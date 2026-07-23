Mennyit fizet Sepsiszentgyörgy a kisajátított területekért?

Végleges a sepsiszentgyörgyi bekötőút nyomvonala. Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Sepsiszentgyörgyön megkezdődött az A13-as autópálya kétszakaszos bekötőútjának kivitelezéséhez szükséges telkek kisajátítása. Közel kétszáz földtulajdonost érint a kisajátítás, és majdnem 64 ezer négyzetméternyi terület kerül át a város tulajdonába.
Az A13-as autópályát összekötő út első és második szakaszának nyomvonalát, valamint a kisajátítási folyosót képező ingatlanok listáját kifüggesztették a polgármesteri hivatalban és annak honlapján is közzétették.
Hamarosan megkezdődik Sepsiszentgyörgyön a telkek és ingatlanok kisajátítása, hogy a majdani A13-as autópályával összekötő szakaszt megépíthesse a város. A bekötőút tervét mutatták be a csütörtöki tanácsülésen.
A vonatkozó 2010/255-ös számú törvény értelmében a kisajátítás által érintett tulajdonosok
postai úton értesítést kapnak
és az értesítéstől számított húsz napon belül kötelesek megjelenni a városházán,
illetve benyújtani a tulajdonjogot igazoló okiratokat a méltányos kártalanítás megállapítása érdekében.
30 nappal a levél kézhezvételétől a telek fel kell legyen szabadítva,
és csak ezután fizetheti ki a város a kárpótlást.
Amint az a közzétett dokumentumokból is kitűnik, a legalacsonyabb ár, amit a kisajátított föld (külterületen lévő kaszáló) négyzetméteréért fizettek, 3,1 lej, a legmagasabb pedig 229 lej – utóbbi árat egy beltelken lévő építkezési terület esetében állapította meg a hivatásos értékbecslő.
A teljes összeg, amit kártérítésként kell kifizetnie az önkormányzatnak, kis híján 1 160 000 lej.
Rákérdeztünk a városházán, hogy a tulajdonjog igazolásánál okoz-e fennakadást az országos telekkönyvi hivatal e-Terra platformjának leállása. Kulcsár Tünde főjegyző szerint ez ügyben még nem, bár sok más területen igen. Ha elhúzódik a platform működőképességének visszaállítása, mindenképpen hivatalosan fognak kommunikálni ez ügyben, tette hozzá.
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