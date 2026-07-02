Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben

Több helyen is begyomosodott a tér, és a parkolásra szánt terület sem teljes mértékben kihasznált

Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 02., 14:522026. július 02., 14:52 2026. július 02., 14:532026. július 02., 14:53

Szemmel láthatóan lerobbant állapotban van a Tábor negyedi kazánház előtti terület, amelyet helyenként aszfalt, máshol pedig beton burkol, ráadásul sok helyen be is gyomosodott. Így kérdés sem fér hozzá, hogy rendet kell tenni a helyszínen. Növelik a parkolóhelyek számát Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, a terület rendezésével egy korábbi, az utcafórumaik során tett ígéretüket váltják be. Gyakorlatilag egy nagyobb volumenű térrendezésről van szó, amely során Hirdetés

zöldövezeteket alakítanak ki és aszfaltozni is fognak.

Esőzések után rendszerint összegyűl a víz a téren, amelyre ugyancsak megoldást keresnek a munka során. Jelenleg nincs konkrét parkolási rendszer sem, emiatt pedig kaotikusan állnak meg az autók, ráadásul kevesebben is férnek el. Éppen ezért parkolókat alakítanak ki, méghozzá úgy, hogy növeljék a helyek számát.

Fotó: olti angyalka

Nyáron kezdenek A terület rendbetételét a karbantartási munkálatok részeként fogják megvalósítani, az előzetes becslések szerint 800 ezer lejbe kerül a kivitelezés – tudtuk meg az alpolgármestertől. Mint mondta, sajnos idén későre fogadták el az országos költségvetést, így a városi büdzséről is csak májusban dönthetett a helyi önkormányzat, ami lényegesen eltolta a beruházás kezdését. Ettől függetlenül

nyáron nekilátnak a munkának, és még idén befejezik.

„A költségvetés elfogadásának csúszása miatt viszont nehézséget jelent, hogy meglehetősen rövid idő alatt sok mindent kell megvalósítani” – jegyezte meg Dávid Endre. Arra is kitért, hogy tavaly hasonló térrendezést végeztek a Fehér-bejáratnál, jövőre pedig egy játszóteret szeretnének még rendbe hozni a Tábor negyedben. Az elöljáró tisztában van vele, hogy sok munka van még hátra, de fontosnak tartja, hogy amit elkezdenek, azt teljes egészében valósítsák meg – ezért is nem kezdenek el egyszerre több helyszínen dolgozni.

Fotó: olti angyalka

Fotó: olti angyalka

Fotó: olti angyalka