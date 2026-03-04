Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Sikó Miklós: Bem tábornok (olaj-vászon, 57 x 47 cm)
Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum
Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.
Sikó (Sykó) Miklós (1818-1900) a maga korában ismert és megbecsült erdélyi festőnek számított. Életét – néhány müncheni hónap és pesti látogatás kivételével – Erdélyben töltötte. Kizárólag arcképeket festett, életművében nyoma sincs más témáknak. Autodidakta művész volt, akinek élete során mindössze egy hónapig tartó szakmai mentorálásban volt része Barabás Miklós irányítása alatt. Bár előkelő családból szárazott, művészhóbortja és rangon aluli párválasztása miatt apja kitagadta, így festésből kellett magukat eltartania. A kor divatja szerint elefántcsontra festett miniatűr arcképeket fetett, amivel igen nagy sikereket ért el. Öt-hat cemtiméteres lapocskákra festette ezeket a mellképeket. Fiatal éveiben szinte kizárólag az akvarell-technikát alkalmazta, még a miniatúrakészítés elhagyása után is sokáig csak aqvarellel dolgozott, ennek vált igazán mesterévé. Az olajtechnikában festett képei kevésbé voltak sikeresek. Szokatlan lehetett számára a nagyobb méret, a más tempót igénylő technika. De továbbra is maradt a portréknál, melyek így jóval középszerűbb, festőiséget nélkülöző alkotások lettek, fő értéküknek a hasonlatosság számított.
Az ötvenes években Vastagh Györggyel közösen vállaltak megrendeléseket, Vastagh festette az arcképeket, Sikó pedig a miniatűr részletekért felelt. Ezek a közös alkotások már festőibb darabok lettek.
– magyarázta Túros Eszter művészettörténész, a múzeum képzőművészeti gyűjteményének kezelője.
„A képen sötét, visszafogott tónusok dominálnak, a vörös és arany részletek a kitüntetéseket keretezik. Sima, kontrollált ecsetkezelésével, a korszak hivatalos portréinak stílusához igazodik. A művet gazdagon díszített, növényi motívumokkal és barokk elemekkel ellátott keretbe helyezték, hangsúlyozva a portré jelentőségét.”
A festmény megtekinthető a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.
Önfeledt szánkózásra, netán kivágott tüzifa vagy az elejtett vad hazaszállítására használhatták? A Csíki Székely Múzeumban a februári hónap tárgya egy lócsontból készült szántalp a 17. századból.
A januári hónap tárgyának a Csíki Székely Múzeum Bethlen Gábor 1626-os ezüstgarasát választotta, amely a stabilitás üzenete.
Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.
230 éve halt meg Zöld Péter, a madéfalvi veszedelem (1764) egyik kiemelkedő, vezető alakja. A Csíki Székely Múzeumban a novemberi hónap kiemelt tárgya a madéfalvi Zöld család családfáját ábrázoló dokumentum (Csíkpálfalva, 1842. november 28.).
Márton Árpád festőművész október 6-án tölti 85. életévét. A Csíki Székely Múzeumban az októberi hónap tárgya tehát nem véletlenül egy festészeti alkotás.
A 20. századi gazdaságtörténet meghatározó eseményeinek állítanak emléket a Csíki Székely Múzeum gyűjteményéből válogatott, a szeptemberi hónap kiemelt tárgyai, a hiperinflációs bankjegyek.
A Csíki Székely Múzeum kiemelt tárgya júliusban egy 1500-ban Nürnbergben készült ősnyomtatvány: Szent Brigitta mintegy hétszáz kinyilatkoztatása (látomása) a legjelentősebb és legismertebb irodalmi és vallásos középkori szövegegyüttes.
