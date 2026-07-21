Harmadik napja akadozik a vízszolgáltatás Szászrégenben

Hetvenkét órája dolgoznak a vízszolgáltató ügyeletesei Szászrégenben, ahol meghibásodott az a nagyméretű vízvezeték, ami az üzemből ellátja a várost. Az illetékesek szerint kedd estig megoldódhat a probléma.

Simon Virág 2026. július 21., 12:562026. július 21., 12:56

Vasárnap történt az első csőtörés Szászrégenben a vízüzemből kivezető fővezetéken. Ezt a problémát az Aquaserv vízszolgáltató helyi ügyeletesei megoldották, de

a szolgáltatást nem tudták zavartalanul újraindítani, mert újabb meghibásodások történtek.

Vásárhelyeik is segítenek a szászrégenieknek Mint a vízszolgáltató sajtószóvivője, Nicu Tomulețiu a Székelyhonnak elmondta

a meghibásodás a 400 mm átmérőjű vezetéken történt, amely a vízműből látja el ivóvízzel a várost.

A fővezetéken történt törést vasárnap sikerült kijavítani, de újabbak keletkeztek.

Több helyszínen víztartályt helyeztek ki Fotó: Aquaserv

„A szakemberek az elmúlt 72 órában gyakorlatilag megállás nélkül, folyamatos műszakban végezik a helyreállítási munkálatokat. A szászrégeni kollégák mellett Marosvásárhelyről is érkeztek munkacsoportok a javítás felgyorsítása érdekében. Hirdetés A munkálatok miatt Szászrégen több részén az ivóvíz-szolgáltatás alacsony nyomással és csökkentett vízhozammal történik és vannak olyan részek, ahova nem tudunk ivóvizet biztosítani.

A vízhiány által leginkább érintett városrészekben ivóvíztartályokat helyeztek ki a lakosság ellátásának biztosítására”

– fejtette ki a szóvivő.

Fotó: Aquaserv

Kedd estig megoldódik a gond? Az ivóvizet tartalmazó tartályok a Temető utcában, a Radnótfája lakónegyedben, a Fresh üzlet környékén, a Fák utcában, a Sirius üzlettel szemben, a Fogarasi lakónegyedben, a Szederfák utca sarkán, a Szabadság sugárúton, a 2-4. számú tömbház mellett, a Radnai lakónegyedben, a 2-6. számú tömbház mellett, a Petru Maior utcában a park közelében, a Mihai Viteazul lakónegyedben, az orvosi rendelőnél találhatóak. Az Aquaserv azt ígéri, hogy kedden estig megoldódnak az ivóvízgondok Szászrégenben.