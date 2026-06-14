Múzeumi sztorik: egy gyerekszoba retró kincsei a 80-as évekből

Bizonyára sokan gondolnak nosztalgiával gyermekkoruk játékaira, vagy tán ma is őrzik azokat. Fekete István viszont nemcsak megőrizte egykori kedvenceit, hanem a csíki múzeumnak adományozta, megalapozva ezzel az intézmény játéktörténeti gyűjteményét.

Péter Beáta 2026. június 14., 12:352026. június 14., 12:35

Gyermekjátékokat választottak a júniusi hónap kiemelt tárgyaivá a Csíki Székely Múzeumban, melyek egy nagylelkű ajándékozás útján kerültek a múzeum történeti gyűjteményébe. Ennek köszönhetően megalapozódott egy muzeális értékű játékkollekció és ezek gyűjtése. Hirdetés „Elsősorban az életmódtörténeti anyagot egészítik ki a gyermek nézőpontjából.

A különböző korszakból származó játékok magukon viselik az adott történeti és társadalmi környezet stílusjegyeit, s ezért különleges kultúrtörténeti értékkel bírnak”

– mutatnak rá a múzeum munkatársai.

Fekete István Fotó: Fekete István archívuma

Az adományozó Fekete István 1980-ban született Csíkszeredában, ott is nőtt fel, évek óta sikeres dizájnszakember egy milánói divatházban. Noha gyermekkora a kommunizmus utolsó éveire esett, szüleitől sok – pult alatt vagy külföldről beszerzett, esetleg saját kézzel készített – játékot kapott ajándékba. „Édesanyám Brassó megyéből, Kőhalomból származik, ez egy német-magyar-román világ volt, tehát kisebbség a kisebbségben, édesapám felől pedig nagytatám Kézdivásárhelyről, nagymamám Nagybányáról származik.

A családom magyar ága kispolgári család volt, Kézdivásárhelyen és Udvarhelyen éltek, a román ág viszont paraszti származású. De édesanyám egyetemen tanult, a közüzemeknél dolgozott sok éven keresztül, közgazdász volt, szép pályafutással, édesapám mérnök volt a traktorgyárban”

– mesélte a jelenleg Milánóban élő Fekete István. Mint mondta, Csíkszeredában az 1-es számú iskolában – később Petőfi Sándor Általános Iskola – járt, majd a művészeti líceumban.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

A szülei annak idején Jászvásáron találkoztak, így Iași-ba ment ő is egyetemre. „Építészetet végeztem, de már akkor is a divatcégek, a divat világa vonzott.

Az egyik nagymamám szabó volt, a másik sokat szőtt, még lent is termesztett”

– emlékezett vissza. Az egyetem után – mint sokan mások abból a generációból – külföld felé kacsintgatott, eleinte Németországba akart menni, végül a mesteri tanulmányait Olaszországban folytatta. Közben munkát is talált, és azóta a divatszakmában dolgozik. Később mégiscsak Németországba költözött, majd vissza Olaszországba, dolgozott Svájcban is, jelenleg a milánói Etro divatcégnél dizájner.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

„A szüleim igyekeztek, hogy legyen boldog gyermekkorom, és ahonnan tudtak, mindenhonnan vettek játékokat. Valahogy már gyerekkoromban bennem volt ez az esztétikai dolgokra való fogékonyság, édesapám készített egy nagyon szép polcot, és oda szépen kiállítottam a játékokat a dobozaikkal együtt.

A játékokra nagyon vigyáztam, de szerettem a dobozokat is, mert házat tudtam építeni belőlük. Amikor a szüleim a blokkból házba költöztek, akkor sajnos a dobozok nagy részét eldobtam, de megmaradtak a játékok, és még mindig jó állapotban voltak.”

Szülei halála után a csíkszeredai lakásban levő tárgyak egy részét eladományozta: a sok száz kötetből álló házikönyvtár darabjait a megyei könyvtárnak, az építészeti folyóiratokat a művészeti iskolának, és mivel a jó állapotban lévő – immár retrónak számító – játékait is sajnálta kidobni, a Csíki Székely Múzeumnak ajánlotta fel.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

„A játékok kapcsán eszembe jutott az egész gyermekkorom. Emlékszem, amikor egy alkalommal Székelyudvarhelyen voltunk, az ottani áruházban nagyon sok hosszú polc volt, rajtuk a kislányoknak egyféle baba, a kisfiúknak egyféle autó.

Végtelenül ismétlődött az az egy narancssárga autó, amelyen egy ötös szám volt.

Akárcsak az „alimentárában”, amikor csak egyfajta konzerv volt. Édesanyámnak »cu pile și relații« (kapcsolatokkal és ismeretségekkel) pult alatt sikerült kínai játékokat vásárolnia. Ugyanakkor a vállalattól kétszer is járt a Szovjetunióban, és hozott nekem »holdjáró, űrhódító« kis járműveket. Nagyon sajnálom, mert volt egy orosz tankom, amit odaadtam egy osztálytársamnak, és soha nem adta vissza. A szüleim 1985-ben tettek egy hosszú utat a kommunista blokkban autóval, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Kelet-Németországban, Magyarországon”.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

„Csehszlovákiában vásároltak egy vonatot, az volt a legkülönlegesebb játékom, sokat játszottam vele. Később, már 1992-ben Daciával bejárták a nyugati országokat, akkor hoztak egy nyolcas formájú játék-autópályát nekem. De, ami még nagyon emlékezetes, hogy

a iași-i barátok hoztak egy kézzel lemásolt Monopolyt, azt mi is lemásoltuk, megrajzoltuk a táblát, színes papírok voltak a pénzek hozzá.”

Azt is felidézte, hogy akkoriban a műanyag Donald kacsa, a sárga kamion, az 5-ös számú narancssárga autó és a göndörhajú műanyag babák, amelyeket, ha megfordítottak, mondták, hogy „mama”, szinte minden gyerek szobájában megtalálható volt. Ő a játékokat általában születésnapra és karácsonykor kapta.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

„Azt hittem, hogy az én családom átlagos, de igazából különleges volt. A szüleim sokat olvastak, utaztak, édesapám megengedte édesanyámnak, hogy a karrierjére koncentráljon. A Virág utcában laktunk – most Kossuth –, a közelben volt egy »barakkváros«, a munkások voltak ott elszállásolva, akik építették a lakónegyedeket. Bermáncsőbe tették a kábeleket, és mi bermáncsöveztünk. Azt nem szerettem, mert túl agresszív volt, de sokat bújócskáztunk, blokkokon át szaladgáltunk. Akkor nagyon sokan voltunk gyerekek, mindig nagy ricsaj volt, mentünk le az udvarra, szaladgáltunk, barangoltunk a barakkvárosban. Boldog gyermekkorom volt.”

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum