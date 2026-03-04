Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

Sikó (Sykó) Miklós (1818-1900) a maga korában ismert és megbecsült erdélyi festőnek számított. Életét – néhány müncheni hónap és pesti látogatás kivételével – Erdélyben töltötte. Kizárólag arcképeket festett, életművében nyoma sincs más témáknak. Autodidakta művész volt, akinek élete során mindössze egy hónapig tartó szakmai mentorálásban volt része Barabás Miklós irányítása alatt. Bár előkelő családból szárazott, művészhóbortja és rangon aluli párválasztása miatt apja kitagadta, így festésből kellett magukat eltartania. A kor divatja szerint elefántcsontra festett miniatűr arcképeket fetett, amivel igen nagy sikereket ért el. Öt-hat cemtiméteres lapocskákra festette ezeket a mellképeket. Fiatal éveiben szinte kizárólag az akvarell-technikát alkalmazta, még a miniatúrakészítés elhagyása után is sokáig csak aqvarellel dolgozott, ennek vált igazán mesterévé. Az olajtechnikában festett képei kevésbé voltak sikeresek. Szokatlan lehetett számára a nagyobb méret, a más tempót igénylő technika. De továbbra is maradt a portréknál, melyek így jóval középszerűbb, festőiséget nélkülöző alkotások lettek, fő értéküknek a hasonlatosság számított.

Az ötvenes években Vastagh Györggyel közösen vállaltak megrendeléseket, Vastagh festette az arcképeket, Sikó pedig a miniatűr részletekért felelt. Ezek a közös alkotások már festőibb darabok lettek.