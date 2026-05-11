Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését, amely csaknem 200 millió lej felhasználásáról szól
Fotó: Olti Angyalka
Elfogadták hétfőn Székelyudvarhely költségvetését. Az önkormányzat 73 millió lejt fordít beruházásokra, miközben a működési költségeket és az alintézmények kiadásait igyekeztek mérsékelni. Rossz hír, hogy leépítésekre is számítani kell.
Sok esetben olyan, már zajló beruházások folytatását kell elfogadniuk a 2026-os büdzsében, amelyek értékét 5–10 éve állapították meg, és ez már össze sem hasonlítható a mai anyagárakkal, illetve bérekkel – jelezte előzetesen Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere. Be kellett tervezniük ugyanakkor azokat a pályázatokat is, amelyek most már jó eséllyel eredményesek lesznek:
Az elöljáró rámutatott, hogy 12 éve tart az utcák felújítását tartalmazó nagy mobilitási projekt, és
Jobban már nem korlátozhatták a város autósforgalmát.
Azt tapasztalták, hogy az országos helyreállítási terv programban (PNRR) megvalósuló pályázatok terveit ugyanaz a szakember állította össze, minden esetben hibásan. Vizsgálják, hogy mit lehet javítani.
A polgármester azt is hangsúlyozta, hogy a költségvetés-tervezetben vigyáztak arra, hogy
Hozzátette, a hivatal és az alintézmények esetében is átszervezésekre, illetve leépítésekre kell számítani a hatékonyabb működés érdekében.
Jakab Attila projektmenedzser bemutatójából kiderült, hogy
A két összeg közötti különbséget a tavalyi évből megmaradt pénzek jelentik. Idén 73 millió lejt fordítanak beruházásokra.
A közintézményeknek szánt összegek az idei költségvetésből a következők: oktatásra 10,1 millió lejt, egészségügyre 22,3 millió lejt, a helyi rendőrségre 3,8 millió lejt, a személyi nyilvántartóirodára 1,3 millió lejt, az Urbana Rt.-re 8 millió lejt, a könyvtárra 2 millió lejt, a múzeumra 2,4 millió lejt, a színházra 2,4 millió lejt, a művelődési központra 4,3 millió lejt, a Néptáncműhelyre pedig 2,2 millió lejt fordítanak.
Az is kiderült, hogy idén 5,2 millió lejt fordítanak az utak karbantartására, 3,8 millió lejt kap a városi sportklub, illetve 2 millió lejre pályázhatnak a sportlétesítmények.
A beruházások közül jelentősebb összegeket
a Székely Támadt-vár felújítására,
a hulladéklerakó udvarra,
a művelődési ház, az Orbán Balázs Általános Iskola és a régi fogorvosi rendelő korszerűsítésére,
valamint a városi kórház eszközbeszerzésére költenek.
Fontos tétel még a közvilágítás fejlesztése és a háziorvosi rendelők modernizálása is.
Saját beruházásként 500 ezer lejből szeretnék fejleszteni a közvilágítást a Csalókán, közel 700 ezer lejből közösségi közszolgálati irodát hoznának létre, ugyanakkor
Azt is megtudtuk, hogy 200 ezer lej gyűlt össze a tavaly bevezetett turisztikai adókból, amit a városi látványosságok népszerűsítésére fordítanak.
A költségvetés-tervezetet ellenvetés nélkül szavazták meg a képviselők.
