Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Sodor a szél: megérkezett a NÉKED első nagylemeze, és vele együtt egy új korszak ígérete

NÉKED, dal, lemez, zenekar, videóklip, Sodor a szél

Pop rock és indie határán mozgó hangzás, őszinte szövegek – a NÉKED tudatosan építi saját zenei világát

Fotó: forrás: NÉKED zenekar

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Új fejezetet nyit a NÉKED: megjelent a Sodor a szél, a zenekar első nagylemeze. A címadó dal videóklipje már látható, ami előrevetíti azt az irányt, amerre az erdélyi zenekar a következő időszakban halad.

Nagy Lilla

2026. január 15., 17:292026. január 15., 17:29

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Van az a pillanat egy zenekar életében, amikor minden addigi koncert, próba, kompromisszum és út szélére leparkolt mikrobusz egyszerre nyer értelmet. A NÉKED számára ez a pillanat most jött el: megjelent az első nagylemezük, a Sodor a szél, amely nemcsak egy album, hanem egy határozott állítás is arról, hol és merre tartanak tovább. A teljes album a Spotify és az Apple Music platfromokon hallgatható.

A Gyergyószentmiklósról indult zenekar alig néhány év alatt jutott el odáig, hogy első nagylemezével lépjen színre az erdélyi és magyarországi könnyűzenei porondon.

Hirdetés

A Sodor a szél című anyag egyszerre összegzés és új kezdet: magában hordozza az eddigi út tapasztalatait, miközben bátran nyit új irányok felé hangzásban, szövegvilágban és vizuális megjelenésben is.

NÉKED, dal, lemez, zenekar, videóklip, Sodor a szél Galéria

A Sodor a szél képi világa szorosan követi a dal érzelmi ívét – a klip vizuálisan is megnyitja a NÉKED új korszakát

Fotó: forrás: NÉKED zenekar

A címadó dalhoz készült videóklip már elérhető, és erőteljes képi világgal mélyíti tovább az album atmoszféráját. A klipet Török Arnold (Nidel Films) rendezte, aki vizuálisan is ráerősít arra a sodró, mégis letisztult érzelmi ívre, amely az egész lemezt jellemzi. A zenekar célja egyértelmű volt: nem egyetlen dalra koncentrálni, hanem egy teljes, egységes világot felépíteni.

Ennek jegyében a következő időszakban további videók is érkeznek az album dalaihoz.

A vizuális anyagok nagy része házon belül készült, sokszor a helyi tájak adta lehetőségeket kihasználva – mesélték a zenekar tagjai. Volt, hogy egyetlen nap alatt két klip is elkészült – ez a fajta DIY-mentalitás nemcsak kényszermegoldás volt, hanem tudatos alkotói döntés is. A Sodor a szél így nemcsak hangzásában, hanem képeiben is őszinte és közvetlen: azt mutatja, amit a zenekar valóban megél.

korábban írtuk

Egyenes úton a hírnév felé: NÉKED zenekar | Próbaterem
Egyenes úton a hírnév felé: NÉKED zenekar | Próbaterem

Fiatalok, rendkívül tehetségesek, egyedi hangzásviláguk pedig könnyen azonosíthatóvá, felismerhetővé teszi a zenéjüket – a NÉKED próbatermében jártunk, ahol az együttes tagjai a kezdetekről, nyári bulikról, tervekről beszéltek portálunknak.

A NÉKED mögött intenzív időszak áll. Az elmúlt évben számos neves magyarországi klubban léptek fel, többek között a 4S Street vendégeként, ami komoly lendületet adott a zenekarnak. Emellett a nyári hónapok szinte folyamatos koncertkörúttá alakultak Erdélyben: hétvégéről hétvégére új helyszínek, új közönség, egyre ismerősebben visszaénekelt dalszövegek. Ez az élő visszacsatolás kulcsszerepet játszott abban, hogy az első nagylemez végül ilyen formában születhetett meg.

NÉKED, dal, lemez, zenekar, videóklip, Sodor a szél Galéria

A NÉKED: friss dal, első nagylemez és egyre határozottabb jelenlét az erdélyi és magyarországi könnyűzenei színtéren

Fotó: forrás: NÉKED zenekar

Zeneileg a NÉKED a pop rock és az indie határmezsgyéjén mozog, de a Sodor a szél nem akar műfaji skatulyákba szorulni. Hol lendületes, hol visszafogottabb, hol melankolikus, hol felszabadító — az album végig megtartja azt az érzelmi őszinteséget, amely a zenekar eddigi dalait is jellemezte. A szövegek személyesek, mégis könnyen lehet azonosulni velük, a hangszerelés pedig tudatosan szolgálja a dalok mondanivalóját.

korábban írtuk

Féltve őrzött NÉKED-dalok premierje a Próbateremben
Féltve őrzött NÉKED-dalok premierje a Próbateremben

Várj még, Süt a nap az égen és Világoskék napfény – dalok, amelyeket már gyakran együtt énekel a közönség a NÉKED zenekarral. Most pedig Próbaterem sorozatunk új részében premierrel készültünk: nálunk hallgatható először az Új vágy és a Bennem él.

