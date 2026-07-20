Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre

Fotó: Pinti Attila
Célegyenesbe fordultak az előkészületek Tusnádfürdőn, a kedden kezdődő 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén már szinte minden a helyére került.
2026. július 20., 19:312026. július 20., 19:31
2026. július 20., 19:322026. július 20., 19:32
A beléptetőpontok és a jegykiváltó bódék már állnak, a nagyszínpadot pedig a technikusok vették birtokba, hogy minden a helyén legyen a kedd esti első nagykoncertek – Ismerős Arcok és Edda Művek – kezdetére.
A szervezők az időjárás szeszélyeire is felkészültek:
Közben sorra érkeznek az ételárusok, rendezik standjaikat, pakolják a felszereléseket, készülnek a fesztiválozók fogadására.
Fotó: Pinti Attila
A különböző előadásoknak, beszélgetéseknek és kulturális programoknak otthont adó sátrakban szintén az utolsó simításokat végzik. Székek kerülnek a helyükre, épülnek a díszletek. A sátortábor szintén készen áll az érkezők fogadására.
A napi karszalagok másnap reggel hat óráig érvényesek. Minden további fontos információ, részletes program elérhető a rendezvény honlapján.
Idén is a helyszínen lesz – ezúttal a nagyszínpad közelében – a Rádió GaGa Duma Dubája, amelyet napközben érdemes lesz felkeresni, a látogatók különböző játékokon vehetnek részt, illetve értékes nyereményekkel gazdagodhatnak.
Fotó: Pinti Attila
A 35. Tusványos megnyitóját szerdán 10 órától tartják a Lőrincz Csaba-sátorban.
Legalább tíz komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza Párt frakciójának és az Országgyűlésnek kell meghoznia – közölte Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Facebook-oldalán.
Elérte a 30 százalékot a munkálatok készültségi szintje a Nagyszeben–Pitești autópálya (A1) Bojca 1. alagútjánál – közölte hétfőn a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) vezérigazgatója.
Vizsgáznak kedden országszerte a pedagógusok a címzetes tanári állásokért, Székelyföldön mintegy 2300 jelentkezővel. A határozatlan idejű állásokért több helyen erős a túljelentkezés, különösen az óvodapedagógusi, tanítói és testnevelői posztoknál.
Az Országos Fogyasztóvédelmi Hatóság (ANPC) 206 bírságot szabott ki összesen több mint egymillió lej értékben és 161 figyelmeztetést adott a román tengerparti üdülőhelyeken július 13. és 19. között végzett ellenőrzések során.
Az ország nagy részéhez hasonlóan Hargita megyében is figyelmeztető sztrájkot tartottak hétfőn a kórházakban. Az általános sztrájk kirobbantása attól függ, hogy a héten kapnak-e kormányígéreteket követeléseikre – mondta a Sanitas megyei vezetője.
Az ingyenes ivartalanítási programnak köszönhetően eddig már több mint 60 kutyát és macskát ivartalanítottak Marosvásárhelyen.
Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.
Változékony időjárásra kell készülni a következő két hétben Erdélyben: a hét eleji kellemes nyári időt átmeneti lehűlés váltja fel, majd a hétvégétől ismét melegedés kezdődik. Közben szinte minden nap számítani lehet záporokra és zivatarokra.
Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.
Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.
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