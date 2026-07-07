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Szélviharokra, zivatarokra és jégesőre figyelmeztetnek, Erdélyre is sárga riasztás érvényes

Képünk illusztráció • Fotó: Székelyhon

Képünk illusztráció

Fotó: Székelyhon

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Sárga jelzésű időjárási figyelmeztetéseket adott ki keddre és szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), légköri instabilitás, megerősödő szél és viharok miatt.

Székelyhon

2026. július 07., 10:482026. július 07., 10:48

Az érintett térségek között Erdély is szerepel, ahol több hullámban várhatók zivatarok, viharos széllökések és jelentősebb csapadék – írja az Agerpres. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint kedden 23 órától szerdán 12 óráig a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében számíthatnak légköri instabilitásra. A jelenségeket

50–70 kilométer/órás széllökések, villámlások és záporok kísérhetik, elszórtan 15–25 liter csapadék hullhat négyzetméterenként.

A meteorológusok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy kedden délután és este is kialakulhatnak instabil időjárási jelenségek helyenként Máramarosban, Erdélyben és Moldvában, de Dobrudzsában, valamint Olténia és Munténia északi részén is.

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Szerdán 12 és 23 óra között újabb sárga riasztás lép életbe, és az ország legnagyobb részére érvényes lesz a figyelmeztetés. A szél sebessége elérheti az 50–70 kilométer/órát, helyenként pedig a 80 kilométer/órát is meghaladó széllökésekre lehet számítani. Emellett

záporok, villámlások és kisebb, illetve közepes méretű – akár 1 és 3 centiméter átmérőjű – jég is előfordulhat.

A figyelmeztetés szerint rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat: egy-három óra alatt akár 15–20 liter eső eshet négyzetméterenként, elszórtan pedig a csapadékmennyiség a 30–40 litert is meghaladhatja.

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