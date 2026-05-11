Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését. Az önkormányzat 73 millió lejt fordít beruházásokra, miközben a működési költségeket és az alintézmények kiadásait igyekeztek mérsékelni. Rossz hír, hogy leépítésekre is számítani kell.

Fülöp-Székely Botond 2026. május 11., 12:222026. május 11., 12:22

Sok esetben olyan, már zajló beruházások folytatását kell elfogadniuk a 2026-os büdzsében, amelyek értékét 5–10 éve állapították meg, és ez már össze sem hasonlítható a mai anyagárakkal, illetve bérekkel – jelezte előzetesen Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Be kellett tervezniük ugyanakkor azokat a pályázatokat is, amelyek most már jó eséllyel eredményesek lesznek:

ilyen a város digitalizációjával kapcsolatos beruházás, valamint a Nagy-Küküllő parti sétány és a Mária tér megépítése is.

Az elöljáró rámutatott, hogy 12 éve tart az utcák felújítását tartalmazó nagy mobilitási projekt, és

hiába tudták tavaly, hogy tovább nőnek a költségek, ha azt idénre áthozzák, sajnos nem volt választásuk.

Jobban már nem korlátozhatták a város autósforgalmát. Azt tapasztalták, hogy az országos helyreállítási terv programban (PNRR) megvalósuló pályázatok terveit ugyanaz a szakember állította össze, minden esetben hibásan. Vizsgálják, hogy mit lehet javítani. A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a költségvetés-tervezetben vigyáztak arra, hogy

több hitelt már ne kelljen felvenni.

Hozzátette, a hivatal és az alintézmények esetében is átszervezésekre, illetve leépítésekre kell számítani a hatékonyabb működés érdekében. És akkor lássuk a számokat Jakab Attila projektmenedzser bemutatójából kiderült, hogy

196,3 millió lejes bevétellel és 200,7 millió lejes kiadással számol idén az önkormányzat.

A két összeg közötti különbséget a tavalyi évből megmaradt pénzek jelentik. Idén 73 millió lejt fordítanak beruházásokra.

A közintézményeknek szánt összegek az idei költségvetésből a következők: oktatásra 10,1 millió lejt, egészségügyre 22,3 millió lejt, a helyi rendőrségre 3,8 millió lejt, a személyi nyilvántartóirodára 1,3 millió lejt, az Urbana Rt.-re 8 millió lejt, a könyvtárra 2 millió lejt, a múzeumra 2,4 millió lejt, a színházra 2,4 millió lejt, a művelődési központra 4,3 millió lejt, a Néptáncműhelyre pedig 2,2 millió lejt fordítanak.

Az is kiderült, hogy idén 5,2 millió lejt fordítanak az utak karbantartására, 3,8 millió lejt kap a városi sportklub, illetve 2 millió lejre pályázhatnak a sportlétesítmények. A beruházások közül jelentősebb összegeket a Székely Támadt-vár felújítására,

a hulladéklerakó udvarra,

a művelődési ház, az Orbán Balázs Általános Iskola és a régi fogorvosi rendelő korszerűsítésére,

valamint a városi kórház eszközbeszerzésére költenek. Fontos tétel még a közvilágítás fejlesztése és a háziorvosi rendelők modernizálása is. Saját beruházásként 500 ezer lejből szeretnék fejleszteni a közvilágítást a Csalókán, közel 700 ezer lejből közösségi közszolgálati irodát hoznának létre, ugyanakkor

1 millió lejt költenek az elkerülőút megvalósítására.