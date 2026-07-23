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Kataszteri leállás: meghosszabbíthatják a kedvezményes áfára jogosító határidőt

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

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Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök csütörtökön kijelentette, hogy jövő héten újraindulhat az Országos Kataszteri Hivatal (ANCPI) kibertámadás miatt leállt tevékenysége.

Székelyhon

2026. július 23., 21:052026. július 23., 21:05

Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy még dolgoznak a kataszteri hivatal adatbázisát megbénító kibertámadás elhárításán. Tájékoztatása szerint a Különleges Távközlési Szolgálat (STS), a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szakembereinek eddigi adatai alapján

az ingatlanokra vonatkozó adatokat nem érintette a támadás.

Bolojan közlése szerint a kormányzati felhőbe helyezik át az adatbázist működtető alkalmazást, és ez a folyamat a végéhez közeledik – írja az Agerpres.

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Pénteken az STS teszteli az alkalmazás biztonságát, az Országos Cyberint Központ pedig kiberbiztonsági auditot készít az új infrastruktúráról annak megállapítására, szükség van-e további biztonsági intézkedésekre. A jelenlegi ütemterv alapján

jövő héten újraindulhat a hivatal tevékenysége, és ismét hozzáférhetővé válhat az adatbázis

– magyarázta.

Bolojan szerint a leállás elhúzódása miatt indokoltak a parlamenti egyeztetések arról, hogy meghosszabbítsák azoknak a tavaly aláírt adásvételi szerződéseknek az érvényességét, amelyeket eredetileg július végéig kellett volna lezárni. Így

azok, akik előszerződéseket kötöttek, továbbra is részesülhetnének a kedvezményes áfakulcsból.

A hosszabbításnak legalább a rendszer leállásának időtartamát kellene lefednie – tette hozzá, arra utalva, az új építésű lakások áfakulcsa (TVA) augusztus elsejétől 9 százalékról 21 százalékra nő.

Belföld
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