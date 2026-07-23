Hosszú küzdelemként írták le az autonómia ügyét

A magyar autonómiatörekvések jelenéről és jövőjéről beszélgettek Tusványoson
Fotó: Pinti Attila
A magyar autonómiatörekvések jelenéről és jövőjéről vitáztak Tusványos második napján politikusok, jogászok és nemzetpolitikai szereplők. A beszélgetés középpontjában Székelyföld, Vajdaság és az európai kisebbségvédelem állt.
2026. július 23., 13:562026. július 23., 13:56
2026. július 23., 13:562026. július 23., 13:56
A 35. Tusványos csütörtöki programjának egyik érdekes előadása A Magyar autonómia esélyei a Kárpát-medencében című panelbeszélgetés volt. A beszélgetésen Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi elnöke és a Kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős egykori miniszterelnöki főtanácsadó, Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusa, Fodor Gábor volt magyarországi miniszter, valamint Sobor Dávid ügyvéd vett részt.
Csóti György nemzetpolitikai tanácsadó
Fotó: Pinti Attila
A moderátori feladatokat Csóti György nemzetpolitikai tanácsadó látta el.
A beszélgetést megnyitó Csóti György szerint az autonómiáért folytatott küzdelem immár több mint három évtizede tart, és bár áttörő eredményeket csak részben sikerült elérni, a cél továbbra sem változott. Úgy fogalmazott: az őshonos nemzeti közösségek szülőföldön való megmaradásának alapfeltétele
Véleménye szerint mindezek legbiztosabb intézményi garanciája az autonómia.
Magyar autonómia esélyei a Kárpát-medencében című panelbeszélgetés
Fotó: Pinti Attila
Csóti három alapvető feltételt nevezett meg: az érintett közösség elszánt és egységes akaratát, a megfelelő jogi környezetet, valamint a sikeres nemzetközi példák jelenlétét. Utóbbi kapcsán Dél-Tirolt és más európai autonómiamodelleket említett követendő mintaként.
A panel egyik legátfogóbb előadását Szili Katalin tartotta, aki szerint az autonómia kérdését csak szélesebb európai összefüggésekben lehet vizsgálni. Hangsúlyozta: az autonómiatörekvések sikeréhez három tényező szükséges. Egyrészt
másrészt a többségi társadalom politikai nyitottsága, harmadrészt pedig olyan nemzetközi környezet, amely támogatja a kisebbségi jogok érvényesítését.
Szili Katalin szerint éppen ez utóbbi hiányzik ma leginkább. Bár az Európa Tanács három évtizede létrehozta a kisebbségvédelmi keretegyezményt és a Nyelvi Chartát, ezek szerinte nem rendelkeznek valódi kényszerítő erővel. Az Európai Unió pedig következetesen belügyként kezeli a kisebbségi kérdéseket.
Szili Katalin, az Országgyűlés korábbi elnöke és a kárpát-medencei autonómiatörekvésekért felelős egykori miniszterelnöki főtanácsadó
Fotó: Pinti Attila
A politikus külön kitért a Minority SafePack elnevezésű kezdeményezésre és a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésére is, amelyek szerinte jól mutatják az uniós intézmények tartózkodását.
Ezt a kérdést Európa nem söpörheti örökké a szőnyeg alá" – fogalmazott. Hangsúlyozta: az őshonos nemzeti közösségeket államalkotó tényezőként kellene kezelni, mert a kisebbségi jogok ügye nem kizárólag magyar, hanem egész Európát érintő kérdés.
A gyakorlati példát Kovács Elvira hozta a beszélgetésbe. A szerb parlament alelnöke a vajdasági magyar közösség elmúlt évtizedeinek tapasztalatait ismertette.
Kovács Elvira, a szerb parlament alelnöke és a Vajdasági Magyar Szövetség vezető politikusa
Fotó: Pinti Attila
Felidézte, hogy a délszláv háborúk időszakában a magyar közösség számára az autonómia még távoli célként jelent meg, ám a politikai változások után fokozatosan sikerült kiépíteni a kisebbségi önkormányzatiság intézményeit.
Kovács Elvira szerint
amely lehetővé tette a nemzeti tanácsok rendszerének kialakítását. A kulturális autonómia ma is ezeken az intézményeken keresztül működik Vajdaságban. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy az eredmények mögött hosszú és következetes közösségi munka áll.
Szerinte a kisebbségi jogok bővítéséhez egyszerre szükséges a közösség akarata, a politikai képviselet ereje és a megfelelő jogi háttér.
Fodor Gábor történelmi és politikai perspektívából közelítette meg a kérdést. Felidézte, hogy pályafutása elején maga is részt vett a magyar kisebbségi törvény kidolgozásában, amelyet a magyar országgyűlés teljes konszenzussal fogadott el.
A volt miniszter hangsúlyozta: továbbra is támogatja az autonómia ügyét, ugyanakkor
„Ez egy hosszú küzdelem" – mondta, utalva arra, hogy még a legsikeresebb európai autonómiamodellek mögött is évtizedes politikai és társadalmi folyamatok állnak.
Sobor Dávid ügyvéd
Fotó: Pinti Attila
Fodor Gábor szerint a siker három szereplő viszonyán múlik: az adott állam hozzáállásán, az Európai Unió magatartásán és a mindenkori magyar kormány támogatásán. Külön kiemelte annak jelentőségét, hogy a magyar közösségek politikai képviselete része legyen az adott ország kormányzati rendszerének, mert ez
A beszélgetés zárásaként Sobor Dávid ügyvéd, a Székely Nemzeti Tanács jogi ügyeinek egyik ismerője, az elmúlt másfél évtized változásait értékelte. Szerinte jelentős előrelépés történt abban, ahogyan a magyar nemzetpolitika a határon túli közösségekre tekint.
Míg korábban az anyaország inkább kívülről figyelte az autonómiaküzdelmeket, ma egy egységes magyar politikai nemzet részeként zajlik a párbeszéd.
Fodor Gábor volt miniszter
Fotó: Pinti Attila
Sobor Dávid hangsúlyozta azt is, hogy
amelyben a jogi lehetőségeket következetesen ki kell használni. Megfogalmazása szerint az eredmények nem egyik napról a másikra születnek, de a kitartó munka hosszú távon képes előrelépést hozni.
A tusványosi beszélgetés nem adott választ arra, mikor és milyen formában valósulhat meg a magyar autonómia a Kárpát-medencében. Abban azonban a résztvevők egyetértettek, hogy a
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