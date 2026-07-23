Hosszú küzdelemként írták le az autonómia ügyét

A magyar autonómiatörekvések jelenéről és jövőjéről vitáztak Tusványos második napján politikusok, jogászok és nemzetpolitikai szereplők. A beszélgetés középpontjában Székelyföld, Vajdaság és az európai kisebbségvédelem állt.

Nagy Lilla 2026. július 23., 13:562026. július 23., 13:56 2026. július 23., 13:562026. július 23., 13:56

A 35. Tusványos csütörtöki programjának egyik érdekes előadása A Magyar autonómia esélyei a Kárpát-medencében című panelbeszélgetés volt. A beszélgetésen Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi elnöke és a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős egykori miniszterelnöki főtanácsadó, Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusa, Fodor Gábor volt magyarországi miniszter, valamint Sobor Dávid ügyvéd vett részt.

Csóti György nemzetpolitikai tanácsadó Fotó: Pinti Attila

A moderátori feladatokat Csóti György nemzetpolitikai tanácsadó látta el. Autonómia nélkül nincs garancia A beszélgetést megnyitó Csóti György szerint az autonómiáért folytatott küzdelem immár több mint három évtizede tart, és bár áttörő eredményeket csak részben sikerült elérni, a cél továbbra sem változott. Úgy fogalmazott: az őshonos nemzeti közösségek szülőföldön való megmaradásának alapfeltétele

az anyanyelv szabad használata, az önrendelkezés és a gazdasági önállóság lehetősége.

Véleménye szerint mindezek legbiztosabb intézményi garanciája az autonómia.

Magyar autonómia esélyei a Kárpát-medencében című panelbeszélgetés Fotó: Pinti Attila

Csóti három alapvető feltételt nevezett meg: az érintett közösség elszánt és egységes akaratát, a megfelelő jogi környezetet, valamint a sikeres nemzetközi példák jelenlétét. Utóbbi kapcsán Dél-Tirolt és más európai autonómiamodelleket említett követendő mintaként. Szili Katalin: Európa hallgat A panel egyik legátfogóbb előadását Szili Katalin tartotta, aki szerint az autonómia kérdését csak szélesebb európai összefüggésekben lehet vizsgálni. Hangsúlyozta: az autonómiatörekvések sikeréhez három tényező szükséges. Egyrészt

egy erős és cselekvőképes közösségi akarat,

másrészt a többségi társadalom politikai nyitottsága, harmadrészt pedig olyan nemzetközi környezet, amely támogatja a kisebbségi jogok érvényesítését. Hirdetés Szili Katalin szerint éppen ez utóbbi hiányzik ma leginkább. Bár az Európa Tanács három évtizede létrehozta a kisebbségvédelmi keretegyezményt és a Nyelvi Chartát, ezek szerinte nem rendelkeznek valódi kényszerítő erővel. Az Európai Unió pedig következetesen belügyként kezeli a kisebbségi kérdéseket.

Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi elnöke és a kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős egykori miniszterelnöki főtanácsadó Fotó: Pinti Attila

A politikus külön kitért a Minority SafePack elnevezésű kezdeményezésre és a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésére is, amelyek szerinte jól mutatják az uniós intézmények tartózkodását.

„Több mint ötvenmillió olyan európai polgár él a kontinensen, aki saját szülőföldjén kisebbségben él.

Ezt a kérdést Európa nem söpörheti örökké a szőnyeg alá" – fogalmazott. Hangsúlyozta: az őshonos nemzeti közösségeket államalkotó tényezőként kellene kezelni, mert a kisebbségi jogok ügye nem kizárólag magyar, hanem egész Európát érintő kérdés. Vajdasági tapasztalatok A gyakorlati példát Kovács Elvira hozta a beszélgetésbe. A szerb parlament alelnöke a vajdasági magyar közösség elmúlt évtizedeinek tapasztalatait ismertette.

Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusa Fotó: Pinti Attila

Felidézte, hogy a délszláv háborúk időszakában a magyar közösség számára az autonómia még távoli célként jelent meg, ám a politikai változások után fokozatosan sikerült kiépíteni a kisebbségi önkormányzatiság intézményeit. Kovács Elvira szerint

a fordulópontot a kisebbségvédelmi kerettörvény elfogadása jelentette,

amely lehetővé tette a nemzeti tanácsok rendszerének kialakítását. A kulturális autonómia ma is ezeken az intézményeken keresztül működik Vajdaságban. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az eredmények mögött hosszú és következetes közösségi munka áll. Szerinte a kisebbségi jogok bővítéséhez egyszerre szükséges a közösség akarata, a politikai képviselet ereje és a megfelelő jogi háttér. Maraton, nem sprint Fodor Gábor történelmi és politikai perspektívából közelítette meg a kérdést. Felidézte, hogy pályafutása elején maga is részt vett a magyar kisebbségi törvény kidolgozásában, amelyet a magyar országgyűlés teljes konszenzussal fogadott el. A volt miniszter hangsúlyozta: továbbra is támogatja az autonómia ügyét, ugyanakkor

szerinte illúzió azt várni, hogy gyors eredmények születnek.

„Ez egy hosszú küzdelem" – mondta, utalva arra, hogy még a legsikeresebb európai autonómiamodellek mögött is évtizedes politikai és társadalmi folyamatok állnak.

Sobor Dávid ügyvéd Fotó: Pinti Attila

Fodor Gábor szerint a siker három szereplő viszonyán múlik: az adott állam hozzáállásán, az Európai Unió magatartásán és a mindenkori magyar kormány támogatásán. Külön kiemelte annak jelentőségét, hogy a magyar közösségek politikai képviselete része legyen az adott ország kormányzati rendszerének, mert ez

kézzelfogható eredményeket hozhat a kisebbségi jogok területén.

Az elmúlt másfél évtized változásai A beszélgetés zárásaként Sobor Dávid ügyvéd, a Székely Nemzeti Tanács jogi ügyeinek egyik ismerője, az elmúlt másfél évtized változásait értékelte. Szerinte jelentős előrelépés történt abban, ahogyan a magyar nemzetpolitika a határon túli közösségekre tekint. Míg korábban az anyaország inkább kívülről figyelte az autonómiaküzdelmeket, ma egy egységes magyar politikai nemzet részeként zajlik a párbeszéd.

Fodor Gábor volt miniszter Fotó: Pinti Attila

Sobor Dávid hangsúlyozta azt is, hogy

az autonómiáért folytatott munka mindennapos feladat,

amelyben a jogi lehetőségeket következetesen ki kell használni. Megfogalmazása szerint az eredmények nem egyik napról a másikra születnek, de a kitartó munka hosszú távon képes előrelépést hozni. A tusványosi beszélgetés nem adott választ arra, mikor és milyen formában valósulhat meg a magyar autonómia a Kárpát-medencében. Abban azonban a résztvevők egyetértettek, hogy a