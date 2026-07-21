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Hivatalos értesítésnek tűnik, valójában csalás – SMS-es átverésre figyelmeztetnek

Képünk illusztráció • Fotó: Olti Angyalka

Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

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Az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szerdán ismét figyelmeztetett, hogy továbbra is terjednek olyan SMS-ek, amelyekben csalók állítólagos bírságok vagy elmaradt befizetések rendezésére szólítják fel a címzetteket.

Székelyhon

2026. július 21., 16:492026. július 21., 16:49

A sürgető hangnemű és rövid fizetési határidőket megszabó üzenetek küldői büntetésekkel és késedelmi pótlékokkal fenyegetnek. A csalók az SMS-ben elküldött hivatkozás megnyitására próbálják rávenni az áldozatokat, látszólag a tartozás kifizetése vagy az adatok ellenőrzése céljából. Az így megnyíló weboldalak gyakran hivatalos platformokat utánoznak, de ezekétől eltérő internetes címen érhetők el.

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A DNSC azt tanácsolja, hogy a felhasználók

ne nyissák meg az SMS-ben vagy üzenetküldő alkalmazásokban kapott hivatkozásokat.

Az esetleges fizetési kötelezettségeket kizárólag a hivatalos oldalakon ellenőrizzék, úgy, hogy a weboldal címét maguk írják be a böngészőbe.

Aki már megadta bankkártyaadatait, haladéktalanul értesítse a bankját, és tilttassa le a kártyát.

A gyanús üzeneteket a DNSC online bejelentőfelületén lehet jelenteni. A webcímek valódisága a DNSC ingyenes Blacklist Protection bővítményével is ellenőrizhető – idézi a tájékoztatást az Agerpres.

Belföld
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