Egy emberként énekelte a közönség a Bagossy-dalokat az Udvarhely Napokon

Hatalmas érdeklődés övezte a Bagossy Brothers Company koncertjét az Udvarhely Napokon, ahol szinte egy emberként énekelte a közönség a zenekar legismertebb dalait.

Hatalmas érdeklődés övezte a Bagossy Brothers Company koncertjét az Udvarhely Napokon, ahol szinte egy emberként énekelte a közönség a zenekar legismertebb dalait.

Zsúfolásig megtelt péntek este Székelyudvarhely központja, ahol a Bagossy Brothers Company lépett a színpadra az Udvarhely Napokon.

Vakított a kék, emlékeket idézett a Visszajövök, az Add vissza a játékom pedig újra egy emberként mozgatta meg a koncertteret.

A Bagossy Brothers Company a tőlük már megszokott módon most is rajongók ezreit gyűjtötte maga köré, a akik a koncert ideje alatt végig együtt énekeltek a zenekarral.

A fellépés a hatalmas érdeklődés mellett is jó hangulatban zajlott, és ismét bebizonyosodott, hogy a gyergyói együttes az egyik legnagyobb székelydföldi közönségkedvenc.