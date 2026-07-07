Szélviharokra, zivatarokra és jégesőre figyelmeztetnek, Erdélyre is sárga riasztás érvényes

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Fotó: Székelyhon
Sárga jelzésű időjárási figyelmeztetéseket adott ki keddre és szerdára az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM), légköri instabilitás, megerősödő szél és viharok miatt.
Az érintett térségek között Erdély is szerepel, ahol több hullámban várhatók zivatarok, viharos széllökések és jelentősebb csapadék – írja az Agerpres. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint kedden 23 órától szerdán 12 óráig a Bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben és Moldva északi felében számíthatnak légköri instabilitásra. A jelenségeket
A meteorológusok ugyanakkor arra is felhívták a figyelmet, hogy kedden délután és este is kialakulhatnak instabil időjárási jelenségek helyenként Máramarosban, Erdélyben és Moldvában, de Dobrudzsában, valamint Olténia és Munténia északi részén is.
Szerdán 12 és 23 óra között újabb sárga riasztás lép életbe, és az ország legnagyobb részére érvényes lesz a figyelmeztetés. A szél sebessége elérheti az 50–70 kilométer/órát, helyenként pedig a 80 kilométer/órát is meghaladó széllökésekre lehet számítani. Emellett
A figyelmeztetés szerint rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék hullhat: egy-három óra alatt akár 15–20 liter eső eshet négyzetméterenként, elszórtan pedig a csapadékmennyiség a 30–40 litert is meghaladhatja.
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