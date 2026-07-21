A kataszeri nyilvántartást megbénító kibertámadás a gazdaságra is kihat

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A Crosspoint Real Estate keddi közleménye szerint az év első három hónapjában 16,6 százalékkal csökkent a lakásügyletek száma 2025 azonos időszakához képest, de áprilisban, májusban és júniusban rendre 2,2, közel 16, illetve több mint 26 százalékos éves növekedést jegyeztek fel – ismerteti az Agerpres.

Egy héttel a kibertámadás után továbbra sem elérhetők a telekkönyvi kivonatok és a telekkönyvezések, amelyek nélkül egyetlen ingatlanügylet sem zárható le. Az ANCPI informatikai rendszerei napokkal augusztus 1-je előtt bénultak le, amikor 9 százalékról 21 százalékra emelkedik az áfa azoknál az új lakásoknál, amelyekre 2025. augusztus 1-je előtt kötöttek előszerződést, és amelyek után 20 százalékos előleget fizettek.