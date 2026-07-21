Bírósági úton ért el fontos eredményt a Sanitas a bértörvénytervezettel kapcsolatban

A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást.

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A Sanitas kedden nyújtotta be a keresetet sürgősségi eljárásban, úgynevezett ideiglenes intézkedés iránti kérelem formájában, az ítélőtábla pedig még aznap döntött az ügyben.

A döntés a munkaügyi minisztérium honlapján július 17-én, pénteken közzétett törvénytervezetre vonatkozik. A határozat ellen a közlésétől számított öt napon belül lehet jogorvoslattal élni – írja az Agerpres hírügynökség.

korábban írtuk Nem csillapodnak a kedélyek az egészségügyi rendszerben Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.

A Sanitas a Facebook-oldalán számolt be a döntésről, amely szerintük azt jelenti, hogy