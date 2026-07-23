Dénes Előd esperes, a templom lelkésze, a vártemplom harangainak történetét ismertette
Fotó: Bodor Tünde
Hunyadi János nagy győzelmének 570. évfordulóján megemlékezést szervezett az Erdélyi Magyar Szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete.
Azt talán sokan tudják, hogy Európában Hunyadi János győztes csatájának emlékére szólalnak meg délben a harangok, de Hunyadiról és a harangszóról is finomíthattuk tudásunkat a EMSZ által szerdán tartott történelmi megemlékezésen, amelyet a református vártemplomban tartottak.
Bálint József, a sepsiszentgyörgyi EMSZ elnöke kiemelte, hogy Sepsiszentgyörgyön ebben a templomban hallhatták először a déli harangszót, mely azt hirdette, hogy vannak győztes pillanataink is történelmünk során. Ennek a ténynek azért van jelentősége – vonta le a következtetést – mert
A rendezvény következő mozzanataként Dénes Előd esperes házigazdaként bemutatta a vártemplom négy harangját, melyek közül a legrégebbi 1770-ből való (igaz, az 1802-es nagy földrengés után újra kellett önteni),
Fotó: Bodor Tünde
Bizonyára egyedi jelenség volt, hogy az unitáriusok által az 1950-es években öntetett 1200 kilós harang 1960-tól 40 évig „vendégeskedett” a vártemplomban – megőrzésre adták át a gyülekezetnek – egészen addig, míg a városban megépült az unitárius gyülekezet saját temploma. Akkor a hívek elkérték a harangot, de
Dénes Előd mellett, Rab Sándor történelemtanár tért ki a történelmi kontextusra, azaz Hunyadi eredetére, élettörténetére és a nándorfehérvári csatát megelőző eseményekre, harcokra.
Fotó: Bodor Tünde
Bár a legtöbb forrás szerint Hunyadi János havasalföldi bojár család sarja volt, megtudhattuk, több forrás is arra utal, hogy
Ami a nándorfehérvári csatát és a déli harangszót (latinul: pulsatio meridiana) illeti, bár eredetileg Kallixtus pápa azért rendelte el, hogy délben húzzák meg a harangokat, hogy minél többen menjenek a csatába harcolni, illetve hogy imádkozzanak a győzelemért, mire ez eljutott az emberekhez, a csata lezajlott, így
Sepsiszentgyörgyön ebben a templomban szólalhatott meg délben először a harang
Fotó: Bodor Tünde
Van tanulsága a hallottaknak – mondta Rab Sándor előadása után Bálint József. Többeknek – Kapisztrán Jánosnak, Szilágyi Mihálynak, Hunyadinak – volt közös célja, hiszen együttműködtek, ennek az eredménye a diadal, amire több mint 500 évvel később is büszkék lehetünk.
Ha lenne még egy nándorfehérvárihoz hasonló ütközet, ahol mindenkinek közös cél érdekében kellene fellépni, nem kellene egymás igazát, érzéseit megkérdőjelezni – emelte ki Bálint József.
Rab Sándor történelemtanár Hunyadi Jánosról és a nándorfehérvári csatáról is érdekes tényeket közölt
Fotó: Bodor Tünde
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