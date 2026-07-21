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Közzétették a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit

Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Képünk illusztráció

Fotó: Gecse Noémi

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Közzétették kedden a tanárok véglegesítő vizsgájának óvás előtti eredményeit; 6345 pedagógus ment át a vizsgán, közülük 40-en tízes átlaggal.

Székelyhon

2026. július 21., 10:212026. július 21., 10:21

Mihai Dimian ügyvivő oktatási miniszter a Facebook-oldalán közölte, hogy az országos véglegesítő vizsga írásbeli próbájának óvás előtti eredményei a definitivat.edu.ro oldalon érhetők el.

A sikeres vizsgázók száma mintegy 10 százalékkal nagyobb, mint tavaly,

amikor az óvás előtti eredmények szerint 5784-en mentek át a vizsgán – tette hozzá.

A miniszter gratulált a vizsgán sikeresen szereplő pedagógusoknak, és sok sikert kívánt azoknak, akik kedden részt vesznek a tanári állások betöltésére szervezett országos versenyvizsgán.

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A véglegesítő vizsga eredményeit kedden 20 óráig és szerdán 12 óráig lehet megóvni a vizsgaközpontokban. A végleges eredményeket július 27-én teszik közzé a vizsgaközpontokban és az oktatási minisztérium honlapján.

A vizsgán 9269 jelölt vett részt –írja az Agerpres.

Belföld Tanügy
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