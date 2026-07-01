Medvehelyzet Székelyudvarhelyen: akiket a Bagossy-koncertről hazafelé tartva leptek meg a nagyvadak

Folyamatosan ellenőrzik a hatóságok a Rózsa utca környékét
Fotó: Beliczay László
Ráijesztett egy anyamedve és három bocsa egy fiatal párra Székelyudvarhelyen, miután a Bagossy Brothers Company koncertjéről tartottak hazafelé. A Templom utcában a házak között bukkantak fel a nagyvadak, a fiatalok pedig egy közeli építményre menekültek.
Volt már kilövés is idén Székelyudvarhelyen, mégis folyamatosan érkeznek a nagyvadak miatti Ro-Alert riasztások a lakók telefonjaira. Legutóbb szombaton hajnalban három órakor figyelmeztették a hatóságok a lakókat egy, a Templom utcában megjelent példány miatt.
Mărmureanu-Bíró Leonárd, a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület igazgatója a Székelyhonnak elmondta:
A nagyvadak a városnapok részeként megszervezett Bagossy Brothers Company koncert után hazafelé tartó fiatal pár útját állták a házak között. Veszélyes helyzet alakult ki, így
amíg a medvék elhaladnak. Szerencsére nem történt támadás.
„Ijesztő a helyzet, ám sajnos a törvények értelmében csak akkor lőhetünk rá egy bocsos medvére, amennyiben az konkrétan támadásba lendül a törvény által előírt bizottság jelenlétében” – magyarázta a szakember, hozzátéve, hogy ebben az esetben elriasztották az állatokat.
Képünk illusztráció
Fotó: Beliczay László
Az említett példányok egyébként a Templom utcában kezdődő és a Szejkefürdő irányába elnyúló bokros részen rejtőzhetnek, amennyiben nem a városban vannak. Ennek tudatában van Dávid Endre alpolgármester is, aki ugyancsak megerősítette, hogy nem sokat tehetnek egy bocsos anyamedve esetében. Szerinte azonban
hogy ne legyen rejtekhelyük az egyedeknek. Így jó eséllyel odébbállnának.
A Rózsa utcából is számos riasztás érkezett egy medvebocs miatt, amelyet korábban a városközpontban is láttak. Mărmureanu-Bíró Leonárd szerint egy idén született egyedről van szó, amely valahogyan elszakadt az anyjától, ám meglepő módon, ösztöneinek köszönhetően megtanulta, miként maradjon életben egyedül.
Ezt az egyedet sem lőhetik ki a törvények értelmében, így nincs mit tenni: altató lövedéket használva be kell fogni, és el kell szállítani onnan. A medve befogását már többször is megpróbálták, ám mostanáig sikertelenül.
Dávid Endre rámutatott: folyamatosan ellenőrzik a területet, drónokat is bevetve, de a medve rendre eltűnik előlük. Ettől függetlenül nem állnak le, hiszen az utcában élők biztonságát tartják a legfontosabbnak.
Ez ügyben fontos előrelépés, hogy
ezáltal csökkentve a rejtekhelyeket. Az alpolgármester köszönetet is mondott a példás összefogásért.
Azt is megtudtuk, hogy az utóbbi időszakban nem voltak problémák a medvékkel a város más pontjain, ám a szakemberek attól tartanak, hogy ez hamarosan megváltozik, hiszen lassan beérik a gabona és a gyümölcsök.
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