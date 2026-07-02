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Teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi Tábor negyedben

Több helyen is begyomosodott a tér

Több helyen is begyomosodott a tér, és a parkolásra szánt terület sem teljes mértékben kihasznált

Fotó: olti angyalka

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Évek óta leromlott állapotban van Székelyudvarhelyen a Tábor negyedi kazánház előtti tér, ahol nem csak a kaotikus parkolás, hanem az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. A városvezetés azt ígéri, hogy idén rendet tesznek a helyszínen.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 02., 14:522026. július 02., 14:52

2026. július 02., 14:532026. július 02., 14:53

Szemmel láthatóan lerobbant állapotban van a Tábor negyedi kazánház előtti terület, amelyet helyenként aszfalt, máshol pedig beton burkol, ráadásul sok helyen be is gyomosodott. Így kérdés sem fér hozzá, hogy rendet kell tenni a helyszínen.

Növelik a parkolóhelyek számát

Dávid Endre alpolgármester a Székelyhonnak elmondta, a terület rendezésével egy korábbi, az utcafórumaik során tett ígéretüket váltják be. Gyakorlatilag egy nagyobb volumenű térrendezésről van szó, amely során

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zöldövezeteket alakítanak ki és aszfaltozni is fognak.

Esőzések után rendszerint összegyűl a víz a téren, amelyre ugyancsak megoldást keresnek a munka során. Jelenleg nincs konkrét parkolási rendszer sem, emiatt pedig kaotikusan állnak meg az autók, ráadásul kevesebben is férnek el. Éppen ezért parkolókat alakítanak ki, méghozzá úgy, hogy növeljék a helyek számát.

• Fotó: olti angyalka Galéria

Fotó: olti angyalka

Nyáron kezdenek

A terület rendbetételét a karbantartási munkálatok részeként fogják megvalósítani, az előzetes becslések szerint 800 ezer lejbe kerül a kivitelezés – tudtuk meg az alpolgármestertől. Mint mondta, sajnos idén későre fogadták el az országos költségvetést, így a városi büdzséről is csak májusban dönthetett a helyi önkormányzat, ami lényegesen eltolta a beruházás kezdését. Ettől függetlenül

nyáron nekilátnak a munkának, és még idén befejezik.

„A költségvetés elfogadásának csúszása miatt viszont nehézséget jelent, hogy meglehetősen rövid idő alatt sok mindent kell megvalósítani” – jegyezte meg Dávid Endre.

Arra is kitért, hogy tavaly hasonló térrendezést végeztek a Fehér-bejáratnál, jövőre pedig egy játszóteret szeretnének még rendbe hozni a Tábor negyedben. Az elöljáró tisztában van vele, hogy sok munka van még hátra, de fontosnak tartja, hogy amit elkezdenek, azt teljes egészében valósítsák meg – ezért is nem kezdenek el egyszerre több helyszínen dolgozni.

• Fotó: olti angyalka Galéria

Fotó: olti angyalka

• Fotó: olti angyalka Galéria

Fotó: olti angyalka

• Fotó: olti angyalka Galéria

Fotó: olti angyalka

• Fotó: olti angyalka Galéria

Fotó: olti angyalka

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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