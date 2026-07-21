Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője

Fotó: MTI/Bruzák Noémi
Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén.
2026. július 21., 20:082026. július 21., 20:08
2026. július 21., 20:102026. július 21., 20:10
Orbán Viktor pártelnök – a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt – közölte az MTI-vel kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán Habemus Bókam! címmel egy fotót osztott meg, amelyen Bóka Jánossal látható.
Bóka János Facebook-oldalán azt írta:
A bejegyzéshez csatolt videóban úgy fogalmazott: azok közé tartozik, akik világának középpontjában Magyarország és a magyar emberek állnak. „Azok közé tartozom, akiknek fontos ezeréves államiságunk és zsidó-keresztény kultúránk. Azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy múltunk, jelenünk és jövőnk elválaszthatatlanul összeforrott Európával” – idézi Bóka Jánost az MTI.
„Ellenzékben vagyunk, ez nagy felelősség” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józan ész hangját fogja képviselni. „Azt vállalom, hogy az elmúlt 16 év eredményeit megvédem, közösségünk értékeit képviselem, ember és polgár maradok” – zárta szavait a Fidesz parlamenti frakciójának új vezetője.
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