Egyre kevesebb helyen lehet készpénzzel számlát fizetni

Már nem elérhető sok kisboltban a PayPointos számlafizetés, készpénzben még szűkebbek a fizetési lehetőségek
Fotó: Borbély Fanni
Beszűkültek a készpénzes számlafizetési lehetőségek az utóbbi hónapokban, miután több üzletben megszűnt a PayPointon keresztüli befizetés. A változás leginkább azokat érinti hátrányosan, akik nem használnak bankkártyát, internetes szolgáltatásokat.
Korábban a legtöbb falusi boltban lehetett különböző számlákat fizetni készpénzzel, az utóbbi időben azonban sok helyen megszűnt ez a lehetőség, ami
– magyarázta a Székelyhonnak egy csíkcsicsói nő. Mint mondta, lakhelye közelében már csak egyetlen boltban lehet készpénzzel villany- és egyéb számlákat fizetni, de azokat már nem az eladónál, hanem a boltban elhelyezett automata terminálnál lehet befizetni.
„A használatához szerencsére lehet kérni az eladó segítségét, mert
– tette hozzá. Szerinte a változás különösen azokat érinti nehezen, akik egyedül élnek, nincs közeli hozzátartozójuk, vagy
A probléma nem csupán a székelyföldi településeket érinti, hanem országos szinten is gondot okoz.
Fotó: Borbély Fanni
A változások hátterében az áll, hogy az ország egyik legelterjedtebb számlafizetési hálózata, a PayPoint idén tavasszal több módosítást vezetett be szolgáltatásaiban. A Conso.ro pénzügyi portál beszámolója szerint egyes tranzakciók esetében négylejes kezelési díj jelent meg, emellett több partnerüzletben megszűnt a készpénzes befizetés lehetősége, illetve
Emiatt sok fogyasztó úgy érzékelhette, hogy „eltűnt” a készpénzes számlafizetés lehetősége, hiszen számos székelyföldi településen a PayPointon keresztül rendezték a lakosok közüzemi számláikat.
A PayPoint Románia június elején közzétett Facebook-bejegyzésében maga is elismerte, hogy jelenleg csak bizonyos partnerhelyszíneken lehet készpénzzel fizetni, ugyanakkor azt is közölte, hogy céljuk, hogy
Fotó: Orbán Orsolya
Demeter Lehel, a csíkszeredai Krajcáros üzletlánc tulajdonosa lapunknak elmondta, vásárlóik körében is jelentős felháborodást váltott ki a változás.
Ezért van ekkora értetlenség és felháborodás az emberek részéről” – fogalmazott. Hozzátette, hat üzletük közül egyelőre csupán egyben,
A vállalkozó szerint a rendszer visszaállítása jelentős adminisztrációval jár. „Rengeteg papírmunka van vele, szerződések, garanciák szükségesek hozzá. Nem minden kisboltos tudja ezt felvállalni” – magyarázta.
A négylejes kezelési díjat is soknak tartja, különösen azért, mert azt minden egyes tranzakció után külön kell megfizetni. „Ha valakinek van három-négy számlája, az már 16–20 lejt jelent. Ez két-három kenyér ára, és főleg a kisnyugdíjasoknak jelent nagy terhet” – mutatott rá.
Fotó: Borbély Fanni
Az Amigo üzleteket működtető vállalkozás vezetője, Becze Tibor megkeresésünkre elmondta, üzleteikben fokozatosan más rendszerre állnak át.
Már öt üzletben működik, és folyamatosan szereljük fel a többi helyszínen is az automatákat” – mondta. A SelfPayről tudni kell, hogy egy önkiszolgáló terminálhálózat, amely lehetővé teszi a különböző számlák befizetését.
ugyanakkor vannak hátrányai is: az automaták nem adnak vissza, ezért pontos összeggel kell érkezni.
Az országban a PayPoint mellett más számlafizetési hálózatok is működnek, ilyen az előbb említett SelfPay, az un-doi, a StartPay vagy a Westaco. Ezek a rendszerek elsősorban azokon a településeken váltak népszerűvé, ahol nincs bankfiók vagy könnyen elérhető ügyfélszolgálat. Segítségükkel az emberek a lakhelyükhöz közeli üzletekben rendezhették villany-, gáz- vagy telefonszámláikat.
hiszen egyes bankfiókokban, postahivatalokban, valamint az egyre nagyobb számban telepített önkiszolgáló termináloknál továbbra is elérhető lesz.
A Nicușor Dan államelnök által hétfőn kihirdetett és jövő évtől hatályos törvény értelmében az 1990. június 13-15-i bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre, ingyenes orvosi ellátásra és kezelésekre jogosultak.
Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartott délelőtti egyeztetéseken „tűzszüneti” kormány megalakítására tett javaslatot, figyelembe véve, hogy lehetetlen jelenleg egy „kényelmes parlamenti többség” létrehozása.
Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
Két román állampolgárságú hegymászó életét vesztette az olaszországi Gran Paradiso-hegységben, miután egy gleccserszakadékba zuhantak – jelentették be hétfőn az olasz hegyimentők az ANSA hírügynökség szerint.
Hat medve ijesztett rá kilenc román, magyar és ausztrál nemzetiségű turistára hétfőn délután a Gyimesfelsőlok területén lévő széphavasi Szentlélek-kápolnánál – tájékoztat a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság.
Marosvásárhelyen a szálló por az egyik legnagyobb légszennyezési tényező, a szakemberek szerint pedig télen nagyobb gondot okoz, mint nyáron. Korlátozásokkal, az alternatív közlekedés népszerűsítésével és hőszigetelésekkel lehetne javítani a helyzeten.
A 17. alaptörvény-módosítás nem akar embereket megalázni, éppen ellenkezőleg egy megalázott nemzet becsületét akarja és fogja visszaadni – mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az Országgyűlésben.
Románia határozottan elítéli az Oroszország Szövetségi Biztonsági Szolgálata által irányított csoportok által végrehajtott ellenséges kibertevékenységeket – jelentette ki hétfőn Nicușor Dan államelnök.
Megváltozik a Szent Anna-tó látogatási rendje: a látogatóknak napijegyet kell váltaniuk, amely magában foglalja a látogatóközpont belépőjét és három óra ingyenes parkolást, míg a Mohos-tőzegláp ezentúl kötelező idegenvezető nélkül is látogatható lesz.
1 hozzászólás