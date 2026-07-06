Teherautónak ütközött egy motoros Homoródfürdőn

Teherautónak csapódott egy motoros hétfő délután Homoródfürdőn, a baleset szerencsére csak anyagi kárral járt – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

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Délután három órakor hívták a 112-t a balesettel kapcsolatban, amely a 13A jelzésű országúton, Homoródfürdő Szentegyháza felőli kijáratánál történt – derül ki a tájékoztatásból.

A helyszíni vizsgálatok eredménye szerint a 28 éves, Vasláb községi motoros Székelyudvarhely irányába tartott, amikor nekiütközött a teherautónak. Szerencsére a balesetben csak anyagi kár keletkezett, az érintettek közül egyik sofőr sem volt alkohol hatása alatt.