Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar

A hírt a közösségi oldalán közölte a rajongókkal a No sugar
Fotó: Szőcs Renáta archívuma
A frontemberváltás minden zenekar életében mérföldkő. Nem a múlt felülírásáról szól, hanem arról, hogyan tud egy új hang új színeket hozni egy már jól ismert történetbe. A No Sugar Szőcs Renivel új fejezetet nyit.
Egy zenekar életében a frontemberváltás vízválasztó. Amikor pedig egy ismert névről van szó, a tét még nagyobb. A gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar azonban nem egyszerűen új énekest keresett – hanem új korszakot. És ehhez a csíkszeredai származású Szőcs Renit kérte fel.
Reni számára már az első beszélgetésekből világos volt: itt nem „valaki helyére” érkezik.
A zenekarral nem ismeretlen terepre lép: régóta figyelte a munkájukat, Portik Líviával, a formáció korábbi énekesnőjével pedig még az Erdély Hangja tehetségkutató kapcsán találkozott először. És bár Reni a Star Academy megnyerése után szólókarrierbe kezdett, bevallja: titkon mindig vágyott egy ilyen felkérésre.
Egy ismert zenekar új arcának lenni egyszerre megtiszteltetés és kihívás. „Felemelő és felelősségteljes egyszerre. A No Sugar története már önmagában erős alap. Ugyanakkor tudom, hogy ilyenkor mindenki figyel, kivár, kíváncsi – és ez motivál, hogy a legjobbat hozzam.” A kérdés persze adja magát: miben lesz más az új hangzás?
„Érzelmileg sokat tudok hozzáadni. A hangom, a dalszöveg-érzékenységem intimebb irányba viszi a dalokat, miközben a zenekar energiája és karaktere megmarad. Nem elveszünk, hanem hozzáteszünk” – emeli ki. Úgy véli, a popos gyökerei nem gyengítik a zenekar dinamikáját, inkább új dimenziót nyitnak. A cél: erő és intimitás egyszerre.
Szőcs Reni nem akarja eltörölni a múltat, de nem is fél új fejezetet nyitni
Fotó: Szőcs Renáta archívuma
A legnagyobb kérdés mindig a kémia. Megvan, vagy nincs meg. „Meglepően természetes volt az első próba. Nem kellett keresni a helyem. Az első dal végére már éreztem, hogy ez működni fog. Úgy mentem haza, hogy hatalmas mosoly és izgalom volt bennem” – meséli. Hozzáteszi, az alkotói folyamatban nem „vendégénekesként” vesz részt, hanem partnerként.
Egy frontemberváltás akkor működik, ha nem akarja eltörölni a múltat – de nem is fél új fejezetet nyitni. „A közönség érzi, ha valami erőltetett, és azt is, ha valódi. Hiszek abban, hogy az őszinteség, az átélés és a kémia átjön” – nyomatékosítja.
A bizonytalan rajongóknak pedig üzenete is van: „Adjanak egy esélyt. Nem elvenni szeretnénk abból, amit eddig szerettek, hanem hozzátenni. Az újulás mindig kérdéseket szül, de ez hamar át fog fordulni.”
Reni már látja maga előtt az első a koncertet. „Az első olyan estét várom, amikor együtt énekeljük az új dal refrénjét, és már nem az lesz a kérdés, hogy milyen az új felállás, hanem az, hogy mikor jön a következő szám.”
És hogy három szóban milyen az új No Sugar? „Erős, őszinte, megérkezett” – fogalmaz Reni, és ha rajta múlik, 2026 nem egyszerűen egy új év lesz a zenekar történetében – hanem egy új fejezet kezdete. És az első hang már most határozottan szól.
