Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak

Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 01., 15:142026. július 01., 15:14

Volt már kilövés is idén Székelyudvarhelyen, mégis folyamatosan érkeznek a nagyvadak miatti Ro-Alert riasztások a lakók telefonjaira. Legutóbb szombaton hajnalban három órakor figyelmeztették a hatóságok a lakókat egy, a Templom utcában megjelent példány miatt. Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója a Székelyhonnak elmondta:

akkor valójában egy anyamedve és három bocsa miatt volt a bejelentés.

A nagyvadak a városnapok részeként megszervezett Bagossy Brothers Company koncert után hazafelé tartó fiatal pár útját állták a házak között. Veszélyes helyzet alakult ki, így

a fiatalok kénytelenek voltak felmászni egy közeli lakóháznál lévő építményre,

amíg a medvék elhaladnak. Szerencsére nem történt támadás. „Ijesztő a helyzet, ám sajnos a törvények értelmében csak akkor lőhetünk rá egy bocsos medvére, amennyiben az konkrétan támadásba lendül a törvény által előírt bizottság jelenlétében” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ebben az esetben elriasztották az állatokat.

Képünk illusztráció Fotó: Beliczay László

Az említett példányok egyébként a Templom utcában kezdődő és a Szejkefürdő irányába elnyúló bokros részen rejtőzhetnek, amennyiben nem a városban vannak. Ennek tudatában van Dávid Endre alpolgármester is, aki ugyancsak megerősítette, hogy nem sokat tehetnek egy bocsos anyamedve esetében. Szerinte azonban

fontos volna, hogy a tulajdonosok megtisztítsák a bokros területeket,

hogy ne legyen rejtekhelyük az egyedeknek. Így jó eséllyel odébbállnának. Idei bocs, mégis megél a mezőn A Rózsa utcából is számos riasztás érkezett egy medvebocs miatt, amelyet korábban a városközpontban is láttak. Mărmureanu-Bíró Leonárd szerint egy idén született egyedről van szó, amely valahogyan elszakadt az anyjától, ám meglepő módon, ösztöneinek köszönhetően megtanulta, miként maradjon életben egyedül.

Többször látták már hangyászni, illetve vad gyümölcsöket fogyasztani.

Ezt az egyedet sem lőhetik ki a törvények értelmében, így nincs mit tenni: altató lövedéket használva be kell fogni, és el kell szállítani onnan. A medve befogását már többször is megpróbálták, ám mostanáig sikertelenül. Hirdetés Dávid Endre rámutatott: folyamatosan ellenőrzik a területet, drónokat is bevetve, de a medve rendre eltűnik előlük. Ettől függetlenül nem állnak le, hiszen az utcában élők biztonságát tartják a legfontosabbnak. Ez ügyben fontos előrelépés, hogy

összefogtak a lakók a hivatallal, nagy területeket takarítottak ki, kaszáltak le, továbbá villanypásztorokat is felszereltek,