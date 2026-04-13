Múzeumi sztorik: Nyúzókés Cibrefalváról

múzeumi, sztori, nyúzókés, Cibrefalva, Csík

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

Egy késő középkori nyúzókést választottak az áprilisi hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeumban. A kés 2025-ben, az újrakezdett Csíkszentmihályi – Cibrefalvi régészeti kutatások során került felszínre egy 16. század végére 17. század elejére keltezett ház betöltéséből.

Péter Beáta

2026. április 13., 16:482026. április 13., 16:48

A középkori magyar nyúzókés jellemzően rövid, széles, ívelt pengéjű, hegyes eszköz volt, amelyet vadállatok bőrének eltávolítására és általános vágási munkákra használtak. A régészeti leletek alapján ezek a kések funkcionálisak, markáns markolattal készültek. Gyakran a késő középkori mindennapi élet, a vadászat és a kézművesség elengedhetetlen kiegészítői voltak. A középkori magyar késkultúra sokszínű volt, a funkció határozta meg a penge alakját, így a nyúzókés kifejezetten a bőrművességgel összefüggő célszerszámnak számított.

Galéria

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

A nyúzókés pengéje a bőr hatékony lefejtése érdekében ívelt, a hegye pedig hegyes vagy enyhén lekerekített volt, hogy ne sértse meg a bőrt. A pengéje kiváló minőségű kovácsoltvasból készült, markolata szárát csavarosan képezték ki, melynek végét kampószerű hurokkal láttak el, így egy ínnal vagy zsineggel az övre akaszthatóvá vált. Elsődlegesen a bőrfeldolgozásban (nyúzás) használták, de a hétköznapokban étkezési késként is funkcionált – olvasható a hónap tárgyáról a múzeum honlapján.

A nyúzókés megtekinthető a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja
Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: szánkózás régi időkben
Múzeumi sztorik: szánkózás régi időkben

Önfeledt szánkózásra, netán kivágott tüzifa vagy az elejtett vad hazaszállítására használhatták? A Csíki Székely Múzeumban a februári hónap tárgya egy lócsontból készült szántalp a 17. századból.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa
Múzeumi sztorik: Bethlen Gábor ezüstgarasa

A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.

korábban írtuk

Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát
Múzeumi sztorik: Amikor a farkas szája nem tát

Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.

Múzeumi sztorik
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Eredmények, több mint kilencvenszázalékos feldolgozottságnál
A becsapódás utáni állapotok a csíkszeredai tömbháznál
Mi lesz veled, székely foci? Szondy és Diószegi tiszta vizet öntött a pohárba
Választás: kétharmados Tisza-többség több mint 90 százalékos feldolgozottságnál
Emberelőnyben nyert a Petrolul, megelőzte az FK Csíkszeredát (videóval)
12 év, 12 kérdés – Születésnapi nyereményjátékot hirdetünk
2026. április 11., szombat

A béke tizenegy hangja a felújítás árnyékában

Háború és béke feszültségét idézték meg a versek április 11-én a Csíki Játékszín előtti téren, ahol immár 14. alkalommal szólalt meg a Tizenegy ünnepi műsor.

Ez már feltámadás – egy élet, egy nemzet, egy lelki számvetés

Szilágyi Enikő előadóestje nemcsak emlékezés, hanem morális tükör: múlt és jelen, hit és identitás találkozik egy személyes, mégis közösségi vallomásban, amely kérdez, szembesít és megtisztít.

2026. április 10., péntek

A megítélés súlya – Veress Gábor Hunor kettős mércéje

Veress Gábor Hunor monumentális és ironikus tárgyai a kettős mérce jelenségét vizsgálják: művészetről, státuszról és értelmezésről szóló kiállítás nyílt Csíkszeredában, ahol a néző is állásfoglalásra kényszerül.

2026. április 09., csütörtök

Tizenegy vers a békéért

Április 11-én 11 órától ismét megtelik élettel a színház előtti tér: a Csíki Játékszín Tizenegy című eseménye idén a háború és béke kérdéseit állítja középpontba, verssel, zenével, közösségi jelenléttel.

2026. április 08., szerda

Mindennek mestere: Gazda József

Kilencven évvel ezelőtt, 1936. április 8-án született Gazda József Kézdivásárhelyen. Egyik fontos munkájának a címére utalva: ő, akit ma köszönthetünk, mindennek mestere, legalábbis ami írásbeli kultúránkkal, szellemi életünkkel kapcsolatos.

2026. április 06., hétfő

Ez már feltámadás – Szilágyi Enikő előadóestje

Szilágyi Enikő Jászai Mari-díjas, érdemes művész Ez már feltámadás című előadóestjére és az azt követő beszélgetésre várják az érdeklődőket április 7-én Székelyudvarhelyen és április 8-án Csíkszeredában.

2026. április 05., vasárnap

Húsvét rétegei: rítus, közösség és emlékezet az erdélyi hagyományban

A húsvéti ünnepkör a Székelyföldön nem pusztán vallási esemény, hanem összetett kulturális rendszer. Pozsony Ferenc előadása azt mutatta meg, miként élnek tovább a keresztény liturgia mellett az archaikus, közösségi és termékenységi rítusok is.

2026. április 04., szombat

Húsvéti dekorációk: egyszerű, kreatív megoldások

A húsvéti készülődés az ünnep fontos része, de nem kell napokig készülni ahhoz, hogy otthonunkat ünnepi díszbe öltöztessük. Néhány egyszerű és kreatív dekorációval rövid idő alatt becsempészhetjük a tavaszi, húsvéti hangulatot.

2026. április 02., csütörtök

„Nem baj, hogy te más vagy, játszhatunk együtt”

Kék szívek lengtek a csíkszeredai Központi Park fáin április 2-án: csendes, mégis erőteljes közösségi gesztussal hívták fel a figyelmet az autizmusra. Üzenetek, jelenlét és megértés – egy délelőtt, ahol a különbözőség láthatóvá vált.

2026. március 31., kedd

Egy album a szerelem, a költészet és a zene erejéről

Milyen is a szerelem? Vak, bolond, ravasz? És milyen az, amikor több mint négyszáz éves szövegeket modern zenei köntösbe burkolnak? Az Ineffable The Shakespearience Evolution albuma kapcsán Prohászka-Rád Boróka irodalomtudóssal beszélgettünk.

