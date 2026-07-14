Egyre kevesebb helyen lehet készpénzzel számlát fizetni

Már nem elérhető sok kisboltban a PayPointos számlafizetés, készpénzben még szűkebbek a fizetési lehetőségek

Beszűkültek a készpénzes számlafizetési lehetőségek az utóbbi hónapokban, miután több üzletben megszűnt a PayPointon keresztüli befizetés. A változás leginkább azokat érinti hátrányosan, akik nem használnak bankkártyát, internetes szolgáltatásokat.

Barabás Hajnal 2026. július 14., 07:412026. július 14., 07:41

Korábban a legtöbb falusi boltban lehetett különböző számlákat fizetni készpénzzel, az utóbbi időben azonban sok helyen megszűnt ez a lehetőség, ami

elsősorban az egyedül élő idősek számára okoz nehézséget

– magyarázta a Székelyhonnak egy csíkcsicsói nő. Mint mondta, lakhelye közelében már csak egyetlen boltban lehet készpénzzel villany- és egyéb számlákat fizetni, de azokat már nem az eladónál, hanem a boltban elhelyezett automata terminálnál lehet befizetni. Hirdetés „A használatához szerencsére lehet kérni az eladó segítségét, mert

nem mindenki tud eligazodni, hogyan működik egy ilyen terminál

– tette hozzá. Szerinte a változás különösen azokat érinti nehezen, akik egyedül élnek, nincs közeli hozzátartozójuk, vagy

nem értenek az elektronikus fizetési megoldásokhoz.

A probléma nem csupán a székelyföldi településeket érinti, hanem országos szinten is gondot okoz.

Fotó: Borbély Fanni

A PayPoint változtatásai állnak a háttérben A változások hátterében az áll, hogy az ország egyik legelterjedtebb számlafizetési hálózata, a PayPoint idén tavasszal több módosítást vezetett be szolgáltatásaiban. A Conso.ro pénzügyi portál beszámolója szerint egyes tranzakciók esetében négylejes kezelési díj jelent meg, emellett több partnerüzletben megszűnt a készpénzes befizetés lehetősége, illetve

számos kereskedő más számlafizetési hálózatok felé kezdett nyitni.

Emiatt sok fogyasztó úgy érzékelhette, hogy „eltűnt” a készpénzes számlafizetés lehetősége, hiszen számos székelyföldi településen a PayPointon keresztül rendezték a lakosok közüzemi számláikat. A PayPoint Románia június elején közzétett Facebook-bejegyzésében maga is elismerte, hogy jelenleg csak bizonyos partnerhelyszíneken lehet készpénzzel fizetni, ugyanakkor azt is közölte, hogy céljuk, hogy

az év végéig a partnerhelyek több mint 55 százalékában újra elérhető legyen a készpénzes befizetés.

Fotó: Orbán Orsolya

„Az emberek részéről nagy a felháborodás” Demeter Lehel, a csíkszeredai Krajcáros üzletlánc tulajdonosa lapunknak elmondta, vásárlóik körében is jelentős felháborodást váltott ki a változás.

Sajnos a legnagyobb baj az, hogy még mindig nagyon sok idősebb embernek vagy munkanélkülinek nincs bankkártyája.

Ezért van ekkora értetlenség és felháborodás az emberek részéről” – fogalmazott. Hozzátette, hat üzletük közül egyelőre csupán egyben,

a Temesvári sugárúti üzletben lesz ismét lehetőség készpénzes számlafizetésre, várhatóan két héten belül.

A vállalkozó szerint a rendszer visszaállítása jelentős adminisztrációval jár. „Rengeteg papírmunka van vele, szerződések, garanciák szükségesek hozzá. Nem minden kisboltos tudja ezt felvállalni” – magyarázta. A négylejes kezelési díjat is soknak tartja, különösen azért, mert azt minden egyes tranzakció után külön kell megfizetni. „Ha valakinek van három-négy számlája, az már 16–20 lejt jelent. Ez két-három kenyér ára, és főleg a kisnyugdíjasoknak jelent nagy terhet” – mutatott rá.

Fotó: Borbély Fanni

SelfPay-automaták válthatják fel a régi rendszert Az Amigo üzleteket működtető vállalkozás vezetője, Becze Tibor megkeresésünkre elmondta, üzleteikben fokozatosan más rendszerre állnak át.

Most át fogunk állni egy másik szolgáltatóra, a SelfPayre.

Már öt üzletben működik, és folyamatosan szereljük fel a többi helyszínen is az automatákat” – mondta. A SelfPayről tudni kell, hogy egy önkiszolgáló terminálhálózat, amely lehetővé teszi a különböző számlák befizetését.

Az új rendszer előnye, hogy továbbra is lehet készpénzzel fizetni,

ugyanakkor vannak hátrányai is: az automaták nem adnak vissza, ezért pontos összeggel kell érkezni. Az országban a PayPoint mellett más számlafizetési hálózatok is működnek, ilyen az előbb említett SelfPay, az un-doi, a StartPay vagy a Westaco. Ezek a rendszerek elsősorban azokon a településeken váltak népszerűvé, ahol nincs bankfiók vagy könnyen elérhető ügyfélszolgálat. Segítségükkel az emberek a lakhelyükhöz közeli üzletekben rendezhették villany-, gáz- vagy telefonszámláikat.

A készpénzes számlafizetés ugyanakkor nem szűnik meg teljesen,