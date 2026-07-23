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Hosszú küzdelemként írták le az autonómia ügyét

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos

A magyar autonómiatörekvések jelenéről és jövőjéről beszélgettek Tusványoson

Fotó: Pinti Attila

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A magyar autonómiatörekvések jelenéről és jövőjéről vitáztak Tusványos második napján politikusok, jogászok és nemzetpolitikai szereplők. A beszélgetés középpontjában Székelyföld, Vajdaság és az európai kisebbségvédelem állt.

Nagy Lilla

2026. július 23., 13:562026. július 23., 13:56

2026. július 23., 13:562026. július 23., 13:56

A 35. Tusványos csütörtöki programjának egyik érdekes előadása A Magyar autonómia esélyei a Kárpát-medencében című panelbeszélgetés volt. A beszélgetésen Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi elnöke és a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős egykori miniszterelnöki főtanácsadó, Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusa, Fodor Gábor volt magyarországi miniszter, valamint Sobor Dávid ügyvéd vett részt.

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos Galéria

Csóti György nemzetpolitikai tanácsadó

Fotó: Pinti Attila

A moderátori feladatokat Csóti György nemzetpolitikai tanácsadó látta el.

Autonómia nélkül nincs garancia

A beszélgetést megnyitó Csóti György szerint az autonómiáért folytatott küzdelem immár több mint három évtizede tart, és bár áttörő eredményeket csak részben sikerült elérni, a cél továbbra sem változott. Úgy fogalmazott: az őshonos nemzeti közösségek szülőföldön való megmaradásának alapfeltétele

az anyanyelv szabad használata, az önrendelkezés és a gazdasági önállóság lehetősége.

Véleménye szerint mindezek legbiztosabb intézményi garanciája az autonómia.

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos Galéria

Magyar autonómia esélyei a Kárpát-medencében című panelbeszélgetés

Fotó: Pinti Attila

Csóti három alapvető feltételt nevezett meg: az érintett közösség elszánt és egységes akaratát, a megfelelő jogi környezetet, valamint a sikeres nemzetközi példák jelenlétét. Utóbbi kapcsán Dél-Tirolt és más európai autonómiamodelleket említett követendő mintaként.

Szili Katalin: Európa hallgat

A panel egyik legátfogóbb előadását Szili Katalin tartotta, aki szerint az autonómia kérdését csak szélesebb európai összefüggésekben lehet vizsgálni. Hangsúlyozta: az autonómiatörekvések sikeréhez három tényező szükséges. Egyrészt

egy erős és cselekvőképes közösségi akarat,

másrészt a többségi társadalom politikai nyitottsága, harmadrészt pedig olyan nemzetközi környezet, amely támogatja a kisebbségi jogok érvényesítését.

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Szili Katalin szerint éppen ez utóbbi hiányzik ma leginkább. Bár az Európa Tanács három évtizede létrehozta a kisebbségvédelmi keretegyezményt és a Nyelvi Chartát, ezek szerinte nem rendelkeznek valódi kényszerítő erővel. Az Európai Unió pedig következetesen belügyként kezeli a kisebbségi kérdéseket.

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos Galéria

Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi elnöke és a kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős egykori miniszterelnöki főtanácsadó

Fotó: Pinti Attila

A politikus külön kitért a Minority SafePack elnevezésű kezdeményezésre és a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésére is, amelyek szerinte jól mutatják az uniós intézmények tartózkodását.

Idézet
„Több mint ötvenmillió olyan európai polgár él a kontinensen, aki saját szülőföldjén kisebbségben él.

Ezt a kérdést Európa nem söpörheti örökké a szőnyeg alá" – fogalmazott. Hangsúlyozta: az őshonos nemzeti közösségeket államalkotó tényezőként kellene kezelni, mert a kisebbségi jogok ügye nem kizárólag magyar, hanem egész Európát érintő kérdés.

Vajdasági tapasztalatok

A gyakorlati példát Kovács Elvira hozta a beszélgetésbe. A szerb parlament alelnöke a vajdasági magyar közösség elmúlt évtizedeinek tapasztalatait ismertette.

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos Galéria

Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusa

Fotó: Pinti Attila

Felidézte, hogy a délszláv háborúk időszakában a magyar közösség számára az autonómia még távoli célként jelent meg, ám a politikai változások után fokozatosan sikerült kiépíteni a kisebbségi önkormányzatiság intézményeit.

Kovács Elvira szerint

a fordulópontot a kisebbségvédelmi kerettörvény elfogadása jelentette,

amely lehetővé tette a nemzeti tanácsok rendszerének kialakítását. A kulturális autonómia ma is ezeken az intézményeken keresztül működik Vajdaságban. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az eredmények mögött hosszú és következetes közösségi munka áll.

Szerinte a kisebbségi jogok bővítéséhez egyszerre szükséges a közösség akarata, a politikai képviselet ereje és a megfelelő jogi háttér.

Maraton, nem sprint

Fodor Gábor történelmi és politikai perspektívából közelítette meg a kérdést. Felidézte, hogy pályafutása elején maga is részt vett a magyar kisebbségi törvény kidolgozásában, amelyet a magyar országgyűlés teljes konszenzussal fogadott el.

A volt miniszter hangsúlyozta: továbbra is támogatja az autonómia ügyét, ugyanakkor

szerinte illúzió azt várni, hogy gyors eredmények születnek.

„Ez egy hosszú küzdelem" – mondta, utalva arra, hogy még a legsikeresebb európai autonómiamodellek mögött is évtizedes politikai és társadalmi folyamatok állnak.

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos Galéria

Sobor Dávid ügyvéd

Fotó: Pinti Attila

Fodor Gábor szerint a siker három szereplő viszonyán múlik: az adott állam hozzáállásán, az Európai Unió magatartásán és a mindenkori magyar kormány támogatásán. Külön kiemelte annak jelentőségét, hogy a magyar közösségek politikai képviselete része legyen az adott ország kormányzati rendszerének, mert ez

kézzelfogható eredményeket hozhat a kisebbségi jogok területén.

Az elmúlt másfél évtized változásai

A beszélgetés zárásaként Sobor Dávid ügyvéd, a Székely Nemzeti Tanács jogi ügyeinek egyik ismerője, az elmúlt másfél évtized változásait értékelte. Szerinte jelentős előrelépés történt abban, ahogyan a magyar nemzetpolitika a határon túli közösségekre tekint.

Míg korábban az anyaország inkább kívülről figyelte az autonómiaküzdelmeket, ma egy egységes magyar politikai nemzet részeként zajlik a párbeszéd.

Autonómia, Tusványos, beszélgetés, Szili Katalin, Csóti György, 35. Tusványos Galéria

Fodor Gábor volt miniszter

Fotó: Pinti Attila

Sobor Dávid hangsúlyozta azt is, hogy

az autonómiáért folytatott munka mindennapos feladat,

amelyben a jogi lehetőségeket következetesen ki kell használni. Megfogalmazása szerint az eredmények nem egyik napról a másikra születnek, de a kitartó munka hosszú távon képes előrelépést hozni.

A tusványosi beszélgetés nem adott választ arra, mikor és milyen formában valósulhat meg a magyar autonómia a Kárpát-medencében. Abban azonban a résztvevők egyetértettek, hogy a

sikerhez egyszerre szükséges a közösségi akarat, a politikai képviselet, a jogi háttér és a nemzetközi támogatás.

Külföld Belföld Tusnádfürdő Tusványos
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