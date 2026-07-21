Több mint 3000 cég és egyéni vállalkozó jelentett fizetésképtelenséget az év első öt hónapjában

Az év első öt hónapjában 13,62 százalékkal 3146-ra nőtt a fizetésképtelenné vált cégek és egyéni vállalkozók (PFA) száma a 2025 azonos időszakában regisztrált 2769-ről – derül ki a Cégnyilvántartási Hivatal honlapján kedden közzétett adatokból.

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A legtöbb fizetésképtelenné vált cég és PFA Bukarestben volt, összesen 606, ami 5,57 százalékkal több a tavalyi első öt hónapban jegyzettnél – ismerteti az Agerpres.

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A további sorrend: Bihar megye (212 fizetésképtelenné vált cég és PFA, 2,75 százalékos csökkenés), Kolozs megye (189, 1,05 százalékos csökkenés), Temes megye (145, 12,40 százalékos növekedés), Ilfov megye (140, 2,19 százalékos növekedés) és Prahova megye (109, 12,37 százalékos növekedés).