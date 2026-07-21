Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben

Vasárnaptól dolgoznak a fővezetéken
Fotó: Aquaserv
Hetvenkét órája dolgoznak a vízszolgáltató ügyeletesei Szászrégenben, ahol meghibásodott az a nagyméretű vízvezeték, ami az üzemből ellátja a várost. Az illetékesek szerint kedd estig megoldódhat a probléma.
Vasárnap történt az első csőtörés Szászrégenben a vízüzemből kivezető fővezetéken. Ezt a problémát az Aquaserv vízszolgáltató helyi ügyeletesei megoldották, de
Mint a vízszolgáltató sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu a Székelyhonnak elmondta
A fővezetéken történt törést vasárnap sikerült kijavítani, de újabbak keletkeztek.
Több helyszínen víztartályt helyeztek ki
Fotó: Aquaserv
„A szakemberek az elmúlt 72 órában gyakorlatilag megállás nélkül, folyamatos műszakban végezik a helyreállítási munkálatokat. A szászrégeni kollégák mellett Marosvásárhelyről is érkeztek munkacsoportok a javítás felgyorsítása érdekében.
A munkálatok miatt Szászrégen több részén az ivóvíz-szolgáltatás alacsony nyomással és csökkentett vízhozammal történik és vannak olyan részek, ahova nem tudunk ivóvizet biztosítani.
– fejtette ki a szóvivő.
Fotó: Aquaserv
Az ivóvizet tartalmazó tartályok a Temető utcában, a Radnótfája lakónegyedben, a Fresh üzlet környékén, a Fák utcában, a Sirius üzlettel szemben, a Fogarasi lakónegyedben, a Szederfák utca sarkán, a Szabadság sugárúton, a 2-4. számú tömbház mellett, a Radnai lakónegyedben, a 2-6. számú tömbház mellett, a Petru Maior utcában a park közelében, a Mihai Viteazul lakónegyedben, az orvosi rendelőnél találhatóak.
Az Aquaserv azt ígéri, hogy kedden estig megoldódnak az ivóvízgondok Szászrégenben.
Fotó: Aquaserv
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