Július 9–12. között sporttal, koncertekkel és a legfinomabb falatokkal telik meg a Septimia Hotels & Spa Resort, ahol immár 16. alkalommal rendezik meg a Septimia Gasztro- és Sportfesztivált, leánykori nevén a Septimia kupát. Az évek során a rendezvény Székelyudvarhely és Udvarhelyszék egyik meghatározó nyári eseményévé vált, amely a sportot, a gasztronómiát, a zenét és a közösségi élményeket ötvözi.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A négynapos programsorozat csütörtök este a FolKed különkiadásával és a Borudvar megnyitójával veszi kezdetét, majd péntektől vasárnapig koncertek, DJ-bulik, pool-partyk, sportversenyek és családi programok várják a látogatókat. A fesztivál fellépői között idén a Döndi Duó & Roli , a THIS IS US , valamint a Metroline is szerepel, az esti hangulatról pedig DJ Barni , DJ Finta és további DJ-k gondoskodnak.

A sportkedvelők számos program közül választhatnak: focibajnokság, bowling, streetball, darts, beerpong, közösségi futás, kötélhúzás, valamint sörivó és hamburgerevő verseny is szerepel a kínálatban. A legkisebbeket gyerekfoglalkozások, játszótér és ugrálóvár várja, míg a gasztronómia szerelmeseit helyi ízek, street food kínálat, borudvar és kézműves vásár fogadja.

A szervezők számára azonban a közösség legalább olyan fontos, mint a szórakozás. A fesztivál minden megvásárolt belépőjegyével a székelyudvarhelyi Ákom-Mákom Egyesület munkáját támogatják, hozzájárulva ahhoz, hogy minél több gyermek számára biztosíthassanak egy szebb jövőt.

A Septimia Gasztro- és Sportfesztivál minden korosztály számára kínál programokat, legyen szó családi kikapcsolódásról, sportélményekről, koncertekről vagy egy tartalmas nyári hétvégéről.