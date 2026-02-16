Rovatok
Miért vállalja valaki önként a dermesztő hideget, a jeges merülést? – videó

Jeges víz, kontrollált légzés, tudatos döntés. A hidegterápia ma már nem csak az extrém sportolók kihívása.

Liget

2026. február 16., 14:172026. február 16., 14:17

De vajon miért vállalja valaki önként a dermesztő hideget, a jeges merülést, és mit ad ezért cserébe a testnek és léleknek? Udvarhelyszéki riportunkban ennek jártunk utána.

Udvarhelyszék Egészség
Hozzászólások
