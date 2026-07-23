Kataszteri leállás: meghosszabbíthatják a kedvezményes áfára jogosító határidőt

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Sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy még dolgoznak a kataszteri hivatal adatbázisát megbénító kibertámadás elhárításán. Tájékoztatása szerint a Különleges Távközlési Szolgálat (STS), a Román Hírszerző Szolgálat (SRI) és az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC) szakembereinek eddigi adatai alapján

az ingatlanokra vonatkozó adatokat nem érintette a támadás.

Bolojan közlése szerint a kormányzati felhőbe helyezik át az adatbázist működtető alkalmazást, és ez a folyamat a végéhez közeledik – írja az Agerpres.

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Pénteken az STS teszteli az alkalmazás biztonságát, az Országos Cyberint Központ pedig kiberbiztonsági auditot készít az új infrastruktúráról annak megállapítására, szükség van-e további biztonsági intézkedésekre. A jelenlegi ütemterv alapján