Érzelemmel, erővel és közös alkotói lendülettel: Szőcs Reni és a No Sugar

A hírt a közösségi oldalán közölte a rajongókkal a No sugar

Fotó: Szőcs Renáta archívuma

A frontemberváltás minden zenekar életében mérföldkő. Nem a múlt felülírásáról szól, hanem arról, hogyan tud egy új hang új színeket hozni egy már jól ismert történetbe. A No Sugar Szőcs Renivel új fejezetet nyit.

Nagy Lilla

2026. február 24., 13:592026. február 24., 13:59

Egy zenekar életében a frontemberváltás vízválasztó. Amikor pedig egy ismert névről van szó, a tét még nagyobb. A gyergyószentmiklósi No Sugar zenekar azonban nem egyszerűen új énekest keresett – hanem új korszakot. És ehhez a csíkszeredai származású Szőcs Renit kérte fel.

Reni számára már az első beszélgetésekből világos volt: itt nem „valaki helyére” érkezik.

Idézet
„Az győzött meg, hogy nem valaki helyére hívtak, hanem egy új korszak élére. A beszélgetéseinkből az jött át, hogy közösen akarunk valami frisset építeni, nem pedig másolni a múltat. Ez számomra izgalmas kihívás volt.”

A zenekarral nem ismeretlen terepre lép: régóta figyelte a munkájukat, Portik Líviával, a formáció korábbi énekesnőjével pedig még az Erdély Hangja tehetségkutató kapcsán találkozott először. És bár Reni a Star Academy megnyerése után szólókarrierbe kezdett, bevallja: titkon mindig vágyott egy ilyen felkérésre.

Felemelő – és felelősségteljes

Egy ismert zenekar új arcának lenni egyszerre megtiszteltetés és kihívás. „Felemelő és felelősségteljes egyszerre. A No Sugar története már önmagában erős alap. Ugyanakkor tudom, hogy ilyenkor mindenki figyel, kivár, kíváncsi – és ez motivál, hogy a legjobbat hozzam.” A kérdés persze adja magát: miben lesz más az új hangzás?

Nem lecserélnek valamit, hanem rétegeket adnak hozzá

„Érzelmileg sokat tudok hozzáadni. A hangom, a dalszöveg-érzékenységem intimebb irányba viszi a dalokat, miközben a zenekar energiája és karaktere megmarad. Nem elveszünk, hanem hozzáteszünk” – emeli ki. Úgy véli, a popos gyökerei nem gyengítik a zenekar dinamikáját, inkább új dimenziót nyitnak. A cél: erő és intimitás egyszerre.

Szőcs Reni nem akarja eltörölni a múltat, de nem is fél új fejezetet nyitni

Fotó: Szőcs Renáta archívuma

Az első próba

A legnagyobb kérdés mindig a kémia. Megvan, vagy nincs meg. „Meglepően természetes volt az első próba. Nem kellett keresni a helyem. Az első dal végére már éreztem, hogy ez működni fog. Úgy mentem haza, hogy hatalmas mosoly és izgalom volt bennem” – meséli. Hozzáteszi, az alkotói folyamatban nem „vendégénekesként” vesz részt, hanem partnerként.

Idézet
„Benne vagyok a dallamokban, a szövegek hangulatában, az előadásban is. Nem csak eléneklem a kötelezőt – megszólaltatom a lelkem. A közönség pedig érzi, ha valami igazán őszinte.”

Egy frontemberváltás akkor működik, ha nem akarja eltörölni a múltat – de nem is fél új fejezetet nyitni. „A közönség érzi, ha valami erőltetett, és azt is, ha valódi. Hiszek abban, hogy az őszinteség, az átélés és a kémia átjön” – nyomatékosítja.

A bizonytalan rajongóknak pedig üzenete is van: „Adjanak egy esélyt. Nem elvenni szeretnénk abból, amit eddig szerettek, hanem hozzátenni. Az újulás mindig kérdéseket szül, de ez hamar át fog fordulni.”

Az első koncertre készülve

Reni már látja maga előtt az első a koncertet. „Az első olyan estét várom, amikor együtt énekeljük az új dal refrénjét, és már nem az lesz a kérdés, hogy milyen az új felállás, hanem az, hogy mikor jön a következő szám.”

És hogy három szóban milyen az új No Sugar? „Erős, őszinte, megérkezett” – fogalmaz Reni, és ha rajta múlik, 2026 nem egyszerűen egy új év lesz a zenekar történetében – hanem egy új fejezet kezdete. És az első hang már most határozottan szól.

Zene
Hirdetés
