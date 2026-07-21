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Bóka János lett a Fidesz parlamenti frakciójának vezetője

• Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

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Bóka Jánost választotta vezetőjének a Fidesz parlamenti frakciója keddi ülésén.

Székelyhon

2026. július 21., 20:082026. július 21., 20:08

2026. július 21., 20:102026. július 21., 20:10

Orbán Viktor pártelnök – a Fidesz országos elnökségével egyeztetett – javaslatára a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportja Bóka Jánost választotta meg a párt parlamenti frakcióvezetőjének. A döntés egyhangú volt – közölte az MTI-vel kedden Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke a Facebook-oldalán Habemus Bókam! címmel egy fotót osztott meg, amelyen Bóka Jánossal látható.

Bóka János Facebook-oldalán azt írta:

Idézet
Munkára jelentkezem!

A bejegyzéshez csatolt videóban úgy fogalmazott: azok közé tartozik, akik világának középpontjában Magyarország és a magyar emberek állnak. „Azok közé tartozom, akiknek fontos ezeréves államiságunk és zsidó-keresztény kultúránk. Azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy múltunk, jelenünk és jövőnk elválaszthatatlanul összeforrott Európával” – idézi Bóka Jánost az MTI.

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„Ellenzékben vagyunk, ez nagy felelősség” – jelentette ki, hangsúlyozva, hogy a legnagyobb ellenzéki parlamenti frakció vezetőjeként a normalitás és a józan ész hangját fogja képviselni. „Azt vállalom, hogy az elmúlt 16 év eredményeit megvédem, közösségünk értékeit képviselem, ember és polgár maradok” – zárta szavait a Fidesz parlamenti frakciójának új vezetője.

Gulyás Gergely július 13-án mondott le a frakcióvezetői posztról. Távozását azzal indokolta, hogy a Fidesz-frakciónak olyan vezetőre van szüksége, aki indulhat a következő választáson; Gulyás Gergely az alaptörvény-módosítás alapján már nem indulhat.

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Magyarország Politika
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