Európai Unió legnagyobb földgáztermelőjévé teszi.

Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform
Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform
2026. július 21., kedd

Az Azomureș vegyipari kombinát munkáját is segíteni fogja a fekete-tengeri földgáz kitermeléséhez szükséges platform
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben

Hetvenkét órája dolgoznak a vízszolgáltató ügyeletesei Szászrégenben, ahol meghibásodott az a nagyméretű vízvezeték, ami az üzemből ellátja a várost. Az illetékesek szerint kedd estig megoldódhat a probléma.

Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben
Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben
2026. július 21., kedd

Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben
2026. július 21., kedd

Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették

Két, alkohol befolyása alatt vezető sofőrrel szemben intézkedtek vasárnap a Hargita megyei rendőrök. Egy székelyudvarhelyi férfi ellen büntetőeljárás indult, míg egy jogosítvány nélkül vezető csíkkozmási férfit 24 órára őrizetbe vettek.

Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették
Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették
2026. július 21., kedd

Két ittas sofőrrel szemben intézkedtek Hargita megyében, egyiküket őrizetbe vették
2026. július 21., kedd

Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában

Az év első öt hónapjában 13,62 százalékkal 3146-ra nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 2769-ről – derül ki a Cégnyilvántartási Hivatal honlapján kedden közzétett adatokból.

Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában
Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában
2026. július 21., kedd

Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán

Három tengerész megsérült, miután tűz ütött ki a libériai felségjelzésű Gas Lisbon LPG-tartályhajón a Fekete-tengeren, Sfântu Gheorghe településtől mintegy 14 tengeri mérföldre.

Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán
Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán
2026. július 21., kedd

Tűz ütött ki egy tartályhajón, három tengerész megsérült Konstancán
2026. július 21., kedd

Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet

Van egy fotód, amely egyetlen pillanat alatt visszarepít Tusványosra? Egy kép a kedvenc koncertedről vagy éppen egy spontán, felejthetetlen pillanatról? Most aztán tényleg érdemes előkeresni.

Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet
Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet
2026. július 21., kedd

Tusványos, az én történetem – oszd meg a kedvenc fesztiválemlékedet
2026. július 21., kedd

Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit

Közzétették kedden a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit; 6345 pedagógus ment át a vizsgán, közülük 40-en tízes átlaggal.

Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit
Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit
2026. július 21., kedd

Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit
Hirdetés
2026. július 21., kedd

Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette

Szikladarab zuhant kedden a 7-es országúton, az Olt völgyében egy személygépkocsira, amelynek egyik utasa, egy 71 éves férfi életét vesztette – közölte a Szeben megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.

Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette
Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette
2026. július 21., kedd

Szikla zuhant egy autóra, egy utas életét vesztette
2026. július 20., hétfő

Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra

Élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését, rendkívül hálás érte.

Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra
Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra
2026. július 20., hétfő

Polgár Judit nem vállalja a felkérését a köztársasági elnöki pozícióra
2026. július 20., hétfő

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre

Célegyenesbe fordultak az előkészületek Tusnádfürdőn, a kedden kezdődő 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén már szinte minden a helyére került.

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
2026. július 20., hétfő

Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!