Hunyadi János nagy győzelmének 570. évfordulóján megemlékezést szervezett az Erdélyi Magyar Szövetség sepsiszentgyörgyi szervezete.

Bodor Tünde 2026. július 23., 11:162026. július 23., 11:16

Azt talán sokan tudják, hogy Európában Hunyadi János győztes csatájának emlékére szólalnak meg délben a harangok, de Hunyadiról és a harangszóról is finomíthattuk tudásunkat a EMSZ által szerdán tartott történelmi megemlékezésen, amelyet a református vártemplomban tartottak. Hirdetés Bálint József, a sepsiszentgyörgyi EMSZ elnöke kiemelte, hogy Sepsiszentgyörgyön ebben a templomban hallhatták először a déli harangszót, mely azt hirdette, hogy vannak győztes pillanataink is történelmünk során. Ennek a ténynek azért van jelentősége – vonta le a következtetést – mert

a pillanatnyi kudarcokon ma is felül lehet emelkedni és akár csodák is bekövetkezhetnek, hiszen Hunyadi is nagy túlerővel szemben győzött.

A rendezvény következő mozzanataként Dénes Előd esperes házigazdaként bemutatta a vártemplom négy harangját, melyek közül a legrégebbi 1770-ből való (igaz, az 1802-es nagy földrengés után újra kellett önteni),

a legnagyobb 800 kg és 1,30 méter átmérőjű.

Fotó: Bodor Tünde

Bizonyára egyedi jelenség volt, hogy az unitáriusok által az 1950-es években öntetett 1200 kilós harang 1960-tól 40 évig „vendégeskedett” a vártemplomban – megőrzésre adták át a gyülekezetnek – egészen addig, míg a városban megépült az unitárius gyülekezet saját temploma. Akkor a hívek elkérték a harangot, de

hálájuk jeléül ajándékba adtak a reformátusoknak egy másik harangra való bronzot.

Dénes Előd mellett, Rab Sándor történelemtanár tért ki a történelmi kontextusra, azaz Hunyadi eredetére, élettörténetére és a nándorfehérvári csatát megelőző eseményekre, harcokra.

Fotó: Bodor Tünde

Bár a legtöbb forrás szerint Hunyadi János havasalföldi bojár család sarja volt, megtudhattuk, több forrás is arra utal, hogy

Luxemburgi Zsigmond törvénytelen gyermeke volt, édesanyját pedig áldott állapotban hozzáadták az illető havasalföldi nemeshez, akinek viszont tiszte volt sajátjaként felnevelni a gyermeket.

Ami a nándorfehérvári csatát és a déli harangszót (latinul: pulsatio meridiana) illeti, bár eredetileg Kallixtus pápa azért rendelte el, hogy délben húzzák meg a harangokat, hogy minél többen menjenek a csatába harcolni, illetve hogy imádkozzanak a győzelemért, mire ez eljutott az emberekhez, a csata lezajlott, így

helyenként már a győzelmet ünnepelve harangoztak.

Sepsiszentgyörgyön ebben a templomban szólalhatott meg délben először a harang Fotó: Bodor Tünde

Van tanulsága a hallottaknak – mondta Rab Sándor előadása után Bálint József. Többeknek – Kapisztrán Jánosnak, Szilágyi Mihálynak, Hunyadinak – volt közös célja, hiszen együttműködtek, ennek az eredménye a diadal, amire több mint 500 évvel később is büszkék lehetünk. Ha lenne még egy nándorfehérvárihoz hasonló ütközet, ahol mindenkinek közös cél érdekében kellene fellépni, nem kellene egymás igazát, érzéseit megkérdőjelezni – emelte ki Bálint József.