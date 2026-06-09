Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Új légitársaság került fel az uniós tiltólistára

Kintről tágasabb. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Kintről tágasabb. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az Európai Bizottság frissítette a légiközlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében. A listára felkerült az Air Express Algeria, azonban az összes kirgizisztáni légitársaságot törölték onnan.

Székelyhon

2026. június 09., 20:402026. június 09., 20:40

A kedden kiadott brüsszeli közleményben az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Kirgizisztánban engedélyezett összes légifuvarozót levették a listáról, elismerve az ország elmúlt húsz évben a repülésbiztonsági felügyelet megerősítése terén elért eredményeit – írja az MTI. Ugyanakkor

az Air Express Algeria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére.

A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt „súlyos biztonsági aggályokon” alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében.

A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket.

Hirdetés

A listán szerepel továbbá huszonkét oroszországi légitársaság. Hat további légitársaság – Air Express Algeria (Algéria), Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Fly Baghdad (Irak) és Iraqi Airways (Irak) – esetében

bizonyítottan súlyos biztonsági hiányosságok mutatkoznak.

Két további légitársaságra vonatkoznak működési korlátozások, és csak bizonyos repülőgéptípusokkal repülhetnek az EU-ba. Ezek közé tartozik az Iran Air (Irán) és az Air Koryo (Koreai Népi Demokratikus Köztársaság).

Az uniós légiközlekedés-biztonságra vonatkozó lista frissítése a tagállami repülésbiztonsági szakértők egyhangú véleményén, valamint a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által kiadott előírásokon alapul.

Világ Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
A Szépvíz fordított Tusnádon, az utolsó forduló dönt a bajnoki címről
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Székelyhon

Korlátozni fogják az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában
Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Székelyhon

Megkeresik, elaltatják és elszállítják a Székelyudvarhelyen megjelent medvebocsot
Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
Székely Sport

Visszatérők is felbukkantak a Sepsi OSK első edzésén
„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
Krónika

„Büszke vagyok, hogy román vagyok”. Parázs vita a magyar Országgyűlésben
A Szépvíz fordított Tusnádon, az utolsó forduló dönt a bajnoki címről
Székely Sport

A Szépvíz fordított Tusnádon, az utolsó forduló dönt a bajnoki címről
Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Nőileg

Villáminterjú Tőkés Lóránttal: Most az egyéves kislányom a legnagyobb szerelmem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 09., kedd

A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd

További 16,5 millió eurós uniós támogatást jelentett be az afrikai ebolajárvány megfékezésére Hadja Lahbib, az Európai Bizottság válságkezelésért felelős tagja Brüsszelben kedden.

A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd
A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd
2026. június 09., kedd

A csapat kijutott a vébére, az ország viszont súlyos ebolajárvánnyal küzd
Hirdetés
2026. június 03., szerda

NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút

Oroszország semmi jelét nem mutatja annak, hogy le akarná állítani agresszióját; ezt bizonyítják a Kijev és más ukrán városok elleni orosz támadások is – jelentette ki Mark Rutte, a NATO főtitkára szerdán Kijevben.

NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút
NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút
2026. június 03., szerda

NATO-főtitkár Kijevben: Oroszország semmi jelét nem adja annak, hogy le akarná állítani a háborút
2026. június 02., kedd

Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni

Székelyföldről a világ másik pontjára jutott családokat is tartalmaz egy érdekes térkép. Az ausztráliai Melbourne-ből érkezett hír szerkesztőségünkhöz egy különleges diaszpórakezdeményezésről, amely a Nemzeti Összetartozás Napjához kapcsolódik.

Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni
Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni
2026. június 02., kedd

Kárpát-medencétől Ausztráliáig – ezt a térképet érdemes megnézni
2026. június 02., kedd

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”

Románia válaszlépésre számíthat, miután a konstancai orosz főkonzulátus bezárásáról döntött – nyilatkozta hétfőn az orosz külügyminisztérium sajtószóvivője, Marija Zaharova.

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”
Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”
2026. június 02., kedd

Választ ígér Oroszország Románia „barátságtalan lépésére”
Hirdetés
2026. május 30., szombat

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”

Középiskolai ballagó diákok magyar zászlót égettek Szabadka központjában pénteken – közölte az egyik szemtanú vallomását a Szabad Magyar Szó vajdasági hírportál.

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”
„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”
2026. május 30., szombat

„Lerángatták a nyakamból a zászlót, majd fel is gyújtották azt mindenki szeme láttára”
2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól

Kiemelték a németországi Görlitzben összedőlt épület romjai alól egy 25 éves román lány holttestét – nyilatkozták a dpa hírügynökségnek csütörtök reggel a német rendőrség képviselői. A rendőrségi szóvivő szerint a holttestet szerda este találták meg.

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól
Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól
2026. május 21., csütörtök

Kiemelték a 25 éves román lány holttestét a Németországban összedőlt épület romjai alól
2026. május 21., csütörtök

A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében

A katasztrófaelhárító csapatok továbbra is dolgoznak Görlitz városában, és mindent megtesznek, hogy kimentsék azokat az embereket, akik az összedőlt épület romjai alatt rekedhettek – közölte szerdán a román külügy.

A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében
A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében
2026. május 21., csütörtök

A román sajtónak is üzentek a Németországban romok alá szorult román állampolgárok ügyében
Hirdetés
2026. május 20., szerda

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek

Három embert kerestek még tegnap a romok alatt, közülük ketten román állampolgárok, miután előző nap összedőlt egy többlakásos épület a kelet-németországi Görlitz városában – adta hírül kedden este az Agerpres hírügynökség.

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek
Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek
2026. május 20., szerda

Összedőlt egy épület Németországban, román állampolgárok is érintettek
2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt

Egy légtérvédelmi járőrszolgálatot teljesítő román F-16-os vadászgép lelőtt kedden Észtország fölött egy feltételezések szerint Ukrajnából érkezett drónt. A pilótát kitüntetné a román védelmi miniszter.

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt
Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt
2026. május 19., kedd

Kitüntetnék a román pilótát aki Észtország fölött lőtt le egy drónt
2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban

Összeütközött a levegőben két katonai repülőgép egy légi bemutatón az Egyesült Államok Idaho államában vasárnap, a pilóták túlélték a balesetet.

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban
Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban
2026. május 18., hétfő

Videón, ahogy összeütközik a levegőben két katonai repülőgép az Egyesült Államokban
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!