Egy kisközösség nagy problémái: a titoktól a megbélyegzésig

Martin McDonagh Oscar- és kétszeres Golden Globe-díjas ír-angol drámaíró filmrendező, forgatókönyvíró Leenane-trilógiájának második darabját próbálják a Tomcsa Sándor Színházban. A koponya című fekete komédiát Barabás Árpád rendezi, akárcsak a néhány évaddal ezelőtt bemutatott, nagy sikerű Leenane szépe című darabot.

Mick, az özvegy sírásó minden ősszel temetői trükközéssel szabadít fel sírhelyeket az egyházmegye megbízásából. A hátborzongató, de szükségszerű munka akkor válik nyomasztóvá, amikor Mairtin – a hörcsögsütő, idióta, tróger – meghozza az üzenetet, hogy ezúttal azt a részt kell kiásniuk, ahol Mick autóbalesetben elhunyt feleségét is eltemették hét és fél éve. A rosszindulatú pletykák szerint nem egyszerű ittas vezetésről volt szó, de senkit nem érdekel, hogy ezek a rágalmak igazak-e vagy sem. A megbélyegzett egyént kilöki magából a közösség, és ez Mick tragédiája. De mi történt valójában Oonával? Mire célozgat a túlkapásra specializálódott Thomas? Mit akar hallani az erős csontú Maryjohnny? És ki vitte el a rózsás medált? Martin McDonagh A koponya című fekete komédiája sajátos humorral gondolkodik emberi gyarlóságról, tragédiákról, titkokról. Megtévesztő dramaturgiája nem engedi el a néző figyelmét, miközben sorsokról, viszonyokról és megbocsáthatatlan hibákról jelent ki egyetemes igazságokat. Vagy mégsem? – áll az előadás ismertetőjében. Hirdetés

„Ismertem McDonagh darabjait, láttam is más színházakban, de leginkább az egyik filmje fogott meg, az In Bruges. Főként a nyelvezete és a dramaturgiai szerkesztése fogott meg. Írtak McDonaghról egy könyvet, a címe A megtévesztés dramaturgiája. És ez az, ami megfott, mert nála, amikor valami kikristályosodna vagy kiderülnek, amikor már érted, vagy sejted, hogy merre fog a történet haladni, abban a pillanatban csinál egy kanyart. Aztán láttam a Kriplit, a Vaknyugatot, legutóbb A sziget szellemei című filmet” – idézte fel Barabás Árpád, hogy hogyan találkozott McDonagh műveivel. Érdekességként mesélte, hogy a jelenleg próbált darab, A koponya bizonyos karakterei alapszintem megvannak A sziget szellemeiben is. „Vannak bizonyos karakterek, amiket nem felejt el, vagy folyton vissza-visszatér hozzájuk.”

Arra is kitértünk a beszélgetésünk során, hogy a szerző nagyon egyszerű élethelyzetekből indul ki, és ugyanakkor jók a párbeszédei. „Nagyon fontos – filmben, színházban is –, hogy jók legyenek a párbeszédek, ne essenek ki a szereplők szájából, és hogy gördülékeny legyen a történet. McDonaghnál mindig van feloldás. Amikor valami kemény dolog történik, picit belelop valamit, amitől az egész könnyebb lesz. Sokszor eszembe jut ez, hogy minden tragikus pillanatban van humor, s fordítva. Ez nála érvényes. Nagyon szeretem, hogy hordoz valami sajátságot, valahogy nagyon sajátos a világa, a darabjai.”

A három darab – Leenane szépe, A koponya, Vaknyugat – történet szempontjából nem függ össze, a falu, Leenan fűzi össze őket, ugyanakkor bizonyos szereplők megjelennek itt is, ott is. „A problematikája közeli hozzánk is. De a problematika attól is függ mindig, hogy a rendező mit választ ki. A Leenane szépéből sok mindent ki lehet választani, mi annak idején a toxikus anya-lánya kapcsolatra helyeztük a hangsúlyt. A koponyában egy bővebb kapcsolati háló van, ami inkább a megbélyegzésről és a bűnről szól, a titokról és egy kisközösség működési mechanizmusáról. Van egy ember a faluban, akiről hírlik valami. Valóban történt egy eset, de nem tudják biztosra, hogy ki volt a hibás, mit csinált, a feleség hogy halt meg, ezt titok és homály övezi. És ott van benne, hogy a falu és egy kisközösség hogyan viszonyul ezekhez a problémákhoz. Itt ez a hangsúlyos, valamint ennek az embernek a tragédiája, aki képtelen bebizonyítani a saját igazát, és felőrli a folyamatos gyanúsítgatás, vádaskodás, az, hogy egyszer csak lesz rajta egy bélyeg” – mutatott rá a rendező.

Zárt világokat mutat be tehát Martin McDonagh, a trilógia egyik darabjában sincs négynél több szereplő. Ez is jelzi, hogy nagyon szűk közösség, amely sok szempontból korlátolt is. Barabás Árpád úgy véli, a szerző kis közösségek nagy problémáit sorakoztatja fel. A darabban érzékelhető ennek a közösségnek a szellemi beszűkültsége is, de benne van az is, hogy a másik problémája mindig sokkal érdekesebb, mint a miénk.

„Mindig jó, ha egy színház kommunikál a közönségével, akár úgy, hogy olyan társadalmi jelenségeket bolygat meg, amihez a néző tud kapcsolódni.

Mert bármennyire is azt gondoljuk, hogy befogadóak, kíváncsiak és nyitott tekintetűek vagyunk, nagyon sok esetben egy kis település nagyon korlátolt tud lenni. Mindenki ismer mindenkit, mindenki gondol valakiről valamit, tudni vél valakiről valamit. Ilyen szempontból mindegy, hogy ez Leenaneban történik vagy Udvarhelyen, vagy bármelyik kisvárosban.”

A rendező elmondta, dédelgetett terve, hogy a trilógia mindhárom darabját bemutassák – tudomása szerint még egy rendező sem rendezte meg mindhármat. „Az igazi nagy álmom az, hogy ha a harmadik darab is elkészül, mindhármat egyetlen nap alatt játszani egymás után. Az meg külön jó és kiváltságos, hogy ugyanannál a színháznál.” A bemutatót február 10-én tartják a Siculus Ifjúsági Házban, ezt követően február 12-én, 23-án és 24-én is meg lehet tekinteni az előadást.

