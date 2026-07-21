Hivatalos értesítésnek tűnik, valójában csalás – SMS-es átverésre figyelmeztetnek

Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szerdán ismét figyelmeztetett, hogy továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket.

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A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el.

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