Bírósági úton ért el fontos eredményt a Sanitas a bértörvénytervezettel kapcsolatban

Fotó: Gecse Noémi
A bukaresti ítélőtábla kedden helyt adott a Sanitas egészségügyi szakszervezeti szövetség kérelmének, és a vonatkozó per jogerős lezárásáig felfüggesztette a közalkalmazotti bértörvény tervezetével kapcsolatos eljárást.
2026. július 21., 17:332026. július 21., 17:33
2026. július 21., 17:342026. július 21., 17:34
A Sanitas kedden nyújtotta be a keresetet sürgősségi eljárásban, úgynevezett ideiglenes intézkedés iránti kérelem formájában, az ítélőtábla pedig még aznap döntött az ügyben.
A döntés a munkaügyi minisztérium honlapján július 17-én, pénteken közzétett törvénytervezetre vonatkozik. A határozat ellen a közlésétől számított öt napon belül lehet jogorvoslattal élni – írja az Agerpres hírügynökség.
Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.
A Sanitas a Facebook-oldalán számolt be a döntésről, amely szerintük azt jelenti, hogy
A szakszervezet úgy értékelte, hogy a bíróság döntése lehetőséget teremt az érdemi társadalmi egyeztetésre, valamint arra, hogy ismertessék az egészségügyi rendszer problémáira javasolt megoldásaikat.
A Sanitas közölte, nem kiváltságokat kérnek, hanem jogaiknak és a társadalmi párbeszédnek a tiszteletben tartását.
– tették hozzá.
A szakszervezeti szövetség azt követően fordult bírósághoz, hogy az egészségügyi dolgozók hétfőn kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak az új közalkalmazotti bértörvény tervezete miatt.
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