Szélviharokra, zivatarokra és jégesőre figyelmeztetnek, Erdélyre is sárga riasztás érvényes

Sárga jelzésű időjárási figyelmeztetéseket adott ki keddre és szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), légköri instabilitás, megerősödő szél és viharok miatt.

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Az érintett térségek között Erdély is szerepel, ahol több hullámban várhatók zivatarok, viharos széllökések és jelentősebb csapadék – írja az Agerpres . Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint kedden 23 órától szerdán 12 óráig a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében számíthatnak légköri instabilitásra. A jelenségeket

A meteorológusok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy kedden délután és este is kialakulhatnak instabil időjárási jelenségek helyenként Máramarosban, Erdélyben és Moldvában, de Dobrudzsában, valamint Olténia és Munténia északi részén is.

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Szerdán 12 és 23 óra között újabb sárga riasztás lép életbe, és az ország legnagyobb részére érvényes lesz a figyelmeztetés. A szél sebessége elérheti az 50–70 kilométer/órát, helyenként pedig a 80 kilométer/órát is meghaladó széllökésekre lehet számítani. Emellett