Múzeumi sztorik: Bem tábornok portréja

múzeum, Bem, tábornok, portré, festmény, sztori

Sikó Miklós: Bem tábornok (olaj-vászon, 57 x 47 cm)

Fotó: Forrás: Csíki Székely Múzeum

Egy frissen restaurált műtárgyat, Sikó Miklós Bem tábornok című alkotását választotta a Csíki Székely Múzeum a márciusi hónap tárgyává, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe előtt tiszteleg.

Péter Beáta

2026. március 04., 20:452026. március 04., 20:45

Sikó (Sykó) Miklós (1818-1900) a maga korában ismert és megbecsült erdélyi festőnek számított. Életét – néhány müncheni hónap és pesti látogatás kivételével – Erdélyben töltötte. Kizárólag arcképeket festett, életművében nyoma sincs más témáknak. Autodidakta művész volt, akinek élete során mindössze egy hónapig tartó szakmai mentorálásban volt része Barabás Miklós irányítása alatt. Bár előkelő családból szárazott, művészhóbortja és rangon aluli párválasztása miatt apja kitagadta, így festésből kellett magukat eltartania. A kor divatja szerint elefántcsontra festett miniatűr arcképeket fetett, amivel igen nagy sikereket ért el. Öt-hat cemtiméteres lapocskákra festette ezeket a mellképeket. Fiatal éveiben szinte kizárólag az akvarell-technikát alkalmazta, még a miniatúrakészítés elhagyása után is sokáig csak aqvarellel dolgozott, ennek vált igazán mesterévé. Az olajtechnikában festett képei kevésbé voltak sikeresek. Szokatlan lehetett számára a nagyobb méret, a más tempót igénylő technika. De továbbra is maradt a portréknál, melyek így jóval középszerűbb, festőiséget nélkülöző alkotások lettek, fő értéküknek a hasonlatosság számított.

Az ötvenes években Vastagh Györggyel közösen vállaltak megrendeléseket, Vastagh festette az arcképeket, Sikó pedig a miniatűr részletekért felelt. Ezek a közös alkotások már festőibb darabok lettek.

A Bem tábornokról készült olajfestmény a 19. század közepe táján készült történelmi értékű reprezentatív porté a korszak akadémista stílusában. Régebbi források szerint akkoriban az egyetlen Erdélyben festett Bem-porténak számított

– magyarázta Túros Eszter művészettörténész, a múzeum képzőművészeti gyűjteményének kezelője.

„A képen sötét, visszafogott tónusok dominálnak, a vörös és arany részletek a kitüntetéseket keretezik. Sima, kontrollált ecsetkezelésével, a korszak hivatalos portréinak stílusához igazodik. A művet gazdagon díszített, növényi motívumokkal és barokk elemekkel ellátott keretbe helyezték, hangsúlyozva a portré jelentőségét.”

A festmény megtekinthető a múzeum jegypénztárában keddtől vasárnapig, naponta 9 és 17 óra között.

Múzeum
