Harminc mentőautót küldtek ki a tömeges ételmérgezéshez, megvan az első tetemes bírság

Több tucatnyian kerültek kórházba egy Dâmbovița megyei étteremben tartott eseményről ételmérgezésre utaló tünetekkel a vasárnapra virradó éjszaka.

Az eset a Voinești községbeli Oncești településen történt. Miután az eseményen részt vevők közül többeknél ételmérgezésre utaló tünetek jelentkeztek, segítséget kértek a 112-n.

A hatóságok mintegy harminc mentőautót küldtek ki a helyszínre.

A katasztrófavédelem vasárnap kora reggeli tájékoztatása szerint 25 személyt a helyszínen elsősegélyben részesítettek, majd közülük 15 felnőttet és két gyermeket kórházba szállítottak. Később az eseményen részt vett további 13 személy jelentkezett a câmpulungi sürgősségen – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelem tájékoztatására hivatkozva.

Az egészségügyi minisztérium később arról számolt be, hogy az érintett étteremben két esemény zajlott párhuzamosan, összesen több mint 300 résztvevővel. Közülük