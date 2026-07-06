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Döndi Duó & Roli zárja a tizenhatodik Septimia Gasztro- és Sportfesztivált Pr-cikk

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

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Július 9–12. között sporttal, koncertekkel és a legfinomabb falatokkal telik meg a Septimia Hotels & Spa Resort, ahol immár 16. alkalommal rendezik meg a Septimia Gasztro- és Sportfesztivált, leánykori nevén a Septimia kupát. Az évek során a rendezvény Székelyudvarhely és Udvarhelyszék egyik meghatározó nyári eseményévé vált, amely a sportot, a gasztronómiát, a zenét és a közösségi élményeket ötvözi.

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2026. július 06., 16:302026. július 06., 16:30

A négynapos programsorozat csütörtök este a FolKed különkiadásával és a Borudvar megnyitójával veszi kezdetét, majd péntektől vasárnapig koncertek, DJ-bulik, pool-partyk, sportversenyek és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál fellépői között idén a Döndi Duó & Roli, a THIS IS US, valamint a Metroline is szerepel, az esti hangulatról pedig DJ Barni, DJ Finta és további DJ-k gondoskodnak.

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort Galéria

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort Galéria

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

A sportkedvelők számos program közül választhatnak: focibajnokság, bowling, streetball, darts, beerpong, közösségi futás, kötélhúzás, valamint sörivó és hamburgerevő verseny is szerepel a kínálatban. A legkisebbeket gyerekfoglalkozások, játszótér és ugrálóvár várja, míg a gasztronómia szerelmeseit helyi ízek, street food kínálat, borudvar és kézműves vásár fogadja.

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort Galéria

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort Galéria

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

A szervezők számára azonban a közösség legalább olyan fontos, mint a szórakozás. A fesztivál minden megvásárolt belépőjegyével a székelyudvarhelyi Ákom-Mákom Egyesület munkáját támogatják, hozzájárulva ahhoz, hogy minél több gyermek számára biztosíthassanak egy szebb jövőt.

A Septimia Gasztro- és Sportfesztivál minden korosztály számára kínál programokat, legyen szó családi kikapcsolódásról, sportélményekről, koncertekről vagy egy tartalmas nyári hétvégéről.

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort Galéria

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

A részletes program, a jegytípusok és további információk a rendezvény Facebook-eseményében, valamint a Septimia Resort honlapján érhetők el.

Időpont: 2026. július 9–12.
Helyszín: Septimia Hotels & Spa Resort, Székelyudvarhely

(X – fizetett hirdetés)

• Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort Galéria

Fotó: Septimia Hotels & Spa Resort

Sport Fesztivál Gasztró Fizetett hirdetés
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