Lehűléssel indul a hét második fele, de hamar visszatér a kánikula Erdélybe

Változékony időjárásra kell készülni a következő két hétben Erdélyben: a hét eleji kellemes nyári időt átmeneti lehűlés váltja fel, majd a hétvégétől ismét melegedés kezdődik. Közben szinte minden nap számítani lehet záporokra és zivatarokra.

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Változékony időjárást jelez az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) július 20. és augusztus 2. közötti időszakra. Az előrejelzés szerint melegebb és hűvösebb időszakok váltják egymást, miközben

országszerte több alkalommal is kialakulhatnak záporok és zivatarok

– írja az Agerpres. Erdélyben hétfőn és kedden még 27 Celsius-fok körül alakulnak a nappali csúcshőmérsékletek, ezt azonban lehűlés követi. Péntekre a legmagasabb értékek 22–23 fokig csökkennek.

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A lehűlés azonban nem tart sokáig: a hétvégétől gyors melegedés kezdődik, három nap alatt 8–9 fokkal emelkedik a nappali hőmérséklet. A jövő hét elején és közepén ismét