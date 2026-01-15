Új fejezetet nyit a NÉKED: megjelent a Sodor a szél, a zenekar első nagylemeze. A címadó dal videóklipje már látható, ami előrevetíti azt az irányt, amerre az erdélyi zenekar a következő időszakban halad.

Van az a pillanat egy zenekar életében, amikor minden addigi koncert, próba, kompromisszum és út szélére leparkolt mikrobusz egyszerre nyer értelmet. A NÉKED számára ez a pillanat most jött el: megjelent az első nagylemezük, a Sodor a szél, amely nemcsak egy album, hanem egy határozott állítás is arról, hol és merre tartanak tovább. A teljes album a Spotify és az Apple Music platfromokon hallgatható.

A Gyergyószentmiklósról indult zenekar alig néhány év alatt jutott el odáig, hogy első nagylemezével lépjen színre az erdélyi és magyarországi könnyűzenei porondon.

A Sodor a szél című anyag egyszerre összegzés és új kezdet: magában hordozza az eddigi út tapasztalatait, miközben bátran nyit új irányok felé hangzásban, szövegvilágban és vizuális megjelenésben is.

A Sodor a szél képi világa szorosan követi a dal érzelmi ívét – a klip vizuálisan is megnyitja a NÉKED új korszakát Fotó: forrás: NÉKED zenekar

A címadó dalhoz készült videóklip már elérhető, és erőteljes képi világgal mélyíti tovább az album atmoszféráját. A klipet Török Arnold (Nidel Films) rendezte, aki vizuálisan is ráerősít arra a sodró, mégis letisztult érzelmi ívre, amely az egész lemezt jellemzi. A zenekar célja egyértelmű volt: nem egyetlen dalra koncentrálni, hanem egy teljes, egységes világot felépíteni.

Ennek jegyében a következő időszakban további videók is érkeznek az album dalaihoz.

A vizuális anyagok nagy része házon belül készült, sokszor a helyi tájak adta lehetőségeket kihasználva – mesélték a zenekar tagjai. Volt, hogy egyetlen nap alatt két klip is elkészült – ez a fajta DIY-mentalitás nemcsak kényszermegoldás volt, hanem tudatos alkotói döntés is. A Sodor a szél így nemcsak hangzásában, hanem képeiben is őszinte és közvetlen: azt mutatja, amit a zenekar valóban megél. A NÉKED mögött intenzív időszak áll. Az elmúlt évben számos neves magyarországi klubban léptek fel, többek között a 4S Street vendégeként, ami komoly lendületet adott a zenekarnak. Emellett a nyári hónapok szinte folyamatos koncertkörúttá alakultak Erdélyben: hétvégéről hétvégére új helyszínek, új közönség, egyre ismerősebben visszaénekelt dalszövegek. Ez az élő visszacsatolás kulcsszerepet játszott abban, hogy az első nagylemez végül ilyen formában születhetett meg.

A NÉKED: friss dal, első nagylemez és egyre határozottabb jelenlét az erdélyi és magyarországi könnyűzenei színtéren Fotó: forrás: NÉKED zenekar

Zeneileg a NÉKED a pop rock és az indie határmezsgyéjén mozog, de a Sodor a szél nem akar műfaji skatulyákba szorulni. Hol lendületes, hol visszafogottabb, hol melankolikus, hol felszabadító — az album végig megtartja azt az érzelmi őszinteséget, amely a zenekar eddigi dalait is jellemezte. A szövegek személyesek, mégis könnyen lehet azonosulni velük, a hangszerelés pedig tudatosan szolgálja a dalok mondanivalóját. A lemez fizikai formátumban is megjelenik, amelyhez a közönség a közelgő lemezbemutató koncertekhez kapcsolódóan juthat majd hozzá elsőként. A bemutatók pontos időpontjairól és helyszíneiről a zenekar később ad tájékoztatást, de annyi biztos: az új dalok élőben is kulcsszerepet kapnak a következő időszak koncertjein.

A NÉKED első nagylemeze nem hangos forradalmat hirdet, hanem magabiztos jelenlétet. Nem akar mindenáron több lenni annál, ami – és éppen ettől működik.

A Sodor a szél egy olyan indulás, amely után joggal várható, hogy egyre többen figyelnek fel arra, amit ez az erdélyi zenekar képvisel.

Gyergyószentmiklósról indult, koncertszínpadokon formálódott: a NÉKED élő energiája a dalokban is visszaköszön Fotó: forrás: NÉKED zenekar