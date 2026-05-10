Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Fotó: Facebook/DSVSA Dambovita

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

Székelyhon

2026. május 10., 12:30

Az eset a Voinești községbeli Oncești településen történt. Miután az eseményen részt vevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n.

A hatóságok mintegy harminc mentőautót küldtek ki a helyszínre.

A katasztrófavédelem vasárnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és két gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a câmpulungi sürgősségen – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva.

Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben két esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 résztvevővel. Közülük

negyvenegyen (felnőttek és gyermekek) kerültek kórházba hányinger, hányás és hasmenés miatt, de a kezelés után mindannyiukat hazaengedték.

A szaktárca azt is közölte, hogy a megyei egészségügyi igazgatóság ellenőrzése után felfüggesztették az oncești-i étterem tevékenységét. A létesítmény üzemeltetőjének ugyanakkor 51 ezer lejes bírságot kell fizetnie a higiéniai és közegészségügyi előírások súlyos megsértése miatt.

1 hozzászólás Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

2026. május 10., vasárnap

Aszfaltozás miatt kell forgalomkorlátozásokra számítani Székelyudvarhelyen

Aszfaltozási munkálatok kezdődnek hétfőn Székelyudvarhelyen, az Orbán Balázs utcában hétfőtől. A következő napokban jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani az érintett útszakaszokon.

Mélyalvási időszakban jött a hónap eddigi legerősebb földrengése

A Richter-skála szerint 3,6-os erősségű földrengés történt vasárnap 1 óra 50 perckor Buzău megyében, Vrancea szeizmikus térségében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Irányított roncsautóprogram: idén egyes márkák előnyt fognak élvezni

Közvitára bocsátotta a környezetvédelmi minisztérium a Környezetvédelmi Alapkezelő (AFM) 2026-os költségvetéséről szóló határozattervezetet – közölte szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Öt megye rendőrei ellenőriznek vasárnap a 15-ös országúton

Összehangolt közlekedésbiztonsági akciót tart a 15-ös országúton vasárnap a rendőrség. Érdemes lesz vigyázni a forgalmas útvonalon, amely áthalad Maros megyén, és Hargita megye északi részét is érinti.

Medvetámadás áldozata lehetett a holtan talált nő

Medvetámadás áldozata lehetett egy nő, akinek a Beszterce-Naszód megyei Telcs község területén találták meg a holttestét pénteken.

Székely himnusz az Országgyűlés alakuló ülésén

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon.

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert

Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az Országgyűlés alakuló ülésén szombaton.

Zászlót helyeznek vissza a magyar parlament épületére az új házelnök első döntése szerint

Tizenkét év után kerül vissza az Európai Uniós zászlója a magyar parlament épületére Forsthoffer Ágnes szombaton megválasztott országgyűlési elnök első döntése szerint.

Úgy ütközött a személyautó a kamionnal, hogy felborult a teherautó és meghalt a sofőrje

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze szombaton reggel Olténiában, aminek következtében a teherautó felborult, a sofőrje pedig a helyszínen életét vesztette.

Megalakult az új Országgyűlés, megszűnt az Orbán-kormány megbízatása

Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az Országgyűlés szombaton Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett, Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP-kormány megbízatása.

