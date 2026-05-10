Hantavírus: kikötött a hajó, de konfliktus alakult ki az elhúzódó evakuálás miatt

Hatalmas médiaérdeklődés övezi az evakuálást

Hatalmas médiaérdeklődés övezi az evakuálást

Fotó: Miguel Barreto/EPA/Agerpres

Megkezdődött a Hondius holland óceánjáró utasainak evakuálási folyamata Tenerife szigetén – jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter a kikötőben tartott sajtótájékoztatón vasárnap reggel.

2026. május 10., 12:13

2026. május 10., 12:222026. május 10., 12:22

Mónica García elmondta, az egészségügyi szakemberek már felszálltak a fedélzetre, hogy elvégezzék az utasok és a személyzet járványügyi vizsgálatát. Az érintettek továbbra is mind tünetmentesek. Tájékoztatása szerint elsőként a 14 spanyol állampolgár hagyhatja majd el a hajót, az őket Madridba szállító repülőgép már indulása készen áll a repülőtéren – írja az MTI.

A második csoportban holland, német, belga és görög állampolgárok lesznek, köztük az utasok mellett a legénység néhány tagja is, akiket Hollandiába visznek.

Kérdésre válaszolva a spanyol egészségügyi miniszter elmondta:

az evakuálási folyamat hétfő délután fejeződhet be,

ekkorra várják ugyanis, hogy megérkezzen az, az ausztrál kormány által biztosított repülőgép, amely az ausztrál, új-zélandi és több ázsiai ország állampolgárait szállítja majd haza.

A helyiek szerint gyorsabban kellene evakuálni

Az evakuálás időtartama miatt szombat este konfliktus alakult ki a spanyol központi kormány és a Kanári-szigetek autonóm kormánya között. Fernando Clavijo tartományi elnök bejelentette: nem engedélyezi, hogy a Hondius lehorgonyozzon Granadilla de Abona teherkikötőjében, miután kiderült, hogy az utasok elszállítása nem fejeződik be vasárnap.

A regionális vezető tiltakozásának adott hangot amiatt, mert a spanyol kormány nem fogadta el javaslatát, hogy azokat az utasokat, akikért nem érkezik vasárnap repülőgép, szállítsák el még aznap más járatokon a szigetről.

A spanyol Kereskedelmi Tengerészet Főigazgatósága azonban kiadta az engedélyt, amely alapján az óceánjáró reggel hét órakor (helyi idő szerint ötkor) lehorgonyozhatott a kikötő területén.

A korábban ismertetett tervek szerint

az utasokat és a legénység egy részét ötfős csoportokban, motoros gumicsónakokkal viszik a partra, onnan pedig a hadsereg autóbuszaival jutnak el a mintegy tíz perce található repülőtérre, egyenesen a várakozó repülőgéphez.

„Az Egészségügyi világszervezet (WHO) kérésének elfogadása és a biztonságos kikötő felajánlása erkölcsi és jogi kötelezettség polgáraink, Európa és a nemzetközi jog iránt” – fogalmazott az X közösségi oldalon Pedro Sánchez miniszterelnök, aki még szombaton fogadta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz főtitkárt. A kormányfő hangsúlyozta: Spanyolország mindig kiáll azok mellett, akiknek segítségre van szükségük.

Szigorú biztonsági intézkedések mellett

A WHO főtitkára a spanyol kormány több illetékes miniszterével együtt a kikötőben felállított műveleti központból követi az evakuálást, amelyet az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében végeznek el.

A miniszterek az elmúlt napokban sajtótájékoztatókon többször is hangsúlyozták: a legszigorúbb biztonsági intézkedések mellett hajtják végre az evakuálást, a hajón utazók nem kerülnek kapcsolatba a szigetek civil lakosságával, az óceánjáró pedig az utasok távozása után elhagyja a kikötőt és folytatja útját Hollandia felé, ahol fertőtlenítik.

Az ügy előzménye, hogy a holland óceánjárón felbukkant a hantavírus. A Hondius három utasa meghalt hantavírus-fertőzésben, amelyet a hantavírus ritka, emberről emberre terjedését lehetővé tévő andoki vírustörzs okozott. A fedélzeten mintegy 150-en tartózkodtak, 23 különböző ország állampolgárai.

Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt
Cseke Attila szerint Romániának nincs oka aggodalomra a hantavírus miatt

Az ügyvivő egészségügyi miniszter csütörtöki nyilatkozatának előzménye, hogy hantavírus-járvány tört ki egy Európához közeledő óceánjáró hajón.

Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés
Emberről emberre nem terjed, mégis volt idén Romániában egy hantavírus-fertőzés

Az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) szerdán közölte, hogy 2023 és 2026 között összesen 15 hantavírus-fertőzéses esetet jegyeztek Romániában, ezek közül egyet idén.

Repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán Amerikában

Felszálláshoz készülő repülőgép ütött el egy embert a kifutópályán az egyesült államokbeli Denver nemzetközi repülőterén – közölték a hatóságok szombaton.

Újabb tűzszünet lesz az orosz-ukrán háborúban

Péntek nulla órától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium csütörtök este, megismételve a figyelmeztetést is, hogy a moszkvai győzelem napi ünnepség elleni esetleges támadásra Kijev elleni tömeges csapással fog válaszolni.

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, a CNN alapítója

Meghalt Ted Turner amerikai üzletember, médiavállalkozó, a CNN hírtelevízió alapítója – jelentette be a Turner Enterprises szerdán.

Két román állampolgár is érintett a dániai vonatbalesetben

Két román állampolgár is érintett a Koppenhága közelében csütörtök reggel történt vonatbalesetben, mindketten jól vannak – közölte csütörtök este a külügyminiszter.

Újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken

Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónapnyi szünet után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába – jelentette be Denisa Saková szlovák gazdasági miniszter közösségimédia-profilján.

Magyar drogbárónak nevezi a rendőrség, egy akciófilmet is megérne Mexikóig vezető sztorija

Hazavitték Magyarországra a Mexikóban elfogott magyar drogbárót, aki már meg is kezdte börtönbüntetését – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) szerdán a Police.hu oldalon.

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

A Hormuzi-szoros teljes újranyitását szorgalmazta Párizsban közel ötven ország vezetője

Teljes körű újranyitását kérte a Hormuzi-szorosnak a Perzsa-öböl hajózhatóságának biztosításáról Párizsban pénteken csúcstalálkozót tartott csaknem ötven – magát semlegesnek nevező – ország vezetője.

Trump: Irán megnyitja a Hormuzi-szorost

Irán megnyitja a Hormuzi-szorost – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Ez gyors volt: máris megjött az EU-n belül egy Ukrajna-ügyi blokkolási ígéret az egyik tagországtól

Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter.

