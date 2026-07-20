Az ingyenes ivartalanítási programnak köszönhetően eddig már több mint 60 kutyát és macskát ivartalanítottak Marosvásárhelyen.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Ha önnek is van kutyája vagy macskája, most érdemes kihasználnia ezt a lehetőséget. Az ivartalanítás segít megőrizni kedvence egészségét, és hozzájárul ahhoz, hogy kevesebb gazdátlan állat legyen a városban.

Időpontfoglalás:

Noé Bárkája Állatorvosi Rendelő – 0365 738 824

Hikevet Állatorvosi Rendelő – 0771 280 345

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala

Bel- és Külkapcsolati Osztály

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