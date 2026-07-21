Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában

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Fotó: Orbán Orsolya
Az év első öt hónapjában 13,62 százalékkal 3146-ra nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 2769-ről – derül ki a Cégnyilvántartási Hivatal honlapján kedden közzétett adatokból.
2026. július 21., 11:482026. július 21., 11:48
2026. július 21., 11:482026. július 21., 11:48
A legtöbb fizetésképtelenné vált cég és PFA Bukarestben volt, összesen 606, ami 5,57 százalékkal több a tavalyi első öt hónapban jegyzettnél – ismerteti az Agerpres.
A további sorrend: Bihar megye (212 fizetésképtelenné vált cég és PFA, 2,75 százalékos csökkenés), Kolozs megye (189, 1,05 százalékos csökkenés), Temes megye (145, 12,40 százalékos növekedés), Ilfov megye (140, 2,19 százalékos növekedés) és Prahova megye (109, 12,37 százalékos növekedés).
Tevékenységi ágazatok szerinti bontásban a legtöbb fizetésképtelenséget a nagy- és kiskereskedelem, gépjármű- és motorkerékpár-javítás terén (190, plusz 352,38 százalék 2025 első öt hónapjához mérten), az építőiparban (171, plusz 510,71 százalék) és a feldolgozóiparban (99, plusz 312,50 százalék) terén jegyezték.
Májusban országszerte 622 cég és PFA vált fizetésképtelenné, a legtöbb a fővárosban (119), valamint Bihar (49), Kolozs (38) és Ilfov (33) megyében.
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