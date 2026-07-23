Sárga jelzésű viharriasztás Székelyföldre

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Zivatarokra figyelmeztető sárga jelzésű riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia több megyéjére és Bukarestre.
A meteorológusok szerint csütörtökön 13 órátó 21 óráig Temes, Arad, Bihar, Szilágy, Szatmár, Máramaros, Dâmbovița és Prahova megyében felhőszakadások, villámlások és helyenként jégeső várható. A lehulló csapadék mennyisége meghaladhatja a 15–25 litert négyzetméterenként, a szél sebessége átmenetileg elérheti az 50–70 kilométer/órát.
A másik
Brassó, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Buzău, Vrancea, Bákó, Neamț, Suceava, Beszterce-Naszód, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Vâlcea, Gorj, Hunyad, Fehér, Szeben, Ilfov megyében és Bukarestben.
Az érintett térségekben villámlásokkal és 50–70 km/órás széllökésekkel kísért felhőszakadások, helyenként szélviharok és jégeső várható. Rövid idő alatt 20–30 liter, kisebb területeken 40–50 liter csapadék hullhat négyzetméterenként – írja az Agerpres.
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