Egy emberként énekelte a közönség a Bagossy-dalokat az Udvarhely Napokon

Hatalmas érdeklődés övezte a Bagossy Brothers Company koncertjét az Udvarhely Napokon, ahol szinte egy emberként énekelte a közönség a zenekar legismertebb dalait.
2026. június 26., 23:282026. június 26., 23:28
2026. június 26., 23:322026. június 26., 23:32
Fotó: olti angyalka
Hatalmas érdeklődés övezte a Bagossy Brothers Company koncertjét az Udvarhely Napokon, ahol szinte egy emberként énekelte a közönség a zenekar legismertebb dalait.
2026. június 26., 23:282026. június 26., 23:28
2026. június 26., 23:322026. június 26., 23:32
Zsúfolásig megtelt péntek este Székelyudvarhely központja, ahol a Bagossy Brothers Company lépett a színpadra az Udvarhely Napokon.
Fotó: olti angyalka
A gyergyói együttes ezúttal is bizonyította, hogy tömegeket képes megmozgatni:
Fotó: olti angyalka
A Bagossy Brothers Company a tőlük már megszokott módon most is rajongók ezreit gyűjtötte maga köré, a akik a koncert ideje alatt végig együtt énekeltek a zenekarral.
A fellépés a hatalmas érdeklődés mellett is jó hangulatban zajlott, és ismét bebizonyosodott, hogy a gyergyói együttes az egyik legnagyobb székelydföldi közönségkedvenc.
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: olti angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
Fotó: Olti Angyalka
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