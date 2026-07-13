A levegő tisztasága csak a lakosságon múlik? – ezekkel lehet javítani a levegő szennyezettségén

Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhelyen a szálló por az egyik legnagyobb légszennyezési tényező, a szakemberek szerint pedig télen nagyobb gondot okoz, mint nyáron. Korlátozásokkal, az alternatív közlekedés népszerűsítésével és hőszigetelésekkel lehetne javítani a helyzeten.
Marosvásárhely vezetőségét a környezetvédelmei minisztérium utasította, hogy készíttessen egy légszennyezés csökkentésére irányuló tanulmányt, miután
A tanulmányból részben megtudhatjuk, hogy mi okozza a szálló port és azt is, hogy a város mit tehet, hogy ezt csökkentse. Hétfőn délután közvitán mutatták be az adatokat és terveket.
Bemutatták a tanulmányt sé a város által vállalt intézkedéseket
Fotó: Haáz Vince
A tanulmány kizárólag a szálló porra tér ki, ami tartalmazhat ásványi port (talaj, útpor, építési por), kormot és más égéstermék-részecskéket, fémszemcséket, ipari eredetű anyagokat, de pollent, növényi törmeléket is.
A kisebb porszemcséket (PM 2,5), amelyek még veszélyesebbek, nem mérték, mert a környezetvédelmi felügyelőség hivatalos mérőeszközei azok esetében nem mutattak ki határérték túllépést.
A Pol két tanácsosa is résztvett a közvitán
Fotó: Haáz Vince
Hétfőn a városháza tanácstermében a szakemberek elmondták, hogy
A Marosvásárhelyen működő hivatalos mérőeszközök szerint a megyeszékhelyen a levegő elsősorban télen és a reggeli órákban szennyezett szálló porral. A megengedett határérték 50 μg/m³-es és Marosvásárhelyen 2025 novembere és 2026 februárja között több mérőállomáson ennek többszörözést: 210-259 μg/m³ mértek.
Nyáron a szálló port értéke általában a megengedett határérték alatt van. Ez, a szakemberek szerint azért alakul így, mert télen részben kevesebb a levegő mozgása, tartósabban egy helyben maradnak a porszemcsék és a szilárd fűtőanyagok miatt is több égési termék kerül a levegőbe. Az adatokat tíz helyszínen rögzítették.
A kis kazánok télen jelentősen hozzájárulnak a levegőszennyezéshez
Fotó: Haáz Vince
Marosvásárhely vezetése vállalja, hogy 2029-ig jelentősen csökkenti a szálló por mennyiségét a városban és ennek érdekében egy sor intézkedést foganatosít. Részben több iskola és lakóépületet hőszigetel, hogy csökkentse a hőveszteséget és a fűtés mennyiségét.
Több utcát is felújítanak, többek között a Tudor Vladimirescu utat, ahol kerékpársávokat is kialakítanak, annak érdekében, hogy egyre többen válasszák az alternatív közlekedést. Bővíti a zöldövezeteket, hogy legyen ami megkösse a szálló port. Szorgalmazni fogják, hogy a nagyobb építkezéseknél porvédő hálókat állítsanak fel.
Külön kitérnek arra, hogy a városvezetésnek vállalnia kell, hogy egyre nagyobb felületeken bevezeti az utcai motorizált takarítás vagyis az utcák seprését és mosását modern és hatékony gépekkel kell végeztetni.
Fotó: Haáz Vince
A hétfői közvitán részt vett két önkormányzati tanácsos is, Veress Beáta és Dan Masca a Szabad Emberek Pártja képviseletében. Előbbi azt szerette volna tudni, hogy
Nem ritka ugyanis, különösen télen, hogy hosszú percekig álló helyzetben is működtetik az autókat, szennyezve a levegőt. A rendőrség és a környezetvédelmi hivatal képviselője egybehangzóan azt mondták, hogy ezt nem szabályozza a törvény, tehát nem lehet bevezetni.
Elhangzott, hogy jó lett volna, ha a tanulmány kitér az ipari létesítmények által okozott szennyezésre, de a szakemberek elmondták, hogy
Megtudtuk, hogy a környezetvédelmi hatóságok ellenőrizni fogják, hogy az elkövetkező öt évben a városvezeték betartja-e a vállaltakat és azt is, hogy ezek nyomán csökken-e a légszennyezés, legalább a szálló por esetében.
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