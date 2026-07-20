Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Változékony időjárásra kell készülni a következő két hétben Erdélyben: a hét eleji kellemes nyári időt átmeneti lehűlés váltja fel, majd a hétvégétől ismét melegedés kezdődik. Közben szinte minden nap számítani lehet záporokra és zivatarokra.
Változékony időjárást jelez az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) július 20. és augusztus 2. közötti időszakra. Az előrejelzés szerint melegebb és hűvösebb időszakok váltják egymást, miközben
– írja az Agerpres. Erdélyben hétfőn és kedden még 27 Celsius-fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, ezt azonban lehűlés követi. Péntekre a legmagasabb értékek 22–23 fokig csökkennek.
A lehűlés azonban nem tart sokáig: a hétvégétől gyors melegedés kezdődik, három nap alatt 8–9 fokkal emelkedik a nappali hőmérséklet. A jövő hét elején és közepén ismét
Az éjszakák is hűvösebbé válnak a hét második felében: a kezdeti 14 fok körüli minimumok 9–10 fokra csökkennek, majd a felmelegedéssel párhuzamosan ismét 12–16 fok közé emelkednek. A hegyvidéken még markánsabb lesz a lehűlés. A hét eleji 19 fokos nappali csúcsok péntekre 12–13 fokra esnek vissza,
Vasárnaptól itt is fokozatos felmelegedés kezdődik: a jövő hét végére nappal 18–22, éjszaka 11–13 fok várható. A záporok és zivatarok a teljes időszakban bármikor kialakulhatnak.
Az ingyenes ivartalanítási programnak köszönhetően eddig már több mint 60 kutyát és macskát ivartalanítottak Marosvásárhelyen.
Andy Burnham, Manchester volt polgármestere az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután III. Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával.
Andrew Tate és testvére, Tristan Tate hétfőn várhatóan egy floridai bíróság elé állnak, miközben a brit rendőrség kiadatásukat kéri egy szexuális bűncselekményekkel kapcsolatos nyomozás keretében – jelentette a dpa.
Véget ért az egészségügyi dolgozók hétfői kétórás figyelmeztető sztrájkja, amelyet a Sanitas Szakszervezeti Szövetség szervezett a közalkalmazotti bértörvény elleni tiltakozásul.
Két közlekedési bűncselekmény miatt indított büntetőeljárást az elmúlt napokban a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság. Egy sofőr ittasan és a szükséges jogosítvány nélkül vezetett járműszerelvényt, egy másik alkohol befolyása alatt ült kormány mögé.
Felhőszakadásokra és viharokra figyelmeztető előrejelzéseket adott ki hétfőn az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A riasztások a székelyföldi megyékre is érvényesek.
A hétvégén 16 megye 31 településén és Bukarestben avatkoztak be a tűzoltók a viharkárok felszámolására.
Kétórás figyelmeztető sztrájkot tartanak hétfőn az állami egészségügyi dolgozók a közalkalmazotti bértörvény miatt. A munkabeszüntetés 9-től és 11 óráig tart.
A magánszemélyek hétfő reggeltől igényelhetnek állami támogatást új gépkocsi vásárlására a 2026-os roncsautóprogram keretében.
Polgár Judit neve évtizedek óta egyet jelent a tehetséggel és a kitartással – írta Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán vasárnap, miután a sakkozó megválasztását javasolta köztársasági elnöknek több közéleti szereplő.
szóljon hozzá!