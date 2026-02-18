Két világ között – Az arany ember mint a belső megosztottság regénye

Mi emelheti ki Az arany embert az ajánlott olvasmányok sorából? Ha nem romantikus kalandként, hanem a meghasadás történeteként olvassuk: önkéntes izolációról, kettős identitásról, és egy érzelmileg zárt férfi döntésképtelenségéről szóló regényként.

Nagy Lilla 2026. február 18., 16:392026. február 18., 16:39

Ma van a magyar próza napja, és ezzel egy időben lezárul a Jókai-emlékév is. Február 18-a, Jókai Mór születésnapja nemcsak emlékezésre ad alkalmat, hanem újraolvasásra is. A jubileumi év végén talán érdemes feltenni a kérdést: miért maradt velünk Az arany ember? És hogyan lehetne kimozdítani abból a merev pozícióból, amelybe a kötelező/ajánlott olvasmány státusza zárta? Az egyik lehetséges válasz az, ha a regényt nem romantikus kalandregényként, hanem lélektani összefüggéseiben olvassuk újra. A siker mint fedőtörténet Timár Mihály pályája látványos felemelkedés. A cselekmény felszínén egy gazdasági és társadalmi értelemben sikeres férfi történetét követjük végig. A hangsúly azonban nem magán a felemelkedésen, hanem annak erkölcsi alapján van. Timár vagyonának eredete problematikus, s ez a kezdeti erkölcsi bizonytalanság végigkíséri egész életét. A rang, a tekintély és a társadalmi beágyazottság fedőtörténetként működik: stabil külsőt teremt egy belül rendezetlen identitás számára. Hirdetés

Timár nem pusztán titkot hordoz, hanem egy olyan múltat, amelyet nem integrált önmagába.

A regény egyik központi kérdése éppen az, mi történik akkor, ha az identitás egy meghatározó része rejtve marad. A kettős élet itt nem puszta dramaturgiai eszköz, hanem a személyiség belső megosztottságának következménye.

Jókai Mór 1825. február 18-án született Komáromban Fotó: Forrás: Fortepan/SK

Az önkéntes izoláció mint stratégia A Senki szigete értelmezhető idillikus térként, a társadalmon kívüli lét színtereként. Pszichológiai értelemben azonban inkább az izoláció tere. Timár itt nem felszabadul, hanem kontrollált környezetet hoz létre, ahol nem kell szembenéznie a nyilvános élet erkölcsi következményeivel.

Ez az önkéntes izoláció nem romantikus menekülés, hanem konfliktuskezelési stratégia. A regény egyik legmodernebb vonása abban rejlik, hogy a főhős nem drámai döntésekkel, hanem halogatással alakítja sorsát.

A döntésképtelenség nem gyengeségként jelenik meg, hanem strukturális állapotként: bármely választás az egyik identitás felszámolását jelentené. Timár így inkább fenntartja a kettősséget, még ha ennek ára a folyamatos belső feszültség is. A hallgatás dramaturgiája Timár alakja az érzelmi zártság regénybeli példája. Nem a külső akadályok bénítják meg, hanem a kommunikáció hiánya. Nem tisztáz, nem vall, nem vállalja a konfliktusokat. A hallgatás nála nem passzív állapot, hanem aktív szervezőelv: fenntartja a két világ közti egyensúlyt, miközben ellehetetleníti az intimitást. A bűntudat sem látványos önvád formájában jelenik meg, hanem folyamatos belső nyomásként. A kimondatlanság a kapcsolatok romboló tényezőjévé válik. A regény éppen ebben mutat túl saját korán: nem moralizál, hanem megmutatja, hogyan válik az elfojtás tartós életstratégiává. Két nő, két szabadságkép Tímea és Noémi nem pusztán egy szerelmi háromszög szereplői, hanem két eltérő létforma képviselői. Tímea a társadalmi reprezentáció világában él: házassága státuszt és biztonságot jelent, ugyanakkor elvárásrendszerbe zárja. Noémi a szigeten látszólag kívül áll a társadalmi struktúrákon, de léte nem kevésbé kötött – csak más szabályok szerint.

A kérdés nem az, melyik nő testesíti meg az igazi boldogságot, hanem az, hogy Timár képes-e bármelyik világban felelősen jelen lenni.

Ki volt szabadabb? A nagyvilági feleség, aki a társadalmi normák foglya? Vagy a szigeten élő nő, akinek szabadsága térbeli elszigeteltséggel jár? A regény nem kínál egyértelmű értékhierarchiát, és éppen ez adja összetettségét.

Fotó: Nagy Lilla