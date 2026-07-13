Hat medve ijesztett rá kilenc turistára a széphavasi kápolnánál – végül a csendőrök segítettek

Hat medve ijesztett rá kilenc román, magyar és ausztrál nemzetiségű turistára hétfőn délután a Gyimesfelsőlok területén lévő széphavasi Szentlélek-kápolnánál – tájékoztat a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság.

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Három gyerek, valamint ugyanennyi nő és férfi túrázott a széphavasi Szentlélek-kápolnánál amikor

– derül ki a csendőrségi közleményből.

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A turisták azonnal tárcsázták a 112-es segélyhívószámot, így a csendőrség munkatársai siettek a segítségükre. A hatóság közli, hogy nem volt egyszerű a helyszín megközelítése a terepviszonyok miatt, ám a lehető legrövidebb időn belül megtették a távot.

Odaérkezésükkor már elhagyták a helyszínt a nagyvadak, de a csendőrök biztosították a terepet és segítséget nyújtottak a bajbajutottaknak, hogy biztonságban eljussanak a járműveikig.