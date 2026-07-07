Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en

A tanú című filmmel indult el az átmeneti adás
Fotó: Székelyhon
Szimbolikus időpontban, helyi idő szerint 19.56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd este az MTI-vel.
2026. július 07., 22:002026. július 07., 22:00
2026. július 07., 22:322026. július 07., 22:32
A közlemény felidézi, hogy a 16 órakor kezdődött leállás egy korszak lezárását jelentette, de egyben egy új kezdetet is.
– írták. Az összegzés szerint A tanú című film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás.
Hozzátették, a következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók.
A sportközvetítések, köztük a labdarúgó-világbajnokság mérkőzései, és az egyéb csatornákon futó adások, a hírszolgáltatás kivételével, változatlanul elérhetők.
„Köszönjük a türelmüket és a bizalmukat. Maradjanak velünk! Együtt dolgozunk azon, hogy a közmédia ismét olyan intézmény legyen, amelyre büszke lehet az ország” – olvasható a közleményben.
Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható.
Az egészségügyi minisztérium 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az állami egészségügyi intézményekben.
Elsötétült az M1 képernyője, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió műsora hallgatható.
Július 20-án indul a magánszemélyeknek szóló 2026-os roncsautó-program, a jelentkezési időszak pedig december 31-ig tart – jelentette be kedden a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM).
Az emberi és anyagi erőforrások hatékonyabb kihasználása, a közös országos és uniós pályázatok jobb kiaknázása érdekében egészségügyi konzorciumot hoztak létre Marosvásárhelyen. A rivalizálás helyett összefogtak a beteg gyógyulása érdekében.
A Sanitas szakszervezeti szövetség országos tanácsa keddi rendkívüli ülésén a teljes egészségügyi ágazatot érintő általános sztrájk meghirdetéséről döntött a kormány gazdaság- és társadalompolitikája elleni tiltakozásul.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán közölte, hogy júliusban és augusztusban Románia legfontosabb feladata az országos helyreállítási tervhez (PNRR) kapcsolódó uniós források lehívása.
Kolozs megye az országban az első helyen áll az érettségi vizsgaeredmények tekintetében, 14 iskolában pedig 100 százalékos a sikeresen vizsgázó diákok aránya – tájékoztatott kedden a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség (ISJ).
Két öreg fűzfát vágtak ki kedd délelőtt a csíkszeredai központi parkban. A kivágott fák betegek, üregesek voltak, egy újabb vihar esetén a kidőlés fenyegette őket.
Közzétették az érettségi vizsga első eredményeit kedd délelőtt. Székelyföldön több kiemelkedő eredmény is született: Maros megyében egy diák maximális, 10-es átlagot ért el, Hargita és Kovászna megyében is 9,9 feletti átlagokkal zártak a legjobbak.
Sárga jelzésű időjárási figyelmeztetéseket adott ki keddre és szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), légköri instabilitás, megerősödő szél és viharok miatt.
szóljon hozzá!