Tusványos: lassan minden készen áll a keddi kezdésre

Célegyenesbe fordultak az előkészületek Tusnádfürdőn, a kedden kezdődő 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor területén már szinte minden a helyére került.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A beléptetőpontok és a jegykiváltó bódék már állnak, a nagyszínpadot pedig a technikusok vették birtokba, hogy minden a helyén legyen a kedd esti első nagykoncertek – Ismerős Arcok és Edda Művek – kezdetére.

A szervezők az időjárás szeszélyeire is felkészültek: