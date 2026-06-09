Új légitársaság került fel az uniós tiltólistára

Az Európai Bizottság frissítette a légiközlekedés biztonságával összefüggésben azon légitársaságokat felsoroló listáját, amelyekre működési tilalom vagy működési korlátozás vonatkozik az Európai Unió légterében. A listára felkerült az Air Express Algeria, azonban az összes kirgizisztáni légitársaságot törölték onnan.

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A kedden kiadott brüsszeli közleményben az Európai Bizottság azt közölte, hogy a Kirgizisztánban engedélyezett összes légifuvarozót levették a listáról, elismerve az ország elmúlt húsz évben a repülésbiztonsági felügyelet megerősítése terén elért eredményeit – írja az MTI. Ugyanakkor

az Air Express Algeria felkerült a listára, ami azt jelenti, hogy a továbbiakban egyetlen géptípussal sem repülhet az unió területére.

A döntés az EU repülésbiztonsági szakértői által végzett értékelések során feltárt „súlyos biztonsági aggályokon” alapul, amelyek hiányosságokat tártak fel a légitársaság nemzetközi biztonsági előírásoknak való megfelelésében.

A frissített lista jelenleg 154 légitársaság számára tiltja az uniós légtér használatát. Az Európai Bizottság 16 ország 126 légitársasága esetében indokolta a listába vételt azzal, hogy az illetékes légi közlekedési hatóságok nem végeznek vagy nem végeztetnek megfelelő biztonsági ellenőrzéseket.

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A listán szerepel továbbá huszonkét oroszországi légitársaság. Hat további légitársaság – Air Express Algeria (Algéria), Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Irán), Fly Baghdad (Irak) és Iraqi Airways (Irak) – esetében