A lemez fizikai formátumban is megjelenik, amelyhez a közönség a közelgő lemezbemutató koncertekhez kapcsolódóan juthat majd hozzá elsőként. A bemutatók pontos időpontjairól és helyszíneiről a zenekar később ad tájékoztatást, de annyi biztos: az új dalok élőben is kulcsszerepet kapnak a következő időszak koncertjein.

A NÉKED első nagylemeze nem hangos forradalmat hirdet, hanem magabiztos jelenlétet. Nem akar mindenáron több lenni annál, ami – és éppen ettől működik.

A Sodor a szél egy olyan indulás, amely után joggal várható, hogy egyre többen figyelnek fel arra, amit ez az erdélyi zenekar képvisel.

NÉKED, dal, lemez, zenekar, videóklip, Sodor a szél Galéria

Gyergyószentmiklósról indult, koncertszínpadokon formálódott: a NÉKED élő energiája a dalokban is visszaköszön

Fotó: forrás: NÉKED zenekar

A NÉKED 2024 tavaszán alakult Gyergyószentmiklóson. A zenekar tagjai: Fodor László (ének, akusztikus gitár), Péter Gellért (dob), György Alpár (gitár), Ioni Eduárd (billentyűk) és János László (basszusgitár). Rövid idő alatt közel ötven élő koncertet adtak, jelölést kaptak a Legszebb Erdélyi Magyar Dal címre, és videóik összesen több mint ötvenezer megtekintést értek el a legnagyobb videómegosztón.

Zene
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Magyar ügyvivő polgármestere lett Bánffyhunyadnak
Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
Székelyhon

A kormány is elismeri: megdrágult az élet, ezért tíz lejt emel
A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Székelyhon

A világ túlsó végén fogták el a két legkeresettebb román bűnöző közül az egyiket
Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Székely Sport

Három meccsre tiltották el a Csíkszeredai Sportklub légiósát (videóval)
Magyar ügyvivő polgármestere lett Bánffyhunyadnak
Krónika

Magyar ügyvivő polgármestere lett Bánffyhunyadnak
Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Székely Sport

Elköszönt korábbi csapatkapitányától az FK Csíkszereda
Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Nőileg

Villáminterjú Czikó Juliánnával: A félelemtől nagyon félek
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció

Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
2026. január 13., kedd

Digitális családi jóllét – beszélgetésekből született prevenció
Hirdetés
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája Irodalom és közösség programsorozatának keretében Csíkszeredában és Székelyudvarhelyen mutatják be Király Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító Matróziskola című verseskötetét.

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 10., szombat

Irodalom és közösség: Király Zoltán könyvét mutatják be
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet

Számos erdélyi író, költő, tudós, művész, kutató kerek születési évfordulójára emlékezünk 2026-ban. Az emlékezés pedig alkalmat nyújt arra is, hogy életművükkel, hagyatékukkal behatóbban foglalkozzunk.

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 09., péntek

Emlékezet és örökség – kerek évfordulók, amelyek 2026-ban Erdélyre irányítják a figyelmet
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják

Történészekből és irodalomkutatókból álló tényfeltáró bizottság alakult a Méhes György–Nagy Elek Alapítvány és a magyarországi Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (ÁBTL) között létrejött szakmai együttműködési megállapodás eredményeként.

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
2026. január 08., csütörtök

Az erdélyi magyar irodalmi élet 1989 előtti állambiztonsági vonatkozásait vizsgálják
Hirdetés
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából

1926-ban Nikola Tesla úgy beszélt a jövőről, mintha már járt volna benne. Száz évvel később, 2026-ban újraolvasva interjúját, meglepően sok jóslata vált valóra.

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 05., hétfő

A mögöttünk lévő jövő, avagy Tesla jóslatai száz év távlatából
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van

Mit kezd az ember az új évvel? A 19. század magyar alkotói naplóban, levélben, emlékiratban válaszoltak: Széchenyi számot vetett, Arany mérlegelt, Petőfi elrugaszkodott, Jókai új történetet írt. Az idő fordulópontjai négy hangon.

Kedves naplóm, új év van
Kedves naplóm, új év van
2026. január 02., péntek

Kedves naplóm, új év van
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből

Egy év, amelyben művészek, gondolkodók, zenészek, tanárok, alkotók és közösségépítők szólaltak meg. Hagyományról és jelenről, hitről és kételyről, személyes sorsokról és közös élményekről – a Liget interjúinak esszenciája.

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
2026. január 01., csütörtök

Kérdések és válaszok között: egy év emberközelből
Hirdetés
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 31., szerda

Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája

A Long Story Short nem akar szerethető lenni, inkább marad „igazi”. Raphael Bob-Waksberg új animációja a gyászt, a családi múltat és a zsidó identitást nem lineáris időben, hanem érzelmi pontossággal rendezi egymás mellé.

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 27., szombat

Ünnepek között élni – a Long Story Short anatómiája
2025. december 22., hétfő

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől

Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal beszélgettünk.

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
2025. december 22., hétfő

Visszatekintő és ajándék: OTTHON a 4S Streettől
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!