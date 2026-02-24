Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar

A frontemberváltás minden zenekar életében mérföldkő. Nem a múlt felülírásáról szól, hanem arról, hogyan tud egy új hang új színeket hozni egy már jól ismert történetbe. A No Sugar Szőcs Renivel új fejezetet nyit.

Nagy Lilla 2026. február 24., 13:592026. február 24., 13:59

Egy zenekar életében a frontemberváltás vízválasztó. Amikor pedig egy ismert névről van szó, a tét még nagyobb. A gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar azonban nem egyszerűen új énekest keresett – hanem új korszakot. És ehhez a csíkszeredai származású Szőcs Renit kérte fel. Reni számára már az első beszélgetésekből világos volt: itt nem „valaki helyére” érkezik.

„Az győzött meg, hogy nem valaki helyére hívtak, hanem egy új korszak élére. A beszélgetéseinkből az jött át, hogy közösen akarunk valami frisset építeni, nem pedig másolni a múltat. Ez számomra izgalmas kihívás volt.”

A zenekarral nem ismeretlen terepre lép: régóta figyelte a munkájukat, Portik Líviával, a formáció korábbi énekesnőjével pedig még az Erdély Hangja tehetségkutató kapcsán találkozott először. És bár Reni a Star Academy megnyerése után szólókarrierbe kezdett, bevallja: titkon mindig vágyott egy ilyen felkérésre. Hirdetés Felemelő – és felelősségteljes Egy ismert zenekar új arcának lenni egyszerre megtiszteltetés és kihívás. „Felemelő és felelősségteljes egyszerre. A No Sugar története már önmagában erős alap. Ugyanakkor tudom, hogy ilyenkor mindenki figyel, kivár, kíváncsi – és ez motivál, hogy a legjobbat hozzam.” A kérdés persze adja magát: miben lesz más az új hangzás? Nem lecserélnek valamit, hanem rétegeket adnak hozzá „Érzelmileg sokat tudok hozzáadni. A hangom, a dalszöveg-érzékenységem intimebb irányba viszi a dalokat, miközben a zenekar energiája és karaktere megmarad. Nem elveszünk, hanem hozzáteszünk” – emeli ki. Úgy véli, a popos gyökerei nem gyengítik a zenekar dinamikáját, inkább új dimenziót nyitnak. A cél: erő és intimitás egyszerre.

Szőcs Reni nem akarja eltörölni a múltat, de nem is fél új fejezetet nyitni Fotó: Szőcs Renáta archívuma

Az első próba A legnagyobb kérdés mindig a kémia. Megvan, vagy nincs meg. „Meglepően természetes volt az első próba. Nem kellett keresni a helyem. Az első dal végére már éreztem, hogy ez működni fog. Úgy mentem haza, hogy hatalmas mosoly és izgalom volt bennem” – meséli. Hozzáteszi, az alkotói folyamatban nem „vendégénekesként” vesz részt, hanem partnerként.

„Benne vagyok a dallamokban, a szövegek hangulatában, az előadásban is. Nem csak eléneklem a kötelezőt – megszólaltatom a lelkem. A közönség pedig érzi, ha valami igazán őszinte.”