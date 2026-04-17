Fotó: Purger Tamás/MTI
Szlovákia mindaddig nem hagyja jóvá az Európai Unió legújabb, immár 20. szankciós csomagját Oroszországgal szemben, amíg Ukrajna nem üzemeli be újra a Barátság kőolajvezetéket – jelentette ki kérdésre válaszolva Juraj Blanár szlovák külügyminiszter csütörtökön a pozsonyi parlamentben.
2026. április 17., 11:562026. április 17., 11:56
„Ha nem lesz beüzemelve a Barátság kőolajvezeték, de terítékre kerül a 20. csomag, akkor nem hagyjuk azt jóvá, mert
– jelentette ki Blanár, akinek szavait a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség is idézte.
Blanár a parlamentben az Ukrajnának szánt uniós háborús kölcsön esetleges megvétózásával kapcsolatos kérdésekre is válaszolt. Azt mondta: Szlovákia nem blokkolja azt, de nem is támogatja már kezdetektől fogva.
Rávilágított: Szlovákia, Csehország és Magyarország felmentést kapott a kölcsönnyújtás alól, ezért nem csatlakozik sem az azzal kapcsolatos garanciák vállalásához, sem pedig a kamatok fizetéséhez – írja az MTI.
A szlovák hírügynökség megjegyezte: az Ukrajnának szánt hadikölcsön jóváhagyását a Barátság kőolajvezetéken folyó szállítás leállítása miatt eddig csak Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétózta meg. Hozzátették: a szlovák miniszterelnök még márciusban olyan kijelentést tett a hadikölcsön blokkolásával kapcsolatban, hogy „Szlovákia szükség esetén készen áll arra, hogy átvegye a stafétát Magyarországtól”.
